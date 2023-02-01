Польша хочет вдвое сократить время обучения украинских танкистов на Leopard 2 – СМИ

Агентство пообщалось с военными инструкторами.

В деревне Свентошув на западе Польши, недалеко от границы с Германией, находится один из трех центров подготовки работы на Leopard, остальные находятся в Германии и Швейцарии. Польские военные отказались подтвердить, где будут проходить обучение украинские солдаты, но военные эксперты сказали Reuters, что Свентошув – наиболее вероятное место.

Собеседники агентства объяснили, что обычно такое обучение занимает около 10 недель, однако поляки надеются сократить это время до пяти. Это возможно в случае, если удастся увеличить количество инструкторов в учебном центре.

В учебном центре, оснащенном специальными тренажерами, одновременно могут проходить обучение 14 экипажей по четыре человека в каждом.

На курсах будут учить не только водителей танков, но и механиков.

Один из источников Reuters, старший инструктор Лукаш Сетны сказал агентству, что управлять танками Leopard "намного лучше", чем российскими.

"[Российский танк] – это как иметь новый Fiat 26p, а не подержанный Mercedes. Управлять старым Mercedes проще и комфортнее, чем новым Fiat", – сказал он.