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Шустер: Немцы решили, что никто не собирается нападать на Германию, и закрыли глаза на вооруженные силы

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Шустер: Немцы думали, что больше в Европе войны не будет
Шустер: Немцы думали, что больше в Европе войны не будет
Фото: Шустер online / Facebook

Власти Германии не предвидели возможность войны в Европе и не развивали свою армию, отдав предпочтение гражданской инфраструктуре. Об этом в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заявил телеведущий и журналист Савик Шустер.

"Они решили, что защищать не от кого, никто не собирается нападать на Германию, и они закрыли глаза  немножко на вооруженные силы. Не немножко – серьезно. Ну это такой выбор", – сказал он и отметил, что у Германии много ограничений после Второй мировой войны. 

Состояние армии он связывает также с работой предыдущего правительства ФРГ, которое возглавляла Ангела Меркель. 

"Это оттуда. Немцы сочли... Они же прагматичные люди, они очень сильно заботятся о благосостоянии своих граждан. Они [решили], что вот надо вкладывать деньги в инфраструктуру... Немецкие города – они чистейшие, есть велосипедные дорожки, вся медицинская инфраструктура работает. Они вкладывали все деньги, все усилия именно в гражданскую инфраструктуру. Военная их совершенно не интересовала, потому что они думали, что больше в Европе войны не будет. А контингент в 20–30 тыс. который надо послать или в Афганистан, или в Мали, или куда угодно, – это у них есть. Сейчас оказалось, скажем, что на складах Германии достаточно боеприпасов на три-четыре дня войны, когда только рекомендация НАТО... Это не правило – рекомендация, – что минимум на 30 дней каждый член НАТО должен иметь достаточно боеприпасов, чтобы защищать себя. Этого в Германии нет. Там на три-четыре дня у них запасы. Вы понимаете, эта вся история раскрылась сейчас с [танками] Leopard", – заявил Шустер. 

Он отметил, что российская армия показала: она "не вторая, не 10-я – никакая". 

"И это хорошо. Но что немецкая армия в таком состоянии – для меня это сюрприз. Я не ожидал увидеть такую картину. Это реально бедствие", – подчеркнул телеведущий. 

По мнению Шустера, это может быть одной из причин, "почему Германия так долго тянула" с поставками Украине танков Leopard. 

"С этими Leopard вдруг все вскрылось, стало очевидным. Немецкие военнослужащие, немецкий генералитет, офицеры более-менее это все знали, просто это не выходило как информация на поверхность. А сейчас это достояние общественного мнения", – продолжил он.  

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Германия с начала войны в 2014 году предоставляла Украине финансовую помощьпомогала лечить раненых украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия. После полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года ФРГ изменила свою позицию по вопросу поставок оружия в зоны конфликта и согласилась поставлять вооружение в Украину.

ВСУ среди прочего уже получили от Германии противотанковое оружие, самоходные гаубицы, зенитные самоходные установки Gepardсистему ПВОРСЗО, а также каски, обмундирование, палатки и медикаменты. 

В то же время канцлер Германии Олаф Шольц отказывался давать Украине танки Leopard.

Leopard 2 – немецкий основной танк. Украина неоднократно обращалась к Германии с просьбой передать танки, но получала отказ. По данным "Немецкой волны", на вооружении бундесвера находится около 300 Leopard 2 последней модификации A7, но не все на ходу. 

25 января 2023 года правительство Германии приняло решение о предоставлении Украине основных боевых танков Leopard 2. ФРГ "на первом этапе" поставит Украине 14 танков. Это часть более крупного плана по созданию двух батальонов, в каждом из которых будет по 40 танков Leopard 2, отметил Der Spiegel. ФРГ вместе с ФинляндиейИспанией и Нидерландами создадут один батальон танков Leopard 2A6, а Польша и Норвегия – второй батальон Leopard типа 2А4.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Германия, Савик Шустер, НАТО, ФРГ, вооружение, боеприпасы, Алеся Бацман
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