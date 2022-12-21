Швейцария расширила список санкций против России

"Швейцария присоединяется к новым ограничениям, утвержденным Евросоюзом в связи с поставками иранских беспилотников в Россию и продолжающейся оккупацией Украины. [...] В связи с ситуацией в Украине Швейцария поддерживает меры, принятые ЕС", – говорится в сообщении.

В DEFR напомнили, что "принимая во внимание сохраняющуюся серьезную ситуацию в Украине из-за ракетных ударов и ударов БПЛА по гражданскому населению, объектам и инфраструктуре, а также принимая во внимание незаконную аннексию Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины, ЕС дополнительно внес 141 новое лицо и 49 дополнительных организаций и компаний в санкционный список в рамках девятого пакета санкций от 16 декабря".

"Это физические и юридические лица, совершившие действия, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. Это депутаты Думы, министры, пропагандисты и их каналы, военные и различные виды российских вооруженных сил", – объяснили власти Швейцарии.