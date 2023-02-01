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Министр обороны Германии прокатился на танке Leopard 2 перед его отправкой в Украину. Фото, Видео

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Писториус 1 февраля посетил 203-й танковый батальон в Аугустдорфе
Писториус 1 февраля посетил 203-й танковый батальон в Аугустдорфе
Фото: EPA

Министр обороны Германии Борис Писториус 1 февраля посетил танковый батальон в Аугустдорфе, проверив танки Leopard 2A6, которые должны отправиться в Украину.

Об этом сообщил WELT.

Отмечается, что Писториус прибыл во второй половине дня в казармы фельдмаршала Роммеля в Аугустдорфе, где дислоцируется 203-й танковый батальон, численностью около 550 солдат.

После показательных номеров за участия двух танков Писториус решил лично прокатиться на одном из них. Он отметил, что, "помимо того, что было довольно холодно", это было "прежде всего очень впечатляюще".

Фото: EPA
Фото: EPA

Фото: EPA
Фото: EPA

Фото: EPA
Фото: EPA

Der Spiegel пишет, что полностью укомплектованный батальон имеет 44 танка Leopard 2. В Аугустдорфе было 32 единицы вооружения, восемь из них в настоящее время принимают участие в миссии НАТО в Литве.

Из оставшихся 24-х пять в данный момент не работают, подчеркнуло издание. А после того, как Украине передадут обещанные 14 танков, в 203-м батальоне останется пять единиц 2A6.

Писториус подчеркнул, что Германии необходимо срочно заказать новые танки Leopard 2 вместо тех, которые будут отправлены Украине до конца марта. Глава минобороны попросил военнослужащих с пониманием отнестись к этому шагу, указав, что замена будет найдена как можно скорее.

Видео с поездки Писториуса в танковый батальон опубликовано на YouTube-канале The Sun.

ВИДЕО
Видео: The Sun / YouTube
Контекст:

Дискуссии по поводу предоставления Украине современных западных танков велись в течение последних месяцев. Канцлер Германии Олаф Шольц сначала отказывался от такого шага, но 9 января сказал, что Германия даст Украине тяжелые танки, если это сделают "друзья и союзники".

Первой о предоставлении Украине танков объявила Великобритания. Страна намерена поставить Украине 14 танков Challenger 2.

25 января правительство Германии приняло решение о предоставлении Украине основных боевых танков Leopard 2. ФРГ "на первом этапе" поставит Украине 14 танков. Это часть более крупного плана по созданию двух батальонов, в каждом из которых будет по 40 танков Leopard 2, отметил Der Spiegel. ФРГ вместе с ФинляндиейИспанией и Нидерландами создадут один батальон танков Leopard 2A6, а Польша и Норвегия – второй батальон Leopard типа 2А4.

Канада 26 января объявила о передаче Украине четырех танков Leopard 2.

США предоставят Украине 31 танк Abrams, сообщил 25 января президент Джо Байден. 

Посол Украины во Франции Вадим Омельченко 27 января рассказал, что в целом разные страны официально подтвердили согласие предоставить Украине 321 тяжелый танк.

ВСУ получат до 140 современных танков в первой волне военной помощи от партнеров, заявили в МИД Украины 31 января.

Теги: Германия, Украина, НАТО, танки, ФРГ, военная помощь, миссия, батальон, война России против Украины, Борис Писториус, Leopard
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