"Украина не забыта". Президент Австрии и вице-президент Бундестага прибыли в Киев

"Приехал в Киев. После почти одного года войны Украина не забыта. Вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским и смелым народом Украины – мы за европейские ценности", – написал Ван дер Беллен.
Arrived in Kyiv.— A. Van der Bellen (@vanderbellen) February 1, 2023
After almost one year of war, #Ukraine is not forgotten. Together with President @ZelenskyyUa and the brave people of Ukraine – we stand for European values. (vdb) pic.twitter.com/80InsNdQYd
Также о прибытии в Украину сообщила в Twitter вице-президент немецкого Бундестага Катрин Геринг-Экардт.
"Киев. Сюда я приехала сегодня ночным поездом. Украинцы защищают свою страну и нашу общую свободу. Восхищаюсь их мужеством. В ближайшие дни я хочу получить представление о восстановлении, гуманитарной ситуации и сложностях повседневной жизни", – написала она.
Kiew. Hier bin ich heute mit dem Nachtzug angekommen. Die Ukrainer*innen verteidigen ihr Land & unsere gemeinsame Freiheit. Ich bewundere ihren Mut. In den nächsten Tagen möchte ich mir ein Bild vom Wiederaufbau, der humanitären Lage & dem schwierigen Lebensalltag vor Ort machen. pic.twitter.com/AnD3JyCM8a— Katrin Göring-Eckardt (@GoeringEckardt) February 1, 2023
Австрия не отправляет Украине летальное вооружение – как поясняли в минобороны страны, потому что Австрия является нейтральным государством и не входит в НАТО. В то же время в Австрии заявляли о помощи Украине топливом, предоставлении шлемов, бронежилетов и гуманитарных грузов.
Среди стран Евросоюза только Австрия и Венгрия отказываются предоставлять Украине свое вооружение для противостояния российской агрессии, отмечал 22 августа 2022 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
30 января министры обороны Австрии и Венгрии Клаудия Таннер и Кристоф Салай-Бобровницкий на совместной пресс-конференции подтвердили, что их страны продолжат придерживаться политики отказа в военной помощи Украине.