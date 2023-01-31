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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кремль не может ответить на анонсы западных танков для Украины – анализ

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России нечем ответить на предоставление танков ВСУ, говорят аналитики
России нечем ответить на предоставление танков ВСУ, говорят аналитики
Фото: EPA

Россия вынуждена вновь сдвигать свои "красные линии" по поставкам Западом вооружения в Украину. Об этом говорится в анализе ситуации за период 25–30 января, опубликованном украинским Институтом конфликтологии и анализа России (ИКАР) в Telegram.

Обещанные российской пропагандой асимметричные ответы на предоставление Киеву тяжелой боевой техники вновь отодвинуты на неопределенное будущее. Можно сделать вывод, что обещания Кремлем грозного ответа на такой шаг западных стран не возымели ожидаемого эффекта и не стали ему преградой, говорится в анализе.

Как отмечают эксперты, большое внимание российской стороны на анонсируемые танки вызвано тем, что это оружие определяется в качестве оружия нападения, а не обороны. Таким образом, ситуация входит в противоречие с основным посылом российской пропаганды – якобы слабостью украинских Вооруженных сил и их "неминуемым разгромом". Наращивание сил и средств ВСУ для атакующих усилий вступает в прямое противоречие с этим тезисом, говорится в сообщении.

Эксперты отметили, что в российских медиа относительно ответных мер на поставки оружия царит растерянность. Спикеры от власти и ультрапатриотических сил высказали серию версий, каким образом РФ могла бы ответить на поставки танков Украине. Помимо угроз применения собственного ядерного оружия, были высказаны предложения помощи ядерными технологиями таким странам, как Иран и Северная Корея.

"Очередное обращение к самому крайнему аргументу – оружию массового поражения – свидетельствует о явном кризисе и отсутствии в арсенале Москвы реальных контрмер", – отмечают эксперты ИКАР.

В краткосрочной перспективе следует ожидать попыток российского руководства использовать хорошо знакомую им тактику: создание новых очагов напряжения или усиление уже имеющихся для изменения международной повестки в своих интересах, как это было в случае с "сирийским кризисом", говорится в сообщении.

Контекст:

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

Западные партнеры согласились предоставить Украине тяжелые современные танки для защиты от российской агрессии. Первой о предоставлении Украине танков объявила Великобритания. Страна намерена поставить Украине 14 танков Challenger 2.

25 января правительство Германии приняло решение о предоставлении Украине основных боевых танков Leopard 2. ФРГ "на первом этапе" поставит Украине 14 танков. Это часть более крупного плана по созданию двух батальонов, в каждом из которых будет по 40 танков Leopard 2, отметил Der Spiegel. ФРГ вместе с ФинляндиейИспанией и Нидерландами создадут один батальон танков Leopard 2A6, а Польша и Норвегия – второй батальон Leopard типа 2А4.

Канада 26 января объявила о передаче Украине четырех танков Leopard 2.

США предоставят Украине 31 танк Abrams, сообщил 25 января президент Джо Байден. 

Посол Украины во Франции Вадим Омельченко 27 января рассказал, что в целом разные страны официально подтвердили согласие предоставить Украине 321 тяжелый танк.

Теги: Россия, Украина, танки, военная техника, военная помощь, российская пропаганда, российская агрессия, война России против Украины
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