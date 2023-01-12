Глава минобороны Испании заявила, что Швейцария блокирует поставки военной помощи Украине

Глава оборонного ведомства пояснила, что для поставки определенных военных товаров Испании требуется одобрение Швейцарии как страны-производителя, однако Берн ветирует реэкспорт.
"Мы понимаем, уважаем и принимаем нейтралитет, но для определенной техники нам нужно разрешение от Швейцарии, которое она нам пока не дает", – сказала Роблес.
При этом она добавила, что минобороны Испании будет обращаться в посольство, чтобы получить необходимые разрешения.
Глава испанского ведомства заверила, что Испания будет и дальше способствовать защите Украины от "несправедливого, незаконного и жестокого" вторжения РФ.
Испания поддерживает Украину после полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года.
В середине сентября Испания отправила в Украину пять самолетов с боеприпасами для крупнокалиберных артсистем.
13 октября генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Испания объявила о передаче четырех ЗРК Hawk. 10 ноября Роблес заявляла, что Испания отправит Украине еще две системы ПВО Hawk.
В начале декабря Роблес посетила Одессу, она анонсировала новый пакет помощи Украине. По итогам встречи с Роблес глава минобороны Алексей Резников сообщил, что Испания предоставила Украине первые комплексы Hawk.