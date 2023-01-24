Залужный получил в наследство из США $1 млн и пожертвовал их на ВСУ – The New York Times

Об этом 24 января написала The New York Times.
Генерал Залужный получил наследство от американца украинского происхождения Григория Степанца, указало издание со ссылкой на семью Степанцов.
Всю полученную сумму Залужный в январе пожертвовал на Вооруженные силы Украины, подтвердила в комментарии The New York Times пресс-служба ВСУ.
С началом полномасштабной войны в Украине, которую Россия развязала в феврале 2022 года, пожертвования для Вооруженных сил Украины и населения пострадавших регионов начали делать украинские бизнесы и их владельцы.
$250 млн на помощь Украине собрала платформа United24, сообщил 21 декабря вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.