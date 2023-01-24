НАПК заявило о вранье чиновника Минобороны, который занимается госзакупками, начато служебное расследование

НАПК считает, что чиновника Минобороны нужно отстранить на время расследования Фото: Міністерство оборони України / Facebook

"Глава НАПК Александр Новиков 23 января внес предписание министру обороны Алексею Резникову о проведении служебного расследования относительно руководителя департамента госзакупок, чтобы выяснить обстоятельства предоставления агентству недостоверной информации об аудиторском отчете, а также нарушения сроков ответа", – говорится в сообщении.

В агентстве уточнили, что речь идет о Богдане Хмельницком, которого могут привлечь к дисциплинарной ответственности "в рамках военного устава, поскольку он военнослужащий". В отношении Хмельницкого 16 января агентство "составило админпротокол о правонарушении, связанном с коррупцией".

"В рамках проверки наличия коррупционных рисков Министерства обороны, которая длилась до конца декабря, НАПК обратилось с требованием предоставить копию аудиторского отчета департамента внутреннего аудита министерства. Благодаря анализу таких отчетов агентство может установить, насколько эффективно определенное учреждение принимает меры по минимизации коррупционных рисков в своей деятельности. В ответ по требованию НАПК Богдан Хмельницкий направил письмо, в котором заявил, что такого отчета нет и предоставить его он не может. Позже стало известно, что это должностное лицо под подпись ознакомилось с этим отчетом задолго до того, как написало НАПК о том, что отчета нет и он не может его предоставить", – объяснили в НАПК.

В антикоррупционном ведомстве подчеркнули, что "16 января, одновременно с отправкой админпротокола в Соломенский суд Киева, НАПК также обратилось в Министерство обороны с предложением отстранить Богдана Хмельницкого от исполнения обязанностей заместителя директора департамента на период рассмотрения этого дела в суде".

В Facebook НАПК сформулировало происходящее так: "Чиновник, который занимается закупками в Министерство обороны Украины, получил админпротокол за то, что соврал НАПК".

Департамент Минобороны по госзакупкам, согласно структуре ведомства, подотчетен одному из заместителей министра. До недавних пор это был Вячеслав Шаповалов, об увольнении которого с этой должности стало известно 24 января.