Вениславский о закупках продуктов для армии: Имеет место определенное искажение и передергивание фактов в информации

Федор Вениславский: По кейсу об этих злосчастных яйцах понятно, что там не так, как казалось, все Фото: unn.com.ua

"Судя по той информации, которую предоставили членам комитета, имеет место определенное искажение и передергивание фактов в информации, которая была обнародована в СМИ. Дело в том, что министерство не закупает продукты питания, оно закупает услуги по обеспечению питания военнослужащих", – объяснил Вениславский.

Он добавил, что члены комитета планируют поехать на склады и производственные базы компании-поставщика, чтобы убедиться, что она не является фиктивной. Временную следственную комиссию из-за скандала в СМИ не создавали, отметил нардеп.

"Ответы были предоставлены. Насколько они убедительны, будем для себя еще выяснять. Но в целом по кейсу об этих злосчастных яйцах понятно, что там не так, как казалось, все", – сообщил политик.