Глава антикоррупционного комитета Рады: Пора менять подход к закупкам. Государство не должно тратить время и деньги на экспертизу цен после заключения сделок и публичного скандала

Заседание было посвящено закупкам продуктов для военных. Радина отметила, что, по словам министра, сейчас питание военных организовано по контрактам прошлого года. Она пообещала, что депутаты проверят документы и цены.
Опубликованный журналистами резонансный документ, по словам Радиной, соответствует приложению к одному из новых, еще не вступивших в силу, контрактов Минобороны. В министерстве признали, что в этом и других контрактах обнаружены ошибки и для их исправления проходят проверки и экспертиза цен.
"Значит ли это, что вопрос исчерпан? Нет. Намерение Минобороны исправить контракты до того, как по ним уплачены средства, – положительное. Мы проверим результаты. Однако этого недостаточно. Пора менять подход к закупкам. Государство не должно тратить время и деньги на экспертизу цен после заключения сделок (и после публичного скандала или действительно обнаружения ошибки). И закупку товаров можно и необходимо построить так, чтобы цены все же приближались к рыночным, а не росли за счет дополнительных услуг и еще неизвестно чего", – написала глава комитета.
Она подчеркнула, что первый шаг депутаты уже сделали – зарегистрировали законопроект №8381 "о возвращении определенной прозрачности в оборонные закупки".
Законопроект предлагает обязать Минобороны и других оборонных заказчиков публиковать в системе Prozorro информацию о стоимости единицы закупленных за бюджетные средства товаров, стоимости работ или услуг (кроме оружия и тайных закупок).
"Сделать это нужно не после победы, а через 10 дней после заключения контракта. Для питания, которое покупает Минобороны как услугу, нужно будет обнародовать стоимость единицы каждого из продуктов, входящих в каталог закупки", – подчеркнула Радина.
Следующим шагом, по ее словам, должна стать реформа системы закупок вещевого обеспечения для армии.
21 января издание ZN.UA сообщило, что в соответствии с соглашением Минобороны от 23 декабря 2022 года министерство закупает продукты для украинских военнослужащих в два-три раза дороже, чем они стоят в киевских супермаркетах.
ООО "Актив компани", о контракте с которым шла речь в статье, считает, что сравнение цен на отдельную единицу товара в супермаркете со стоимостью в контракте неправильно и манипулятивно и что разглашение деталей контрактов ставит под угрозу безопасную работу для снабжения армии.
Министерство обороны заявило, что информация о закупках распространяется "с признаками умышленных манипуляций" и вводит в заблуждение.
23 января в Национальном антикоррупционном бюро сообщили, что детективам известна информация, обнародованная в СМИ, и расследование по этим фактам начали еще до публикации ZN.UA.
Также 23 января состоялись заседания комитетов Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и антикоррупционной политики, на которых заслушали Резникова и представителей правоохранительных органов. Как сообщил нардеп от "Батьківщини" Вадим Ивченко, правоохранителям поручили провести расследование дела, а депутаты договорились зарегистрировать законопроект о возвращении прозрачности в процесс закупок питания для армии.
На фоне скандала были уволены замминистра обороны Вячеслав Шаповалов, отвечавший за тыловое обеспечение Вооруженных сил Украины, и директор департамента закупок Минобороны Богдан Хмельницкий.