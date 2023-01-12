Глава минобороны Испании заявила, что Швейцария блокирует поставки военной помощи Украине

Роблес заверила, что Испания будет и дальше способствовать защите Украины от "несправедливого, незаконного и жестокого" вторжения РФ Фото: ЕРА

Глава оборонного ведомства пояснила, что для поставки определенных военных товаров Испании требуется одобрение Швейцарии как страны-производителя, однако Берн ветирует реэкспорт.

"Мы понимаем, уважаем и принимаем нейтралитет, но для определенной техники нам нужно разрешение от Швейцарии, которое она нам пока не дает", – сказала Роблес.

При этом она добавила, что минобороны Испании будет обращаться в посольство, чтобы получить необходимые разрешения.

Глава испанского ведомства заверила, что Испания будет и дальше способствовать защите Украины от "несправедливого, незаконного и жестокого" вторжения РФ.