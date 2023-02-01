ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

"Украина не забыта". Президент Австрии и вице-президент Бундестага прибыли в Киев

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Геринг-Экардт заявила, что хочет узнать о восстановлении, гуманитарной ситуации и сложностях повседневной жизни украинцев
Геринг-Экардт заявила, что хочет узнать о восстановлении, гуманитарной ситуации и сложностях повседневной жизни украинцев
Фото: Katrin Göring-Eckardt / Twitter

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен 1 февраля приехал в Киев. Об этом он сообщил в Twitter.

"Приехал в Киев. После почти одного года войны Украина не забыта. Вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским и смелым народом Украины – мы за европейские ценности", – написал Ван дер Беллен. 

Также о прибытии в Украину сообщила в Twitter вице-президент немецкого Бундестага Катрин Геринг-Экардт.

"Киев. Сюда я приехала сегодня ночным поездом. Украинцы защищают свою страну и нашу общую свободу. Восхищаюсь их мужеством. В ближайшие дни я хочу получить представление о восстановлении, гуманитарной ситуации и сложностях повседневной жизни", – написала она.

Контекст:

Австрия не отправляет Украине летальное вооружение – как поясняли в минобороны страны, потому что Австрия является нейтральным государством и не входит в НАТО. В то же время в Австрии заявляли о помощи Украине топливом, предоставлении шлемов, бронежилетов и гуманитарных грузов.

Среди стран Евросоюза только Австрия и Венгрия отказываются предоставлять Украине свое вооружение для противостояния российской агрессии, отмечал 22 августа 2022 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

30 января министры обороны Австрии и Венгрии Клаудия Таннер и Кристоф Салай-Бобровницкий на совместной пресс-конференции подтвердили, что их страны продолжат придерживаться политики отказа в военной помощи Украине.

Теги: Германия, Австрия, Бундестаг, война России против Украины, Александер Ван дер Беллен, визит
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Хочется каждое утро такое солнышко". Жена Тигипко снялась лежа, прикрыв бюст цветами. Фото
"Хочется каждое утро такое солнышко". Жена Тигипко снялась лежа, прикрыв бюст цветами. Фото
Кацурина показала ролик с участием маленького сына, снятый на отдыхе. Видео
Кацурина показала ролик с участием маленького сына, снятый на отдыхе. Видео
  "Мавка. Лісова пісня". Вышел трейлер украинского мультфильма. Видео
  "Мавка. Лісова пісня". Вышел трейлер украинского мультфильма. Видео
В сети опубликовали фото Рианны в кружевных колготках и лакированных трусах
В сети опубликовали фото Рианны в кружевных колготках и лакированных трусах
Dantes назвал украинскую артистку, с которой очень давно хочет записать совместную песню
Dantes назвал украинскую артистку, с которой очень давно хочет записать совместную песню
Галина ГРИШИНА
"Взяла себя в руки и вперед!" Мишина показала, как выглядит после тренировки, и выставила кончик языка
"Взяла себя в руки – и вперед!" Мишина показала, как выглядит после тренировки, и выставила кончик языка
Бил показала объятия с Тимберлейком на яхте
Бил показала объятия с Тимберлейком на яхте
Галина ГРИШИНА
Loboda надела вышиванку и украшения из кораллов в украинском национальном стиле
Loboda надела вышиванку и украшения из кораллов в украинском национальном стиле
Проживающий в США Ступка о своем возвращении в Украину: Точной даты нет сейчас
Проживающий в США Ступка о своем возвращении в Украину: Точной даты нет сейчас
Галина ГРИШИНА
Болдуину предъявлено официальное обвинение в убийстве оператора. Актеру грозит лишение свободы сроком на пять лет
Болдуину предъявлено официальное обвинение в убийстве оператора. Актеру грозит лишение свободы сроком на пять лет
Галина ГРИШИНА
Квиткова похвасталась прессом и рассказала о мотивации тренироваться
Квиткова похвасталась прессом и рассказала о мотивации тренироваться
Галина ГРИШИНА
Зеленский рассказал о своей дочери-студентке
Зеленский рассказал о своей дочери-студентке
Галина ГРИШИНА
Никитюк снялась в новом образе. Ее сравнили с голливудской звездой
Никитюк снялась в новом образе. Ее сравнили с голливудской звездой
Галина ГРИШИНА
Кидман показала, как отдыхает в Испании
Кидман показала, как отдыхает в Испании
Галина ГРИШИНА
Бывшая жена мэра Киева Кличко станцевала перед камерой под музыку. Видео
Бывшая жена мэра Киева Кличко станцевала перед камерой под музыку. Видео
Галина ГРИШИНА
Как Ефросинина и Полякова реагируют на оскорбления. Видео
Как Ефросинина и Полякова реагируют на оскорбления. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Никитюк снялась в прозрачном бюстгальтере. Фото (128797)
2
Мать единственной дочери Владимира Кличко снялась в нюдовом топе с прозрачной вставкой. Экс-жена мэра Киева Кличко отреагировала (94409)
3
Кум Зеленского Пикалов рассказал, с какого номера он ему звонил, чтобы поздравить с днем рождения (82155)
4
Квиткова снялась в плавках на завязках. Фото (76844)
5
Как менялся Винник за последние 10 лет. Семь фото до исчезновения артиста и одно после (43585)
6
33-летняя Мишина в глубоком декольте прогнулась перед объективом (40459)
7
58-летняя супермодель Макменами показала последствия падения во время дефиле на показе Valentino (36015)
8
Фейгин: Путин с бывшей женой Людмилой с конца 90-х не жили вместе (32915) G
 
 
 
 