Резников признал наличие ошибок в контракте по закупке питания для ВСУ – нардеп

Нардеп от "Слуги народа" Виктория Сюмар написала в Facebook, что Резников на заседании признал, что в перечне продуктов из 400 позиций есть ошибки.
"Не одна [ошибка]. Это не только о яйцах в килограммах и тоннах, но и многие другие позиции. Именно поэтому ушел замминистра [Вячеслав] Шаповалов", – рассказала она.
Также министр объяснил, что обратился в СБУ с призывом проверить не журналистов, поднявших тему закупок по возможно завышенным ценам, а работников Минобороны, которые были источниками информации.
"Министерство также думает над другой системой [закупок], когда будет сформировано 52 вида меню для военнослужащих и закупки будут осуществляться под эти меню. Но это – проект с перспективой четырех–пяти месяцев. Будет ли другая система более прозрачной – не понятно", – добавил Сюмар.
Нардеп от "Голоса" Ярослав Юрчишин написал в Telegram, что, по словам Резникова, ответственного за закупки Богдана Хмельницкого отстранили от должности еще в декабре 2022 года и уволили в 20-х числах января 2023 года.
Также министр отметил, что на данный момент контракты на питание военных на 2023 год еще не действуют, поставки осуществляются по параметрам 2022 года. Поскольку в контрактах было выявлено большое количество неточностей, они проходят проверку и экспертизу.
Кроме того, сейчас сферу закупок проверяет и Государственная аудиторская служба и планирует проверять Счетная палата.
Юрчишин также отметил, что сейчас депутаты вместе с Минобороны совместно ищут тот объем открытия информации через Prozzoro, который не будет представлять опасности для обороны, но будет гарантировать подотчетность.
21 января издание ZN.UA сообщило, что в соответствии с соглашением Минобороны от 23 декабря 2022 года министерство закупает продукты для украинских военнослужащих в два-три раза дороже, чем они стоят в киевских супермаркетах. После публикации комитет Рады по нацбезопасности, обороне и разведке заслушал руководство Минобороны.
ООО "Актив компани", о контракте с которым шла речь в статье, 22 января выступило с официальной позицией по поводу скандала в СМИ. Руководство компании утверждает, что сравнение цен на отдельную единицу товара в супермаркете со стоимостью в контракте неправильно и манипулятивно и что разглашение деталей контрактов ставит под угрозу безопасную работу для снабжения армии.
Министерство обороны опубликовало свою позицию по этому вопросу также 22 января. В ведомстве считают, что информация о закупках распространяется "с признаками умышленных манипуляций" и вводит в заблуждение.
23 января состоялось еще одно заседание Комитета Рады по вопросам нацбезопасности, на котором заслушали Резникова и правоохранительные органы, сообщал нардеп Вадим Ивченко. По его итогам правоохранителям поручили провести расследования дела, а депутаты договорились зарегистрировать законопроект о возвращении прозрачности по закупкам питания в армии.
24 января в Минобороны сообщили, что Резников принял отставку Вячеслава Шаповалова с должности заместителя министра. Шаповалов, отвечавший за тыловое обеспечение Вооруженных сил Украины, попросил уволить его, "чтобы не создавать угрозы для стабильного обеспечения ВСУ в результате кампании обвинений, связанных с закупкой услуг питания".