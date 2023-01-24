Резников признал наличие ошибок в контракте по закупке питания для ВСУ – нардеп

Резников объяснил, что обратился в СБУ с призывом проверить не журналистов, а работников Минобороны, которые были источниками информации Фото: EPA

Нардеп от "Слуги народа" Виктория Сюмар написала в Facebook, что Резников на заседании признал, что в перечне продуктов из 400 позиций есть ошибки.

"Не одна [ошибка]. Это не только о яйцах в килограммах и тоннах, но и многие другие позиции. Именно поэтому ушел замминистра [Вячеслав] Шаповалов", – рассказала она.

Также министр объяснил, что обратился в СБУ с призывом проверить не журналистов, поднявших тему закупок по возможно завышенным ценам, а работников Минобороны, которые были источниками информации.

"Министерство также думает над другой системой [закупок], когда будет сформировано 52 вида меню для военнослужащих и закупки будут осуществляться под эти меню. Но это – проект с перспективой четырех–пяти месяцев. Будет ли другая система более прозрачной – не понятно", – добавил Сюмар.

Нардеп от "Голоса" Ярослав Юрчишин написал в Telegram, что, по словам Резникова, ответственного за закупки Богдана Хмельницкого отстранили от должности еще в декабре 2022 года и уволили в 20-х числах января 2023 года.

Также министр отметил, что на данный момент контракты на питание военных на 2023 год еще не действуют, поставки осуществляются по параметрам 2022 года. Поскольку в контрактах было выявлено большое количество неточностей, они проходят проверку и экспертизу.

Кроме того, сейчас сферу закупок проверяет и Государственная аудиторская служба и планирует проверять Счетная палата.

Юрчишин также отметил, что сейчас депутаты вместе с Минобороны совместно ищут тот объем открытия информации через Prozzoro, который не будет представлять опасности для обороны, но будет гарантировать подотчетность.