Кремль не может ответить на анонсы западных танков для Украины – анализ

Обещанные российской пропагандой асимметричные ответы на предоставление Киеву тяжелой боевой техники вновь отодвинуты на неопределенное будущее. Можно сделать вывод, что обещания Кремлем грозного ответа на такой шаг западных стран не возымели ожидаемого эффекта и не стали ему преградой, говорится в анализе.



Как отмечают эксперты, большое внимание российской стороны на анонсируемые танки вызвано тем, что это оружие определяется в качестве оружия нападения, а не обороны. Таким образом, ситуация входит в противоречие с основным посылом российской пропаганды – якобы слабостью украинских Вооруженных сил и их "неминуемым разгромом". Наращивание сил и средств ВСУ для атакующих усилий вступает в прямое противоречие с этим тезисом, говорится в сообщении.

Эксперты отметили, что в российских медиа относительно ответных мер на поставки оружия царит растерянность. Спикеры от власти и ультрапатриотических сил высказали серию версий, каким образом РФ могла бы ответить на поставки танков Украине. Помимо угроз применения собственного ядерного оружия, были высказаны предложения помощи ядерными технологиями таким странам, как Иран и Северная Корея.

"Очередное обращение к самому крайнему аргументу – оружию массового поражения – свидетельствует о явном кризисе и отсутствии в арсенале Москвы реальных контрмер", – отмечают эксперты ИКАР.

В краткосрочной перспективе следует ожидать попыток российского руководства использовать хорошо знакомую им тактику: создание новых очагов напряжения или усиление уже имеющихся для изменения международной повестки в своих интересах, как это было в случае с "сирийским кризисом", говорится в сообщении.