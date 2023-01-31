Министры обороны Австрии и Венгрии заявили, что продолжат отказывать Украине в оружии

Салай-Бобровницкий подчеркнул, что "позиция Венгрии ясна": она "на стороне мира и не направляет никакого оружия в зону конфликта, чтобы предотвратить эскалацию". Он добавил, что солидарен в этом с Австрией, поскольку эта страна придерживается нейтралитета и также не намерена посылать на войну никакого оружия.

Однако министры заявили, что их государства будут оказывать гуманитарную помощь беженцам. Они также подчеркнули тесное сотрудничество между двумя соседними странами.

Кроме того, Таннер заявила о "величайшей опасности распространения войны на Европу". Она отметила, что речь идет не только о классической войне, но и о "нетрадиционной, гибридной войне", а также об увеличении миграции из-за боевых действий.