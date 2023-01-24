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Резников признал наличие ошибок в контракте по закупке питания для ВСУ – нардеп

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Резников объяснил, что обратился в СБУ с призывом проверить не журналистов, а работников Минобороны, которые были источниками информации
Резников объяснил, что обратился в СБУ с призывом проверить не журналистов, а работников Минобороны, которые были источниками информации
Фото: EPA

Министр обороны Украины Алексей Резников 24 января выступил на заседании комитета Верховной Рады по антикоррупционной политике. На нем рассматривался вопрос закупок питания для военных.

Нардеп от "Слуги народа" Виктория Сюмар написала в Facebook, что Резников на заседании признал, что в перечне продуктов из 400 позиций есть ошибки.

"Не одна [ошибка]. Это не только о яйцах в килограммах и тоннах, но и многие другие позиции. Именно поэтому ушел замминистра [Вячеслав] Шаповалов", – рассказала она.

Также министр объяснил, что обратился в СБУ с призывом проверить не журналистов, поднявших тему закупок по возможно завышенным ценам, а работников Минобороны, которые были источниками информации.

"Министерство также думает над другой системой [закупок], когда будет сформировано 52 вида меню для военнослужащих и закупки будут осуществляться под эти меню. Но это – проект с перспективой четырех–пяти месяцев. Будет ли другая система более прозрачной – не понятно", – добавил Сюмар.

https://www.facebook.com/vsiumar/posts/pfbid02wF6ybuB6uk7BjAZtWu3T2WY9rAo3hACpatSQVzhJGKE9cAqmZjx1PDTzbLhX3z77l

Нардеп от "Голоса" Ярослав Юрчишин написал в Telegram, что, по словам Резникова, ответственного за закупки Богдана Хмельницкого отстранили от должности еще в декабре 2022 года и уволили в 20-х числах января 2023 года.

Также министр отметил, что на данный момент контракты на питание военных на 2023 год еще не действуют, поставки осуществляются по параметрам 2022 года. Поскольку в контрактах было выявлено большое количество неточностей, они проходят проверку и экспертизу.

Кроме того, сейчас сферу закупок проверяет и Государственная аудиторская служба и планирует проверять Счетная палата.

Юрчишин также отметил, что сейчас депутаты вместе с Минобороны совместно ищут тот объем открытия информации через Prozzoro, который не будет представлять опасности для обороны, но будет гарантировать подотчетность.

Контекст:

21 января издание ZN.UA сообщило, что в соответствии с соглашением Минобороны от 23 декабря 2022 года министерство закупает продукты для украинских военнослужащих в два-три раза дороже, чем они стоят в киевских супермаркетах. После публикации комитет Рады по нацбезопасности, обороне и разведке заслушал руководство Минобороны.

ООО "Актив компани", о контракте с которым шла речь в статье, 22 января выступило с официальной позицией по поводу скандала в СМИ. Руководство компании утверждает, что сравнение цен на отдельную единицу товара в супермаркете со стоимостью в контракте неправильно и манипулятивно и что разглашение деталей контрактов ставит под угрозу безопасную работу для снабжения армии.

Министерство обороны опубликовало свою позицию по этому вопросу также 22 января. В ведомстве считают, что информация о закупках распространяется "с признаками умышленных манипуляций" и вводит в заблуждение.

23 января состоялось еще одно заседание Комитета Рады по вопросам нацбезопасности, на котором заслушали Резникова и правоохранительные органы, сообщал нардеп Вадим Ивченко. По его итогам правоохранителям поручили провести расследования дела, а депутаты договорились зарегистрировать законопроект о возвращении прозрачности по закупкам питания в армии.

24 января в Минобороны сообщили, что Резников принял отставку Вячеслава Шаповалова с должности заместителя министра. Шаповалов, отвечавший за тыловое обеспечение Вооруженных сил Украины, попросил уволить его, "чтобы не создавать угрозы для стабильного обеспечения ВСУ в результате кампании обвинений, связанных с закупкой услуг питания".

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: СМИ, СБУ, Украина, война, депутаты, Виктория Сюмар, военные, продукты, оборона, Алексей Резников, Минобороны, отставка, журналисты, ВСУ, комитет, скандал, Счетная палата, война России против Украины, военнослужащий, Государственная аудиторская служба, Ярослав Юрчишин, заседание, питание
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