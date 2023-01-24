Политолог Золотарев заявил, что Резников дал четкую реакцию на расследование о закупках Минобороны, он остается в должности и имеет поддержку военных

"Сейчас идет война. На 70% мы сейчас зависим от внешней помощи – как наш бюджет, так и военная помощь Вооруженным силам. Какие мнения будут у наших партнеров, когда они будут смотреть все эти новости (относительно обвинений Минобороны)? Понятно, куда акцентировано (информационная волна), это первое. Ну и помня о том, что господин [начальник Генерального штаба России и недавно назначенный командующим войсками в Украине Валерий] Герасимов, которого [президент РФ Владимир] Путин вернул к управлению войной, – он один из авторов концепции гибридной войны. А гибридная война как раз и подразумевает расшатывание противника не только извне, но и изнутри. То есть мы можем предположить, что это кому-то было выгодно", – отметил эксперт.

Он считает, что таким образом украинским властям еще и намекали на необходимость кадровых изменений и некоторые из них уже произошли. Золотарев считает, что министр имеет хорошее взаимодействие с военными и останется на своем посту.

"Считаю, что Резникова не уволят. Я время от времени общаюсь с военными, так он их устраивает. Там есть взаимодействие. Есть определенные претензии, но механизм работает. И менять что-то во время войны – это нецелесообразно. Резников остается", – резюмировал политолог.