Залужный получил в наследство из США $1 млн и пожертвовал их на ВСУ – The New York Times

Об этом 24 января написала The New York Times.

Генерал Залужный получил наследство от американца украинского происхождения Григория Степанца, указало издание со ссылкой на семью Степанцов.

Всю полученную сумму Залужный в январе пожертвовал на Вооруженные силы Украины, подтвердила в комментарии The New York Times пресс-служба ВСУ.