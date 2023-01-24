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Верховной Раде предлагают открыть информацию о формировании цены на продовольствие для военных – законопроект

Проект закона поступил в ВР 24 января
Проект закона поступил в ВР 24 января
Фото: Верховна Рада України / Facebook

Группа народных депутатов от фракции "Слуга народа" зарегистрировала в Верховной Раде Украины законопроект №8381 о внесении изменений в Закон Украины "Об оборонных закупках". Он должен способствовать прозрачному формированию цен на продукты, которые государство покупает для военных.

Законопроект предусматривает публикацию сведений о составляющих стоимости пищевых продуктов и услуг для украинской армии. Кроме этого, должна быть обнародована калькуляция стоимости питания, оплаченного государством для Вооруженных сил Украины с начала военного положения в стране.

В пояснительной записке отмечается, что "закрытие указанной выше информации создает значительные риски неэффективного использования бюджетных средств при оборонных закупках".

При этом депутаты не предлагают обнародовать полную информацию о закупках для ВСУ. Данные о номерах и дислокации военных подразделений, поставщике товаров и услуг и их количестве предлагается оставить в тайне. То же касается общей цены договора о продуктовых закупках Министерства обороны.

Контекст:

21 января издание ZN.UA сообщило, что в соответствии с соглашением Минобороны от 23 декабря 2022 года министерство закупает продукты для украинских военнослужащих в два-три раза дороже, чем они стоят в киевских супермаркетах. После публикации комитет Рады по нацбезопасности, обороне и разведке заслушал руководство Минобороны.

ООО "Актив компани", о контракте с которым шла речь в статье, 22 января выступило с официальной позицией по поводу скандала в СМИ. Руководство компании утверждает, что сравнение цен на отдельную единицу товара в супермаркете со стоимостью в контракте неправильно и манипулятивно и что разглашение деталей контрактов ставит под угрозу безопасную работу для снабжения армии.

Министерство обороны опубликовало свою позицию по этому вопросу также 22 января. В ведомстве считают, что информация о закупках распространяется "с признаками умышленных манипуляций" и вводит в заблуждение.

Резников принял отставку Вячеслава Шаповалова с должности заместителя министра, сообщили 24 января в Минобороны.  Шаповалов, отвечавший за тыловое обеспечение Вооруженных сил Украины, попросил уволить его, "чтобы не создавать угрозы для стабильного обеспечения ВСУ в результате кампании обвинений, связанных с закупкой услуг питания".

"Несмотря на то, что озвученные обвинения необоснованны и безосновательны, заявление Шаповалова об увольнении является достойным поступком в традициях европейской и демократической политики, демонстрация того, что интересы обороны выше, чем любые кабинеты или кресла", – сказано в заявлении ведомства.

Теги: Верховная Рада, продукты, Минобороны, ВСУ, законопроект, Слуга народа
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