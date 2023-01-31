Подоляк: Представители некоторых стран ЕС считают, что Украине не нужно давать оружие. Тогда война распространится и на ЕС

Подоляк подчеркнул, что война и так уже идет в центре Европы Фото: Михаил Подоляк / Facebook

"Представители некоторых стран ЕС считают, что Украине не нужно давать оружие, потому что война распространится на Европу", – написал Подоляк.

Он отметил, что война и так уже идет в центре Европы, а РФ демонстрирует "максимально античеловеческий тип убийства населения".

"Не будет оружия в Украине – война распространится и на ЕС. Потому что РФ не остановит экспансию", – подчеркнул советник главы ОП.

Представники певних країн ЄС вважають, що * не треба давати зброю, бо війна пошириться на Європу. Але:

1. Війна уже в центрі Європи, а Рф демонструє максимально антилюдський тип вбивств населення.

2. Не буде зброї в * – війна пошириться і на ЄС. Бо Рф не зупинить експансії… — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) January 31, 2023

Министры обороны Австрии и Венгрии Клаудия Таннер и Кристоф Салай-Бобровницкий на совместной пресс-конференции в Будапеште 30 января подчеркнули, что их страны продолжат придерживаться политики отказа от военной помощи Украине. Таннер также заявила о "величайшей опасности распространения войны на Европу".