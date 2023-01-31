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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Министры обороны Австрии и Венгрии заявили, что продолжат отказывать Украине в оружии

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Среди стран Евросоюза только Австрия и Венгрия отказываются предоставлять Украине военную помощь, отмечали в МИД Украины
Среди стран Евросоюза только Австрия и Венгрия отказываются предоставлять Украине военную помощь, отмечали в МИД Украины
Фото: EPA

Министры обороны Австрии и Венгрии Клаудия Таннер и Кристоф Салай-Бобровницкий на совместной пресс-конференции в Будапеште 30 января заявили, что их страны продолжат придерживаться политики отказа в военной помощи Украине. Об этом сообщил австрийский телеканал oe24.at.

Салай-Бобровницкий подчеркнул, что "позиция Венгрии ясна": она "на стороне мира и не направляет никакого оружия в зону конфликта, чтобы предотвратить эскалацию". Он добавил, что солидарен в этом с Австрией, поскольку эта страна придерживается нейтралитета и также не намерена посылать на войну никакого оружия.

Однако министры заявили, что их государства будут оказывать гуманитарную помощь беженцам. Они также подчеркнули тесное сотрудничество между двумя соседними странами.

Кроме того, Таннер заявила о "величайшей опасности распространения войны на Европу". Она отметила, что речь идет не только о классической войне, но и о "нетрадиционной, гибридной войне", а также об увеличении миграции из-за боевых действий.

Контекст:

Австрия не отправляет Украине летальное вооружение – как поясняли в минобороны страны, потому, что Австрия является нейтральным государством и не входит в НАТО. В то же время в Австрии заявляли о помощи Украине топливом, предоставлении шлемов, бронежилетов и гуманитарных грузов.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что Венгрия – единственная страна в Европе, которая "осталась вне войны", утверждал, что если США прекратят помогать Украине деньгами и оружием, то "мир будет", неоднократно призывал пересмотреть санкции Евросоюза против России и блокировал решения Евросоюза, необходимые для поддержки Киева.

Среди стран Евросоюза только Австрия и Венгрия отказываются предоставлять Украине свое вооружение для противостояния российской агрессии, отмечал 22 августа 2022 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Теги: оружие, Австрия, Венгрия, беженцы, военная помощь, гуманитарная помощь, война России против Украины, Евросоюз
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