Подоляк: Представители некоторых стран ЕС считают, что Украине не нужно давать оружие. Тогда война распространится и на ЕС

"Представители некоторых стран ЕС считают, что Украине не нужно давать оружие, потому что война распространится на Европу", – написал Подоляк.
Он отметил, что война и так уже идет в центре Европы, а РФ демонстрирует "максимально античеловеческий тип убийства населения".
"Не будет оружия в Украине – война распространится и на ЕС. Потому что РФ не остановит экспансию", – подчеркнул советник главы ОП.
Представники певних країн ЄС вважають, що * не треба давати зброю, бо війна пошириться на Європу. Але:— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) January 31, 2023
1. Війна уже в центрі Європи, а Рф демонструє максимально антилюдський тип вбивств населення.
2. Не буде зброї в * – війна пошириться і на ЄС. Бо Рф не зупинить експансії…
Министры обороны Австрии и Венгрии Клаудия Таннер и Кристоф Салай-Бобровницкий на совместной пресс-конференции в Будапеште 30 января подчеркнули, что их страны продолжат придерживаться политики отказа от военной помощи Украине. Таннер также заявила о "величайшей опасности распространения войны на Европу".
Австрия не отправляет Украине летальное вооружение – как поясняли в минобороны страны, потому, что Австрия является нейтральным государством и не входит в НАТО. В то же время в Австрии заявляли о помощи Украине топливом, предоставлении шлемов, бронежилетов и гуманитарных грузов.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что Венгрия – единственная страна в Европе, которая "осталась вне войны", утверждал, что если США прекратят помогать Украине деньгами и оружием, то "мир будет", неоднократно призывал пересмотреть санкции Евросоюза против России и блокировал решения Евросоюза, необходимые для поддержки Киева.
Среди стран Евросоюза только Австрия и Венгрия отказываются предоставлять Украине свое вооружение для противостояния российской агрессии, отмечал 22 августа 2022 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.