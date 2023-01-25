"В госзакупках не должно быть никаких монополий на поставку". Шаповалов рассказал о возможных причинах "информационной атаки" на Минобороны Украины

Вячеслав Шаповалов: Не разобравшись в ситуации, в это тяжелое время для всей страны, атаковать Министерство обороны просто недопустимо Фото: mil.gov.ua

“С одной стороны, за ошибкой стоит тупость отдельных людей, невнимательность или небрежное отношение. В то же время эта ошибка могла быть использована в качестве предлога непорядочными представителями бизнеса, которые хотели бы вернуться к ранее имеющимся монопольным благам. Может быть, это межвидовая борьба. Все начиналось на низком уровне, а потом, вероятно, какие-то заинтересованные лица подняли это на высшие. Те, кому нужна дестабилизация. Я хочу донести до всех одну вещь – акцент министра с начала его каденции состоит в том, что в госзакупках не должно быть никаких монополий на поставку. Даже если поставщик будет трижды хорош – должна быть альтернатива. С любым, даже стабильным бизнесом в условиях войны может произойти что угодно. Потому мы страхуемся и у нас восемь компаний-поставщиков. Еще раз – ошибка была только в одном договоре”, – заявил Шаповалов.

Несмотря на то, что экс-заместитель считает, что на министерство совершена необоснованная информационная атака, он признал наличие технической ошибки и решил уволиться с занимаемой должности по собственному желанию.

"После информационной атаки, из-за которой под необоснованной атакой оказалось все министерство, я решил взять всю ответственность на свои плечи и самостоятельно попросил отставки у министра. Считаю это правильным примером для каждого чиновника Украины – не прятаться за спины подчиненных, а уметь брать на себя ответственность и признавать ошибки. Возможно, после моей отставки, а в результате и по результатам проверок всех компетентных органов и институтов люди наконец-то поймут, что, не разобравшись в ситуации, в это тяжелое время для всей страны, атаковать Министерство обороны просто недопустимо. Кто считает, что МОУ живет в старой коррупционной парадигме. Очень многие не понимают, что с приходом нового министра изменилась сама парадигма. Первый месседж, который дал [министр обороны Украины Алексей] Резников, приступив к работе, – "Коррупционеры, вам лучше убегать!". И в министерстве его соблюдают, вся команда живет в парадигме, которую задал министр. Может быть, моя отставка привлечет внимание к этому вопросу. Я очень на это надеюсь”, – сообщил он.

Шаповалов добавил, что после своей отставки не собирается убегать за границу и готов к общению с правоохранительными органами.

“В конце концов, если есть проблемы и есть какая-то доказательная база – я, как и вся команда, открыт к сотрудничеству со всеми правоохранительными органами, я не собираюсь бежать из страны ни в Израиль, ни в Монако, ни куда-то еще, что уже начали "предполагать", заявляя как факт", – сказал бывший замминистра обороны Украины.