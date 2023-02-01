Шмыгаль: Мы рассчитываем на ведущую роль Германии в "танковой коалиции" для Украины

"Продолжаем двигаться для выполнения следующих целей. Наш приоритет – создание "танковой коалиции", и мы рассчитываем на ведущую роль Германии в ней", – заявил он.

Шмыгаль также поблагодарил Германию за уже предоставленное оружие.

Политики также обсудили скорейшее восстановление Украины, восстановление энергетической системы с использованием "зеленых" и энергосберегающих технологий, а также грантовые программы для малого и среднего бизнеса.