Вениславский о закупках продуктов для армии: Имеет место определенное искажение и передергивание фактов в информации

"Судя по той информации, которую предоставили членам комитета, имеет место определенное искажение и передергивание фактов в информации, которая была обнародована в СМИ. Дело в том, что министерство не закупает продукты питания, оно закупает услуги по обеспечению питания военнослужащих", – объяснил Вениславский.
Он добавил, что члены комитета планируют поехать на склады и производственные базы компании-поставщика, чтобы убедиться, что она не является фиктивной. Временную следственную комиссию из-за скандала в СМИ не создавали, отметил нардеп.
"Ответы были предоставлены. Насколько они убедительны, будем для себя еще выяснять. Но в целом по кейсу об этих злосчастных яйцах понятно, что там не так, как казалось, все", – сообщил политик.
21 января издание ZN.UA сообщило, что, согласно соглашению Минобороны от 23 декабря 2022 года, министерство закупает продукты питания для украинских военнослужащих в два-три раза дороже, чем они стоят в киевских супермаркетах.
После публикации комитет Рады по нацбезопасности, обороне и разведке вызвал руководство Минобороны на закрытое заседание, которое состоится в ближайшее время, сообщила нардеп от "Слуги народа" Марьяна Безуглая. Она также заявила, что в МО "такие наценки не только по питанию", и отметила, что Государственная аудиторская служба Украины как раз проводит проверку министерства.
ООО "Актив компани", о контракте с которым шла речь в статье, 22 января выступило с официальной позицией по поводу скандала в СМИ вокруг контракта на поставку продуктов питания для Министерства обороны Украины. Руководство компании утверждает, что сравнение цен на отдельную единицу товара в супермаркете со стоимостью в контракте неправильно и манипулятивно и что разглашение деталей контрактов ставит под угрозу безопасную работу для снабжения армии.
Министерство обороны опубликовало свою позицию по этому вопросу также 22 января. В ведомстве считают, что информация о закупках распространяется "с признаками умышленных манипуляций" и вводит в заблуждение. Министр обороны Алексей Резников 21 января лично обратился к председателю комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки с просьбой провести заседание комитета и заслушать информацию о порядке, обстоятельствах и результатах закупки услуги питания военнослужащих на 2023 год с участием представителей НАБУ и ГБР.
По изложенным в материале фактам НАБУ открыло уголовное производство.
Службу безопасности Украины привлекут к расследованию утечки в СМИ данных контрактов Минобороны, так как эти документы закрыты и могут быть использованы врагом. Об этом заявил народный депутат от "Слуги народа", член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Геннадий Касай.