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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Глава минобороны Испании заявила, что Швейцария блокирует поставки военной помощи Украине

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Роблес заверила, что Испания будет и дальше способствовать защите Украины от "несправедливого, незаконного и жестокого" вторжения РФ
Роблес заверила, что Испания будет и дальше способствовать защите Украины от "несправедливого, незаконного и жестокого" вторжения РФ
Фото: ЕРА

Швейцария блокирует поставки военной помощи Украине. Об этом 10 января на съезде испанских послов в Мадриде заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес, сообщает Europa Press.

Глава оборонного ведомства пояснила, что для поставки определенных военных товаров Испании требуется одобрение Швейцарии как страны-производителя, однако Берн ветирует реэкспорт.

"Мы понимаем, уважаем и принимаем нейтралитет, но для определенной техники нам нужно разрешение от Швейцарии, которое она нам пока не дает", – сказала Роблес.

При этом она добавила, что минобороны Испании будет обращаться в посольство, чтобы получить необходимые разрешения.

Глава испанского ведомства заверила, что Испания будет и дальше способствовать защите Украины от "несправедливого, незаконного и жестокого" вторжения РФ.

Контекст:

Испания поддерживает Украину после полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года.

В середине сентября Испания отправила в Украину пять самолетов с боеприпасами для крупнокалиберных артсистем.

13 октября генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Испания объявила о передаче четырех ЗРК Hawk. 10 ноября Роблес заявляла, что Испания отправит Украине еще две системы ПВО Hawk.

В начале декабря Роблес посетила Одессу, она анонсировала новый пакет помощи Украине. По итогам встречи с Роблес глава минобороны Алексей Резников сообщил, что Испания предоставила Украине первые комплексы Hawk.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Украина, Испания, Швейцария, помощь, война России против Украины, Маргарита Роблес
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