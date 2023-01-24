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НАПК заявило о вранье чиновника Минобороны, который занимается госзакупками, начато служебное расследование

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НАПК считает, что чиновника Минобороны нужно отстранить на время расследования
НАПК считает, что чиновника Минобороны нужно отстранить на время расследования
Фото: Міністерство оборони України / Facebook

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) инициировало служебное расследование в Министерстве обороны Украины, проинформировало НАПК 24 января.

"Глава НАПК Александр Новиков 23 января внес предписание министру обороны Алексею Резникову о проведении служебного расследования относительно руководителя департамента госзакупок, чтобы выяснить обстоятельства предоставления агентству недостоверной информации об аудиторском отчете, а также нарушения сроков ответа", – говорится в сообщении.

В агентстве уточнили, что речь идет о Богдане Хмельницком, которого могут привлечь к дисциплинарной ответственности "в рамках военного устава, поскольку он военнослужащий". В отношении Хмельницкого 16 января агентство "составило админпротокол о правонарушении, связанном с коррупцией".

"В рамках проверки наличия коррупционных рисков Министерства обороны, которая длилась до конца декабря, НАПК обратилось с требованием предоставить копию аудиторского отчета департамента внутреннего аудита министерства. Благодаря анализу таких отчетов агентство может установить, насколько эффективно определенное учреждение принимает меры по минимизации коррупционных рисков в своей деятельности. В ответ по требованию НАПК Богдан Хмельницкий направил письмо, в котором заявил, что такого отчета нет и предоставить его он не может. Позже стало известно, что это должностное лицо под подпись ознакомилось с этим отчетом задолго до того, как написало НАПК о том, что отчета нет и он не может его предоставить", – объяснили в НАПК.

В антикоррупционном ведомстве подчеркнули, что "16 января, одновременно с отправкой админпротокола в Соломенский суд Киева, НАПК также обратилось в Министерство обороны с предложением отстранить Богдана Хмельницкого от исполнения обязанностей заместителя директора департамента на период рассмотрения этого дела в суде".

В Facebook НАПК сформулировало происходящее так: "Чиновник, который занимается закупками в Министерство обороны Украины, получил админпротокол за то, что соврал НАПК".

https://www.facebook.com/NAZKgov/posts/pfbid0bBFb64DxsJEh1iH8Y8fvftusnQ8ezvjE2pp7WFLpB7k2pfyAmXcRBjAWfXBPyTAzl

Департамент Минобороны по госзакупкам, согласно структуре ведомства, подотчетен одному из заместителей министра. До недавних пор это был Вячеслав Шаповалов, об увольнении которого с этой должности стало известно 24 января.

Контекст:

21 января издание ZN.UA сообщило, что в соответствии с соглашением Минобороны от 23 декабря 2022 года министерство закупает продукты для украинских военнослужащих в два-три раза дороже, чем они стоят в киевских супермаркетах.

После публикации комитет Верховной Рады по нацбезопасности, обороне и разведке вызвал руководство Минобороны на закрытое заседание, сообщала нардеп от "Слуги народа" Марьяна Безуглая. Она также заявила, что в МО "такие наценки не только по питанию", и отметила, что Государственная аудиторская служба Украины как раз проводит проверку министерства.

ООО "Актив компани", о контракте с которым шла речь в статье, 22 января выступило с официальной позицией по поводу скандала в СМИ. Руководство компании утверждает, что сравнение цен на отдельную единицу товара в супермаркете со стоимостью в контракте неправильно и манипулятивно и что разглашение деталей контрактов ставит под угрозу безопасную работу для снабжения армии.

Министерство обороны опубликовало свою позицию по этому вопросу также 22 января. В ведомстве считают, что информация о закупках распространяется "с признаками умышленных манипуляций" и вводит в заблуждение.

23 января в Национальном антикоррупционном бюро сообщили, что детективам известна информация, обнародованная в СМИ, и расследование по этим фактам начали еще до публикации ZN.UA.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: коррупция, Министерство обороны Украины, госзакупки, расследование, Минобороны, отчет, аудит, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, НАПК, Соломенский суд, проверки, суд, нарушение, Богдан Хмельницкий из Минобороны
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