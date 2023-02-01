Польша хочет вдвое сократить время обучения украинских танкистов на Leopard 2 – СМИ

Агентство пообщалось с военными инструкторами.
В деревне Свентошув на западе Польши, недалеко от границы с Германией, находится один из трех центров подготовки работы на Leopard, остальные находятся в Германии и Швейцарии. Польские военные отказались подтвердить, где будут проходить обучение украинские солдаты, но военные эксперты сказали Reuters, что Свентошув – наиболее вероятное место.
Собеседники агентства объяснили, что обычно такое обучение занимает около 10 недель, однако поляки надеются сократить это время до пяти. Это возможно в случае, если удастся увеличить количество инструкторов в учебном центре.
В учебном центре, оснащенном специальными тренажерами, одновременно могут проходить обучение 14 экипажей по четыре человека в каждом.
На курсах будут учить не только водителей танков, но и механиков.
Один из источников Reuters, старший инструктор Лукаш Сетны сказал агентству, что управлять танками Leopard "намного лучше", чем российскими.
"[Российский танк] – это как иметь новый Fiat 26p, а не подержанный Mercedes. Управлять старым Mercedes проще и комфортнее, чем новым Fiat", – сказал он.
Первой о предоставлении Украине танков объявила Великобритания. Страна намерена поставить Украине 14 танков Challenger 2.
25 января правительство Германии приняло решение о предоставлении Украине основных боевых танков Leopard 2. ФРГ "на первом этапе" поставит Украине 14 танков. Это часть более крупного плана по созданию двух батальонов, в каждом из которых будет по 40 танков Leopard 2, отметил Der Spiegel. ФРГ вместе с Финляндией, Испанией и Нидерландами создадут один батальон танков Leopard 2A6, а Польша и Норвегия – второй батальон Leopard типа 2А4.
Канада 26 января объявила о передаче Украине четырех танков Leopard 2.
США предоставят Украине 31 танк Abrams, сообщил 25 января президент США Джо Байден.
Посол Украины во Франции Вадим Омельченко 27 января рассказал, что в целом разные страны официально подтвердили согласие предоставить Украине 321 тяжелый танк.
Заместитель министра иностранных дел Андрей Мельник в эфире телемарафона сообщил, что Украина может получить до 100 танков от западных партнеров в течение трех месяцев.