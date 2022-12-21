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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Швейцария расширила список санкций против России

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Швейцарии поддержала решения ЕС
Швейцарии поддержала решения ЕС
Фото: pixabay.com

21 декабря федеральный департамент экономики, образования и исследований (DEFR) Швейцарии объявил о расширении списка санкций в отношении России в связи с ее агрессией против Украины.

"Швейцария присоединяется к новым ограничениям, утвержденным Евросоюзом в связи с поставками иранских беспилотников в Россию и продолжающейся оккупацией Украины. [...] В связи с ситуацией в Украине Швейцария поддерживает меры, принятые ЕС", – говорится в сообщении.

В DEFR напомнили, что "принимая во внимание сохраняющуюся серьезную ситуацию в Украине из-за ракетных ударов и ударов БПЛА по гражданскому населению, объектам и инфраструктуре, а также принимая во внимание незаконную аннексию Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины, ЕС дополнительно внес 141 новое лицо и 49 дополнительных организаций и компаний в санкционный список в рамках девятого пакета санкций от 16 декабря".

"Это физические и юридические лица, совершившие действия, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. Это депутаты Думы, министры, пропагандисты и их каналы, военные и различные виды российских вооруженных сил", – объяснили власти Швейцарии.

Контекст:

После вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, Евросоюз, США, Канада, Великобритания, Австралия и другие страны ввели несколько пакетов санкций против России.

Еврокомиссия представила девятый пакет санкций 7 декабря, Совет ЕС окончательно утвердил его 16 декабря.

Пакет включает ограничения на инвестиции в российскую добывающую промышленность, новые санкции против военно-промышленного комплекса, дополнительный контроль за экспортом товаров двойного назначения, прямой запрет на поставки России беспилотников и двигателей для них, отзыв лицензий на вещание у четырех госканалов, санкции против еще трех банков.

По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 10 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – почти 13 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, санкции, Швейцария, беспилотники, ограничения, Евросоюз, инфраструктура, ЕС
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