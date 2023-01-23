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Вениславский о закупках продуктов для армии: Имеет место определенное искажение и передергивание фактов в информации

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Федор Вениславский: По кейсу об этих злосчастных яйцах понятно, что там не так, как казалось, все
Федор Вениславский: По кейсу об этих злосчастных яйцах понятно, что там не так, как казалось, все
Фото: unn.com.ua

В расследовании, посвященном закупкам продуктов для Министерства обороны Украины, могли быть искажены факты, заявил по итогам заседания оборонного комитета Верховной Рады нардеп Федор Вениславский, пишет УНН. По его словам, на заседании комитета присутствовали министр обороны Алексей Резников и его заместитель Вячеслав Шаповалов.

"Судя по той информации, которую предоставили членам комитета, имеет место определенное искажение и передергивание фактов в информации, которая была обнародована в СМИ. Дело в том, что министерство не закупает продукты питания, оно закупает услуги по обеспечению питания военнослужащих", – объяснил Вениславский.

Он добавил, что члены комитета планируют поехать на склады и производственные базы компании-поставщика, чтобы убедиться, что она не является фиктивной. Временную следственную комиссию из-за скандала в СМИ не создавали, отметил нардеп.

"Ответы были предоставлены. Насколько они убедительны, будем для себя еще выяснять. Но в целом по кейсу об этих злосчастных яйцах понятно, что там не так, как казалось, все", – сообщил политик.

Контекст:

21 января издание ZN.UA сообщило, что, согласно соглашению Минобороны от 23 декабря 2022 года, министерство закупает продукты питания для украинских военнослужащих в два-три раза дороже, чем они стоят в киевских супермаркетах.

После публикации комитет Рады по нацбезопасности, обороне и разведке вызвал руководство Минобороны на закрытое заседание, которое состоится в ближайшее время, сообщила нардеп от "Слуги народа" Марьяна Безуглая. Она также заявила, что в МО "такие наценки не только по питанию", и отметила, что Государственная аудиторская служба Украины как раз проводит проверку министерства.

ООО "Актив компани", о контракте с которым шла речь в статье, 22 января выступило с официальной позицией по поводу скандала в СМИ вокруг контракта на поставку продуктов питания для Министерства обороны Украины. Руководство компании утверждает, что сравнение цен на отдельную единицу товара в супермаркете со стоимостью в контракте неправильно и манипулятивно и что разглашение деталей контрактов ставит под угрозу безопасную работу для снабжения армии.

Министерство обороны опубликовало свою позицию по этому вопросу также 22 января. В ведомстве считают, что информация о закупках распространяется "с признаками умышленных манипуляций" и вводит в заблуждение. Министр обороны Алексей Резников 21 января лично обратился к председателю комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки с просьбой провести заседание комитета и заслушать информацию о порядке, обстоятельствах и результатах закупки услуги питания военнослужащих на 2023 год с участием представителей НАБУ и ГБР.

По изложенным в материале фактам НАБУ открыло уголовное производство.

Службу безопасности Украины привлекут к расследованию утечки в СМИ данных контрактов Минобороны, так как эти документы закрыты и могут быть использованы врагом. Об этом заявил народный депутат от "Слуги народа", член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Геннадий Касай.

Теги: Верховная Рада, продукты, госзакупки, Алексей Резников, расследование, Минобороны, аудит, Федор Вениславский
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