Министр обороны Германии прокатился на танке Leopard 2 перед его отправкой в Украину. Фото, Видео

Об этом сообщил WELT.

Отмечается, что Писториус прибыл во второй половине дня в казармы фельдмаршала Роммеля в Аугустдорфе, где дислоцируется 203-й танковый батальон, численностью около 550 солдат.

После показательных номеров за участия двух танков Писториус решил лично прокатиться на одном из них. Он отметил, что, "помимо того, что было довольно холодно", это было "прежде всего очень впечатляюще".

Фото: EPA

Фото: EPA

Фото: EPA

Der Spiegel пишет, что полностью укомплектованный батальон имеет 44 танка Leopard 2. В Аугустдорфе было 32 единицы вооружения, восемь из них в настоящее время принимают участие в миссии НАТО в Литве.

Из оставшихся 24-х пять в данный момент не работают, подчеркнуло издание. А после того, как Украине передадут обещанные 14 танков, в 203-м батальоне останется пять единиц 2A6.

Писториус подчеркнул, что Германии необходимо срочно заказать новые танки Leopard 2 вместо тех, которые будут отправлены Украине до конца марта. Глава минобороны попросил военнослужащих с пониманием отнестись к этому шагу, указав, что замена будет найдена как можно скорее.

Видео с поездки Писториуса в танковый батальон опубликовано на YouTube-канале The Sun.

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