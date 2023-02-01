Шмыгаль: Мы рассчитываем на ведущую роль Германии в "танковой коалиции" для Украины

"Продолжаем двигаться для выполнения следующих целей. Наш приоритет – создание "танковой коалиции", и мы рассчитываем на ведущую роль Германии в ней", – заявил он.
Шмыгаль также поблагодарил Германию за уже предоставленное оружие.
Политики также обсудили скорейшее восстановление Украины, восстановление энергетической системы с использованием "зеленых" и энергосберегающих технологий, а также грантовые программы для малого и среднего бизнеса.
Германия с начала войны в 2014 году предоставляла Украине финансовую помощь, помогала лечить раненых украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия. После полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года ФРГ изменила свою позицию по вопросу поставок оружия в зоны конфликта и согласилась поставлять вооружение в Украину.
ВСУ среди прочего уже получили от Германии противотанковое оружие, самоходные гаубицы, зенитные самоходные установки Gepard, систему ПВО, РСЗО, а также каски, обмундирование, палатки и медикаменты.
В то же время канцлер Германии Олаф Шольц отказывался давать Украине танки Leopard.
Leopard 2 – немецкий основной танк. Украина неоднократно обращалась к Германии с просьбой передать танки, но получала отказ. По данным "Немецкой волны", на вооружении бундесвера находится около 300 Leopard 2 последней модификации A7, но не все на ходу.
25 января 2023 года правительство Германии приняло решение о предоставлении Украине основных боевых танков Leopard 2. ФРГ "на первом этапе" поставит Украине 14 танков. Это часть более крупного плана по созданию двух батальонов, в каждом из которых будет по 40 танков Leopard 2, отметил Der Spiegel. ФРГ вместе с Финляндией, Испанией и Нидерландами создадут один батальон танков Leopard 2A6, а Польша и Норвегия – второй батальон Leopard типа 2А4.