Швейцария планирует разрешить реэкспорт оружия в Украину – парламент

Решение поддержали 14 членов комиссии, 11 высказались против. Комиссия требует внести изменения в ст. 18 закона о военных материалах (KMG), чтобы правительство могло объявить об отмене декларации, запрещающей реэкспорт швейцарских вооружений воюющим странам.
"Декларации о запрете реэкспорта должны иметь возможность отменяться в случаях, когда нарушается запрет на применение силы согласно международному праву, в частности в случае российско-украинской войны", – говорится в сообщении.
Депутаты считают, что решение комиссии не нарушит нейтральный статус страны, потому что окончательную передачу Украине будут производить третьи страны.
Кроме того, парламентарии сослались на решения Совета Безопасности и Генассамблеи ООН, которые санкционировали реэкспорт в ответ на незаконное применение силы, подобное агрессии РФ в Украине.
В случае принятия изменений в закон он вступит в силу 1 мая и будет действовать до конца 2025 года.
Швейцария, которая обычно придерживалась нейтральной позиции, присоединилась к введенным против РФ санкциям (в частности, против президента Владимира Путина). Нейтралитет не мешает "называть вещи своими именами", заявил 28 февраля 2022 года президент Швейцарии Иньяцио Кассис.
12 октября Швейцария добавила в санкционный список более 30 физических и юридических лиц из России. Теперь ее список соответствует списку Европейского союза.
Также Швейцария заблокировала российские активы почти на $8 млрд и решила выделить Украине около $100 млн на ремонт энергетической инфраструктуры.
10 января министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что Швейцария блокирует поставки военной помощи Украине. По ее словам, для поставки определенных военных товаров Испании требуется одобрение Швейцарии как страны-производителя, однако Берн ветирует реэкспорт. "Мы понимаем, уважаем и принимаем нейтралитет, но для определенной техники нам нужно разрешение от Швейцарии, которое она нам пока не дает", – сказала Роблес.