Глава МИД Австрии: Угрозы ядерным оружием чрезвычайно опасны и морально неприемлемы

"Угрозы ядерным оружием чрезвычайно опасны. Мало того, что они совершенно морально неприемлемы, они еще и снижают порог торможения для других и явно нарушают международное право. Альтернативы ядерному разоружению нет, потому что, пока существует это ужасное оружие, оно представляет угрозу для всех нас. Мы должны уничтожить его, прежде чем она уничтожит нас", – заявил он.
При этом, как отметили в министерстве, риски ядерного конфликта или аварии остаются значительными, так как Россия угрожает применить ядерное оружие в своей агрессивной войне против Украины. Также усиливается ядерная риторика на Корейском полуострове.
В пресс-службе заявили, что во всех ядерных государствах ядерное оружие модернизируется и "признаки указывают на новую гонку ядерных вооружений, хотя и с большим количеством участников, чем в период холодной войны, и поэтому гораздо более опасную".
"Опасность ядерной эскалации – преднамеренной или случайной – выше, чем когда-либо. Давно пора раз и навсегда развеять опасный миф о том, что ядерное оружие создает безопасность, пусть даже и для сдерживания. Оно представляет опасность для всех нас и не знает границ. Договор о запрещении ядерного оружия создает правовую основу и показывает политическим путем, как возможен такой отказ", – заявил глава МИД.
21 сентября 2022 года президент РФ Владимир Путин заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие.
В конце октября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о возможном применении Украиной "грязной бомбы" в войне против России в ходе телефонных разговоров с министрами обороны США, Франции, Турции, Великобритании, Индии и Китая. Эти заявления означают, что Россия сама готовит такой удар, подчеркнул Зеленский.
27 октября во время выступления в дискуссионном клубе "Валдай" Путин заявил, что Россия "никогда не говорила" о возможном применении своего ядерного оружия, а "только намеками отвечала".
По информации The New York Times, высокопоставленные российские военные обсуждали, когда и как Россия может применить тактическое ядерное оружие в Украине. Такая информация была распространена внутри правительства США в октябре, сообщило издание 2 ноября. По оценкам Пентагона, в арсенале России имеется до 2 тыс. единиц тактического ядерного оружия, предназначенного для применения на полях сражений с целью подавления обычных сил.
1 января в эфире телемарафона представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий сообщал, что украинская разведка постоянно отслеживают перемещение всех носителей ядерного оружия в России.