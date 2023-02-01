Шустер: Немцы решили, что никто не собирается нападать на Германию, и закрыли глаза на вооруженные силы

Шустер: Немцы думали, что больше в Европе войны не будет Фото: Шустер online / Facebook

"Они решили, что защищать не от кого, никто не собирается нападать на Германию, и они закрыли глаза немножко на вооруженные силы. Не немножко – серьезно. Ну это такой выбор", – сказал он и отметил, что у Германии много ограничений после Второй мировой войны.

Состояние армии он связывает также с работой предыдущего правительства ФРГ, которое возглавляла Ангела Меркель.

"Это оттуда. Немцы сочли... Они же прагматичные люди, они очень сильно заботятся о благосостоянии своих граждан. Они [решили], что вот надо вкладывать деньги в инфраструктуру... Немецкие города – они чистейшие, есть велосипедные дорожки, вся медицинская инфраструктура работает. Они вкладывали все деньги, все усилия именно в гражданскую инфраструктуру. Военная их совершенно не интересовала, потому что они думали, что больше в Европе войны не будет. А контингент в 20–30 тыс. который надо послать или в Афганистан, или в Мали, или куда угодно, – это у них есть. Сейчас оказалось, скажем, что на складах Германии достаточно боеприпасов на три-четыре дня войны, когда только рекомендация НАТО... Это не правило – рекомендация, – что минимум на 30 дней каждый член НАТО должен иметь достаточно боеприпасов, чтобы защищать себя. Этого в Германии нет. Там на три-четыре дня у них запасы. Вы понимаете, эта вся история раскрылась сейчас с [танками] Leopard", – заявил Шустер.

Он отметил, что российская армия показала: она "не вторая, не 10-я – никакая".

"И это хорошо. Но что немецкая армия в таком состоянии – для меня это сюрприз. Я не ожидал увидеть такую картину. Это реально бедствие", – подчеркнул телеведущий.

По мнению Шустера, это может быть одной из причин, "почему Германия так долго тянула" с поставками Украине танков Leopard.

"С этими Leopard вдруг все вскрылось, стало очевидным. Немецкие военнослужащие, немецкий генералитет, офицеры более-менее это все знали, просто это не выходило как информация на поверхность. А сейчас это достояние общественного мнения", – продолжил он.

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