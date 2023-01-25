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Глава антикоррупционного комитета Рады: Пора менять подход к закупкам. Государство не должно тратить время и деньги на экспертизу цен после заключения сделок и публичного скандала

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Радина пообещала, что депутаты проверят действующие контракты Минобороны на закупку продуктов
Радина пообещала, что депутаты проверят действующие контракты Минобороны на закупку продуктов
Фото: Anastasia Radina / Facebook

Необходимо вернуть "определенную прозрачность" в оборонные закупки и построить процесс так, чтобы цены приближались к рыночным, а не росли за счет дополнительных услуг, заявила глава комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Радина. Об этом она написала в Facebook 24 января по итогам заседания комитета с участием министра обороны Алексея Резникова.

Заседание было посвящено закупкам продуктов для военных. Радина отметила, что, по словам министра, сейчас питание военных организовано по контрактам прошлого года. Она пообещала, что депутаты проверят документы и цены.

Опубликованный журналистами резонансный документ, по словам Радиной, соответствует приложению к одному из новых, еще не вступивших в силу, контрактов Минобороны. В министерстве признали, что в этом и других контрактах обнаружены ошибки и для их исправления проходят проверки и экспертиза цен.

"Значит ли это, что вопрос исчерпан? Нет. Намерение Минобороны исправить контракты до того, как по ним уплачены средства,  положительное. Мы проверим результаты. Однако этого недостаточно. Пора менять подход к закупкам. Государство не должно тратить время и деньги на экспертизу цен после заключения сделок (и после публичного скандала или действительно обнаружения ошибки). И закупку товаров можно и необходимо построить так, чтобы цены все же приближались к рыночным, а не росли за счет дополнительных услуг и еще неизвестно чего", – написала глава комитета. 

Она подчеркнула, что первый шаг депутаты уже сделали – зарегистрировали законопроект №8381 "о возвращении определенной прозрачности в оборонные закупки".

Законопроект предлагает обязать Минобороны и других оборонных заказчиков публиковать в системе Prozorro информацию о стоимости единицы закупленных за бюджетные средства товаров, стоимости работ или услуг (кроме оружия и тайных закупок).

"Сделать это нужно не после победы, а через 10 дней после заключения контракта. Для питания, которое покупает Минобороны как услугу, нужно будет обнародовать стоимость единицы каждого из продуктов, входящих в каталог закупки", – подчеркнула Радина.

Следующим шагом, по ее словам, должна стать реформа системы закупок вещевого обеспечения для армии.

https://www.facebook.com/anastasia.krasnosilska/posts/pfbid0nwAJBz4wHXEPPpfT9zDyeVYqURupCaXDsQB6M54vB64RARAAJifFe8xBVBPev1eJl

Контекст:

21 января издание ZN.UA сообщило, что в соответствии с соглашением Минобороны от 23 декабря 2022 года министерство закупает продукты для украинских военнослужащих в два-три раза дороже, чем они стоят в киевских супермаркетах. 

ООО "Актив компани", о контракте с которым шла речь в статье, считает, что сравнение цен на отдельную единицу товара в супермаркете со стоимостью в контракте неправильно и манипулятивно и что разглашение деталей контрактов ставит под угрозу безопасную работу для снабжения армии.

Министерство обороны заявило, что информация о закупках распространяется "с признаками умышленных манипуляций" и вводит в заблуждение.

23 января в Национальном антикоррупционном бюро сообщили, что детективам известна информация, обнародованная в СМИ, и расследование по этим фактам начали еще до публикации ZN.UA.

Также 23 января состоялись заседания комитетов Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и антикоррупционной политики, на которых заслушали Резникова и представителей правоохранительных органов. Как сообщил нардеп от "Батьківщини" Вадим Ивченко, правоохранителям поручили провести расследование дела, а депутаты договорились зарегистрировать законопроект о возвращении прозрачности в процесс закупок питания для армии.

На фоне скандала были уволены замминистра обороны Вячеслав Шаповалов, отвечавший за тыловое обеспечение Вооруженных сил Украины, и директор департамента закупок Минобороны Богдан Хмельницкий.

Теги: военные, цены, Министерство обороны Украины, продукты, госзакупки, Алексей Резников, деньги, Минобороны, Анастасия Радина, питание
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