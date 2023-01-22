Глава МИД Австрии: Угрозы ядерным оружием чрезвычайно опасны и морально неприемлемы

"Угрозы ядерным оружием чрезвычайно опасны. Мало того, что они совершенно морально неприемлемы, они еще и снижают порог торможения для других и явно нарушают международное право. Альтернативы ядерному разоружению нет, потому что, пока существует это ужасное оружие, оно представляет угрозу для всех нас. Мы должны уничтожить его, прежде чем она уничтожит нас", – заявил он.

При этом, как отметили в министерстве, риски ядерного конфликта или аварии остаются значительными, так как Россия угрожает применить ядерное оружие в своей агрессивной войне против Украины. Также усиливается ядерная риторика на Корейском полуострове.

В пресс-службе заявили, что во всех ядерных государствах ядерное оружие модернизируется и "признаки указывают на новую гонку ядерных вооружений, хотя и с большим количеством участников, чем в период холодной войны, и поэтому гораздо более опасную".

"Опасность ядерной эскалации – преднамеренной или случайной – выше, чем когда-либо. Давно пора раз и навсегда развеять опасный миф о том, что ядерное оружие создает безопасность, пусть даже и для сдерживания. Оно представляет опасность для всех нас и не знает границ. Договор о запрещении ядерного оружия создает правовую основу и показывает политическим путем, как возможен такой отказ", – заявил глава МИД.