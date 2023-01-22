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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Глава МИД Австрии: Угрозы ядерным оружием чрезвычайно опасны и морально неприемлемы

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Шалленберг: Альтернативы ядерному разоружению нет
Шалленберг: Альтернативы ядерному разоружению нет
Фото: EPA

Угрозы ядерным оружием являются опасными и морально неприемлемыми. Об этом заявил министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг по случаю второй годовщины вступления в силу Договора о запрещении ядерного оружия, сообщила пресс-служба МИД Австрии.

"Угрозы ядерным оружием чрезвычайно опасны. Мало того, что они совершенно морально неприемлемы, они еще и снижают порог торможения для других и явно нарушают международное право. Альтернативы ядерному разоружению нет, потому что, пока существует это ужасное оружие, оно представляет угрозу для всех нас. Мы должны уничтожить его, прежде чем она уничтожит нас", – заявил он.

При этом, как отметили в министерстве, риски ядерного конфликта или аварии остаются значительными, так как Россия угрожает применить ядерное оружие в своей агрессивной войне против Украины. Также усиливается ядерная риторика на Корейском полуострове.

В пресс-службе заявили, что во всех ядерных государствах ядерное оружие модернизируется и "признаки указывают на новую гонку ядерных вооружений, хотя и с большим количеством участников, чем в период холодной войны, и поэтому гораздо более опасную".

"Опасность ядерной эскалации – преднамеренной или случайной – выше, чем когда-либо. Давно пора раз и навсегда развеять опасный миф о том, что ядерное оружие создает безопасность, пусть даже и для сдерживания. Оно представляет опасность для всех нас и не знает границ. Договор о запрещении ядерного оружия создает правовую основу и показывает политическим путем, как возможен такой отказ", – заявил глава МИД.

Контекст:

21 сентября 2022 года президент РФ Владимир Путин заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие.

В конце октября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о возможном применении Украиной "грязной бомбы" в войне против России в ходе телефонных разговоров с министрами обороны США, Франции, ТурцииВеликобританииИндии и Китая. Эти заявления означают, что Россия сама готовит такой удар, подчеркнул Зеленский.

27 октября во время выступления в дискуссионном клубе "Валдай" Путин заявил, что Россия "никогда не говорила" о возможном применении своего ядерного оружия, а "только намеками отвечала".

По информации The New York Times, высокопоставленные российские военные обсуждали, когда и как Россия может применить тактическое ядерное оружие в Украине. Такая информация была распространена внутри правительства США в октябре, сообщило издание 2 ноября. По оценкам Пентагона, в арсенале России имеется до 2 тыс. единиц тактического ядерного оружия, предназначенного для применения на полях сражений с целью подавления обычных сил.

1 января в эфире телемарафона представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий сообщал, что украинская разведка постоянно отслеживают перемещение всех носителей ядерного оружия в России.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, ядерное оружие, Австрия, война России против Украины, Александер Шалленберг
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