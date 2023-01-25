Глава антикоррупционного комитета Рады: Пора менять подход к закупкам. Государство не должно тратить время и деньги на экспертизу цен после заключения сделок и публичного скандала

Заседание было посвящено закупкам продуктов для военных. Радина отметила, что, по словам министра, сейчас питание военных организовано по контрактам прошлого года. Она пообещала, что депутаты проверят документы и цены.

Опубликованный журналистами резонансный документ, по словам Радиной, соответствует приложению к одному из новых, еще не вступивших в силу, контрактов Минобороны. В министерстве признали, что в этом и других контрактах обнаружены ошибки и для их исправления проходят проверки и экспертиза цен.

"Значит ли это, что вопрос исчерпан? Нет. Намерение Минобороны исправить контракты до того, как по ним уплачены средства, – положительное. Мы проверим результаты. Однако этого недостаточно. Пора менять подход к закупкам. Государство не должно тратить время и деньги на экспертизу цен после заключения сделок (и после публичного скандала или действительно обнаружения ошибки). И закупку товаров можно и необходимо построить так, чтобы цены все же приближались к рыночным, а не росли за счет дополнительных услуг и еще неизвестно чего", – написала глава комитета.

Она подчеркнула, что первый шаг депутаты уже сделали – зарегистрировали законопроект №8381 "о возвращении определенной прозрачности в оборонные закупки".

Законопроект предлагает обязать Минобороны и других оборонных заказчиков публиковать в системе Prozorro информацию о стоимости единицы закупленных за бюджетные средства товаров, стоимости работ или услуг (кроме оружия и тайных закупок).

"Сделать это нужно не после победы, а через 10 дней после заключения контракта. Для питания, которое покупает Минобороны как услугу, нужно будет обнародовать стоимость единицы каждого из продуктов, входящих в каталог закупки", – подчеркнула Радина.

Следующим шагом, по ее словам, должна стать реформа системы закупок вещевого обеспечения для армии.