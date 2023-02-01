ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Польша хочет вдвое сократить время обучения украинских танкистов на Leopard 2 – СМИ

Управлять танками Leopard 2 украинских военных, возможно, будут обучать в Польше
Управлять танками Leopard 2 украинских военных, возможно, будут обучать в Польше
Фото: bundeswehr.de

В Польше хотят провести обучение для украинских военных по управлению немецкими боевыми танками Leopard 2 всего за пять недель. Об этом говорится в материале Reuters, опубликованном 31 января.

Агентство пообщалось с военными инструкторами. 

В деревне Свентошув на западе Польши, недалеко от границы с Германией, находится один из трех центров подготовки работы на Leopard, остальные находятся в Германии и Швейцарии. Польские военные отказались подтвердить, где будут проходить обучение украинские солдаты, но военные эксперты сказали Reuters, что Свентошув – наиболее вероятное место. 

Собеседники агентства объяснили, что обычно такое обучение занимает около 10 недель, однако поляки надеются сократить это время до пяти. Это возможно в случае, если удастся увеличить количество инструкторов в учебном центре. 

В учебном центре, оснащенном специальными тренажерами, одновременно могут проходить обучение 14 экипажей по четыре человека в каждом. 

На курсах будут учить не только водителей танков, но и механиков. 

Один из источников Reuters, старший инструктор Лукаш Сетны сказал агентству, что управлять танками Leopard "намного лучше", чем российскими. 

"[Российский танк] – это как иметь новый Fiat 26p, а не подержанный Mercedes. Управлять старым Mercedes проще и комфортнее, чем новым Fiat", – сказал он.

Контекст:

Первой о предоставлении Украине танков объявила Великобритания. Страна намерена поставить Украине 14 танков Challenger 2.

25 января правительство Германии приняло решение о предоставлении Украине основных боевых танков Leopard 2. ФРГ "на первом этапе" поставит Украине 14 танков. Это часть более крупного плана по созданию двух батальонов, в каждом из которых будет по 40 танков Leopard 2, отметил Der Spiegel. ФРГ вместе с ФинляндиейИспанией и Нидерландами создадут один батальон танков Leopard 2A6, а Польша и Норвегия – второй батальон Leopard типа 2А4.

Канада 26 января объявила о передаче Украине четырех танков Leopard 2.

США предоставят Украине 31 танк Abrams, сообщил 25 января президент США Джо Байден. 

Посол Украины во Франции Вадим Омельченко 27 января рассказал, что в целом разные страны официально подтвердили согласие предоставить Украине 321 тяжелый танк.

Заместитель министра иностранных дел Андрей Мельник в эфире телемарафона сообщил, что Украина может получить до 100 танков от западных партнеров в течение трех месяцев.

Теги: Германия, Украина, Польша, военные, танки, Leopard
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Болдуину предъявлено официальное обвинение в убийстве оператора. Актеру грозит лишение свободы сроком на пять лет
Болдуину предъявлено официальное обвинение в убийстве оператора. Актеру грозит лишение свободы сроком на пять лет
Галина ГРИШИНА
Квиткова похвасталась прессом и рассказала о мотивации тренироваться
Квиткова похвасталась прессом и рассказала о мотивации тренироваться
Галина ГРИШИНА
"Эти чувства – самые лучшие". Зеленский рассказал о своей дочери-студентке
"Эти чувства – самые лучшие". Зеленский рассказал о своей дочери-студентке
Галина ГРИШИНА
Никитюк снялась в новом образе. Ее сравнили с голливудской звездой
Никитюк снялась в новом образе. Ее сравнили с голливудской звездой
Галина ГРИШИНА
Кидман показала, как отдыхает в Испании
Кидман показала, как отдыхает в Испании
Галина ГРИШИНА
Бывшая жена мэра Киева Кличко станцевала перед камерой под музыку. Видео
Бывшая жена мэра Киева Кличко станцевала перед камерой под музыку. Видео
Галина ГРИШИНА
Как Ефросинина и Полякова реагируют на оскорбления. Видео
Как Ефросинина и Полякова реагируют на оскорбления. Видео
Ресторатор Клопотенко начал носить юбку и показал, как в ней выглядит
Ресторатор Клопотенко начал носить юбку и показал, как в ней выглядит
Галина ГРИШИНА
  "Коханий". Саша Белина исполнила песню Поклада. Видео
  "Коханий". Саша Белина исполнила песню Поклада. Видео
Галина ГРИШИНА
Квиткова показала, в какой одежде ходит во время отдыха на Мальдивах
Квиткова показала, в какой одежде ходит во время отдыха на Мальдивах
  Лебедь показала подборку снимков в купальниках
  Лебедь показала подборку снимков в купальниках
Шоптенко показала, как вместе с сыном впервые каталась на лыжах
Шоптенко показала, как вместе с сыном впервые каталась на лыжах
Галина ГРИШИНА
40-летняя Мейхер перед камерой погладила себя по животу. Видео
40-летняя Мейхер перед камерой погладила себя по животу. Видео
Как приготовить суп харчо за 15 минут. Рецепт
Как приготовить суп харчо за 15 минут. Рецепт
Чопра перестала скрывать лицо дочери, рожденной суррогатной матерью. Видео
Чопра перестала скрывать лицо дочери, рожденной суррогатной матерью. Видео
Галина ГРИШИНА
Мишина в лосинах показала, как качает мышцы
Мишина в лосинах показала, как качает мышцы
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Мать единственной дочери Владимира Кличко снялась в нюдовом топе с прозрачной вставкой. Экс-жена мэра Киева Кличко отреагировала (93283)
2
Никитюк снялась в прозрачном бюстгальтере. Фото (68018)
3
Кум Зеленского Пикалов рассказал, с какого номера он ему звонил, чтобы поздравить с днем рождения (66849)
4
Квиткова снялась в плавках на завязках. Фото (58578)
5
58-летняя супермодель Макменами показала последствия падения во время дефиле на показе Valentino (35623)
6
"Знаю, что с ним происходит". Украинская ведущая рассказала о Виннике (31993)
7
Фейгин: Путин с бывшей женой Людмилой с конца 90-х не жили вместе (31359) G
8
Египетские археологи обнаружили, вероятно, самую старую мумию. Саркофаг, в котором она хранилась, не открывали более 4 тыс. лет. Фото, видео (31022)
 
 
 
 