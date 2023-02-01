"Украина не забыта". Президент Австрии и вице-президент Бундестага прибыли в Киев

Геринг-Экардт заявила, что хочет узнать о восстановлении, гуманитарной ситуации и сложностях повседневной жизни украинцев Фото: Katrin Göring-Eckardt / Twitter

"Приехал в Киев. После почти одного года войны Украина не забыта. Вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским и смелым народом Украины – мы за европейские ценности", – написал Ван дер Беллен.

Arrived in Kyiv.



After almost one year of war, #Ukraine is not forgotten. Together with President @ZelenskyyUa and the brave people of Ukraine – we stand for European values. (vdb) pic.twitter.com/80InsNdQYd — A. Van der Bellen (@vanderbellen) February 1, 2023

Также о прибытии в Украину сообщила в Twitter вице-президент немецкого Бундестага Катрин Геринг-Экардт.

"Киев. Сюда я приехала сегодня ночным поездом. Украинцы защищают свою страну и нашу общую свободу. Восхищаюсь их мужеством. В ближайшие дни я хочу получить представление о восстановлении, гуманитарной ситуации и сложностях повседневной жизни", – написала она.

Kiew. Hier bin ich heute mit dem Nachtzug angekommen. Die Ukrainer*innen verteidigen ihr Land & unsere gemeinsame Freiheit. Ich bewundere ihren Mut. In den nächsten Tagen möchte ich mir ein Bild vom Wiederaufbau, der humanitären Lage & dem schwierigen Lebensalltag vor Ort machen. pic.twitter.com/AnD3JyCM8a — Katrin Göring-Eckardt (@GoeringEckardt) February 1, 2023