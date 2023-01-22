Спикер Госдумы Володин пригрозил странам НАТО ядерным оружием за поставки в Украину

22 января в Telegram он написал, что поставки оружия украинской армии "приведут к глобальной катастрофе".

"Своими решениями Вашингтон (США) и Брюссель (Бельгия) ведут мир к страшной войне: к совсем иным боевым действиям, чем сегодня, когда удары наносятся исключительно по военной и критической инфраструктуре, используемой киевским режимом. Учитывая технологическое превосходство российского оружия, зарубежным политикам, принимающим такие решения, необходимо понять: это может закончиться трагедией мирового масштаба, которая уничтожит их страны", – написал он.

По мнению Володина, аргументы, что страны с ядерным оружием ранее не использовали оружие массового поражения в локальных конфликтах, якобы "несостоятельны".

Это не первый случай угроз ядерным оружием со стороны должностных лиц в РФ. Они звучали, в частности, и от президента РФ Владимира Путина.

8 декабря представитель Государственного департамента США Нед Прайс назвал угрозы России применить ядерное оружие "абсолютно безответственными, пустыми разговорами".

"Мы считаем, что любая другая риторика, будь то бряцание ядерным оружием или даже раздувание видимости применения тактического ядерного оружия, – это нечто безответственное, опасное и противоречащее духу того заявления, которое было в основе режима ядерного нераспространения со времен холодной войны", – сказал он.

1 января в эфире телемарафона представитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий сообщал, что украинская разведка постоянно отслеживают перемещение всех носителей ядерного оружия в России.