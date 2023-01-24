Политолог Золотарев заявил, что Резников дал четкую реакцию на расследование о закупках Минобороны, он остается в должности и имеет поддержку военных

"Сейчас идет война. На 70% мы сейчас зависим от внешней помощи – как наш бюджет, так и военная помощь Вооруженным силам. Какие мнения будут у наших партнеров, когда они будут смотреть все эти новости (относительно обвинений Минобороны)? Понятно, куда акцентировано (информационная волна), это первое. Ну и помня о том, что господин [начальник Генерального штаба России и недавно назначенный командующим войсками в Украине Валерий] Герасимов, которого [президент РФ Владимир] Путин вернул к управлению войной, – он один из авторов концепции гибридной войны. А гибридная война как раз и подразумевает расшатывание противника не только извне, но и изнутри. То есть мы можем предположить, что это кому-то было выгодно", – отметил эксперт.
Он считает, что таким образом украинским властям еще и намекали на необходимость кадровых изменений и некоторые из них уже произошли. Золотарев считает, что министр имеет хорошее взаимодействие с военными и останется на своем посту.
"Считаю, что Резникова не уволят. Я время от времени общаюсь с военными, так он их устраивает. Там есть взаимодействие. Есть определенные претензии, но механизм работает. И менять что-то во время войны – это нецелесообразно. Резников остается", – резюмировал политолог.
21 января издание ZN.UA сообщило, что в соответствии с соглашением Минобороны от 23 декабря 2022 года министерство закупает продукты для украинских военнослужащих в два-три раза дороже, чем они стоят в киевских супермаркетах. После публикации комитет Рады по нацбезопасности, обороне и разведке заслушал руководство Минобороны.
ООО "Актив компани", о контракте с которым шла речь в статье, 22 января выступило с официальной позицией по поводу скандала в СМИ. Руководство компании утверждает, что сравнение цен на отдельную единицу товара в супермаркете со стоимостью в контракте неправильно и манипулятивно и что разглашение деталей контрактов ставит под угрозу безопасную работу для снабжения армии.
Министерство обороны опубликовало свою позицию по этому вопросу также 22 января. В ведомстве считают, что информация о закупках распространяется "с признаками умышленных манипуляций" и вводит в заблуждение.
Резников принял отставку Вячеслава Шаповалова с должности заместителя министра, сообщили 24 января в Минобороны. Шаповалов, отвечавший за тыловое обеспечение Вооруженных сил Украины, попросил уволить его, "чтобы не создавать угрозы для стабильного обеспечения ВСУ в результате кампании обвинений, связанных с закупкой услуг питания".
"Несмотря на то, что озвученные обвинения необоснованны и безосновательны, заявление Шаповалова об увольнении является достойным поступком в традициях европейской и демократической политики, демонстрация того, что интересы обороны выше, чем любые кабинеты или кресла", – сказано в заявлении ведомства.