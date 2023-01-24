Верховной Раде предлагают открыть информацию о формировании цены на продовольствие для военных – законопроект

Законопроект предусматривает публикацию сведений о составляющих стоимости пищевых продуктов и услуг для украинской армии. Кроме этого, должна быть обнародована калькуляция стоимости питания, оплаченного государством для Вооруженных сил Украины с начала военного положения в стране.

В пояснительной записке отмечается, что "закрытие указанной выше информации создает значительные риски неэффективного использования бюджетных средств при оборонных закупках".

При этом депутаты не предлагают обнародовать полную информацию о закупках для ВСУ. Данные о номерах и дислокации военных подразделений, поставщике товаров и услуг и их количестве предлагается оставить в тайне. То же касается общей цены договора о продуктовых закупках Министерства обороны.