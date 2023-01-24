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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Залужный получил в наследство из США $1 млн и пожертвовал их на ВСУ – The New York Times

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Залужный получил наследство от американца украинского происхождения, отметила The New York Times
Залужный получил наследство от американца украинского происхождения, отметила The New York Times
Фото: president.gov.ua

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный получил в наследство из США $1 млн.

Об этом 24 января написала The New York Times.

Генерал Залужный получил наследство от американца украинского происхождения Григория Степанца, указало издание со ссылкой на семью Степанцов.

Всю полученную сумму Залужный в январе пожертвовал на Вооруженные силы Украины, подтвердила в комментарии The New York Times пресс-служба ВСУ.

Контекст:

С началом полномасштабной войны в Украине, которую Россия развязала в феврале 2022 года, пожертвования для Вооруженных сил Украины и населения пострадавших регионов начали делать украинские бизнесы и их владельцы.

$250 млн на помощь Украине собрала платформа United24, сообщил 21 декабря вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Теги: Украина, пожертвование, Вооруженные силы Украины, наследство, ВСУ, The New York Times, Валерий Залужный
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