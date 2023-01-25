Швейцария планирует разрешить реэкспорт оружия в Украину – парламент

Решение поддержали 14 членов комиссии, 11 высказались против. Комиссия требует внести изменения в ст. 18 закона о военных материалах (KMG), чтобы правительство могло объявить об отмене декларации, запрещающей реэкспорт швейцарских вооружений воюющим странам.

"Декларации о запрете реэкспорта должны иметь возможность отменяться в случаях, когда нарушается запрет на применение силы согласно международному праву, в частности в случае российско-украинской войны", – говорится в сообщении.

Депутаты считают, что решение комиссии не нарушит нейтральный статус страны, потому что окончательную передачу Украине будут производить третьи страны.

Кроме того, парламентарии сослались на решения Совета Безопасности и Генассамблеи ООН, которые санкционировали реэкспорт в ответ на незаконное применение силы, подобное агрессии РФ в Украине.

В случае принятия изменений в закон он вступит в силу 1 мая и будет действовать до конца 2025 года.