ГОРДОН
 
 
МИР

Швейцария планирует разрешить реэкспорт оружия в Украину – парламент

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Действующее законодательство запрещает перепродажу швейцарского оружия в воюющие страны
Действующее законодательство запрещает перепродажу швейцарского оружия в воюющие страны
Фото: parlament.ch

Комиссия по политике безопасности нижней палаты парламента Швейцарии (Национального совета) одобрила инициативу, разрешающую передачу реэкспорт швейцарского оружия в Украину. Об этом 24 января сообщил сайт Нацсовета.

Решение поддержали 14 членов комиссии, 11 высказались против. Комиссия требует внести изменения в ст. 18 закона о военных материалах (KMG), чтобы правительство могло объявить об отмене декларации, запрещающей реэкспорт швейцарских вооружений воюющим странам. 

"Декларации о запрете реэкспорта должны иметь возможность отменяться в случаях, когда нарушается запрет на применение силы согласно международному праву, в частности в случае российско-украинской войны", – говорится в сообщении.

Депутаты считают, что решение комиссии не нарушит нейтральный статус страны, потому что окончательную передачу Украине будут производить третьи страны. 

Кроме того, парламентарии сослались на решения Совета Безопасности и Генассамблеи ООН, которые санкционировали реэкспорт в ответ на незаконное применение силы, подобное агрессии РФ в Украине.

В случае принятия изменений в закон он вступит в силу 1 мая и будет действовать до конца 2025 года.

Контекст:

Швейцария, которая обычно придерживалась нейтральной позиции, присоединилась к введенным против РФ санкциям (в частности, против президента Владимира Путина). Нейтралитет не мешает "называть вещи своими именами", заявил 28 февраля 2022 года президент Швейцарии Иньяцио Кассис. 

12 октября Швейцария добавила в санкционный список более 30 физических и юридических лиц из России. Теперь ее список соответствует списку Европейского союза.

Также Швейцария заблокировала российские активы почти на $8 млрд и решила выделить Украине около $100 млн на ремонт энергетической инфраструктуры.

10 января министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что Швейцария блокирует поставки военной помощи Украине. По ее словам, для поставки определенных военных товаров Испании требуется одобрение Швейцарии как страны-производителя, однако Берн ветирует реэкспорт. "Мы понимаем, уважаем и принимаем нейтралитет, но для определенной техники нам нужно разрешение от Швейцарии, которое она нам пока не дает", – сказала Роблес.

Теги: Швейцария, вооружение, экспорт, военная помощь, российская агрессия, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Клум станцевала в прозрачном платье и без бюстгальтера
Клум станцевала в прозрачном платье и без бюстгальтера
Мотивирующие высказывания Зеленского. Подборка
Мотивирующие высказывания Зеленского. Подборка
Повалий назвала нападение РФ на Украину своим спасением, а Путина – "человеком, который избавляет мир от нацизма". Рыбчинский ответил
Повалий назвала нападение РФ на Украину своим спасением, а Путина – "человеком, который избавляет мир от нацизма". Рыбчинский ответил
Галина ГРИШИНА
Дорофеева показала лицо на максимальном приближении
Дорофеева показала лицо на максимальном приближении
"Я хочу улыбаться вместе с тобой всегда". Жена Зеленского показала их новое совместное фото и трогательно обратилась к мужу
"Я хочу улыбаться вместе с тобой всегда". Жена Зеленского показала их новое совместное фото и трогательно обратилась к мужу
Галина ГРИШИНА
"Путинские каски даже на горшки не сгодятся". Невзоров высказался о качестве обмундирования российской армии
"Путинские каски даже на горшки не сгодятся". Невзоров высказался о качестве обмундирования российской армии
41-летняя Пэрис Хилтон впервые стала матерью
41-летняя Пэрис Хилтон впервые стала матерью
Галина ГРИШИНА
Квиткова после расставания с мужем поделилась горячими фото в корсете
Квиткова после расставания с мужем поделилась горячими фото в корсете
Зеленскому – 45. Как изменился президент за этот год. Самые знаковые фото и видео
Зеленскому – 45. Как изменился президент за этот год. Самые знаковые фото и видео
Галина ГРИШИНА
  Джонсон прогулялся по Лондону в шапке с надписью "Нумерація вагонів починається з голови поїзда" от "Укрзалізниці". Видео
  Джонсон прогулялся по Лондону в шапке с надписью "Нумерація вагонів починається з голови поїзда" от "Укрзалізниці". Видео
Галина ГРИШИНА
Как выглядела Тина Кароль до похудения. Семь фото до и одно после
Как выглядела Тина Кароль до похудения. Семь фото до и одно после
Галина ГРИШИНА
"Германия должна услышать нас", "Привезем леопардовые танки". В сети запустили флешмоб в поддержку передачи Украине танков Leopard. Фото
"Германия должна услышать нас", "Привезем леопардовые танки". В сети запустили флешмоб в поддержку передачи Украине танков Leopard. Фото
Галина ГРИШИНА
  Te La Passe. Дорн записал трек на украинском вместе с французским рэпером. Видео
  Te La Passe. Дорн записал трек на украинском вместе с французским рэпером. Видео
Галина ГРИШИНА
Хайек покормила енота пиццей. Видео
Хайек покормила енота пиццей. Видео
Галина ГРИШИНА
Квиткова после расставания с Добрыниным снялась в ванной перед зеркалом
Квиткова после расставания с Добрыниным снялась в ванной перед зеркалом
Названы претенденты на премию "Оскар 2023". В их числе – украинский фильм
Названы претенденты на премию "Оскар 2023". В их числе – украинский фильм
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Сопонару показала себя без одежды и белья (275159)
2
Ани Лорак, которая живет и работает в РФ, объявила о проведении концерта в поддержку "людей, которые нуждаются" (245323)
3
Никитюк показала, как выглядит в бюстгальтере и лосинах (92054)
4
"Это реально смешно", "Провокационный вопрос". В сети обсуждают видео с участием Киркорова, которое показал Гордон (65411)
5
"И снова в трусах", "Настоящая". В сети обсуждают новые фото Квитковой (51325)
6
"Пост для Даши и Никиты". Ведущий "Холостяка" Решетник после расставания Квитковой с Добрыниным посоветовал парам не выставлять все напоказ (45713)
7
"В каждой жопе затычка". Квиткова после расставания с мужем отреагировала на пост "одной медиаперсоны" (37948)
8
Бывшая жена Виталия Кличко рассказала, как относится к экс-возлюбленной его младшего брата – американской актрисе Панеттьери (29186)
 
 
 
 