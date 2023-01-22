Спикер Госдумы Володин пригрозил странам НАТО ядерным оружием за поставки в Украину

22 января в Telegram он написал, что поставки оружия украинской армии "приведут к глобальной катастрофе".
"Своими решениями Вашингтон (США) и Брюссель (Бельгия) ведут мир к страшной войне: к совсем иным боевым действиям, чем сегодня, когда удары наносятся исключительно по военной и критической инфраструктуре, используемой киевским режимом. Учитывая технологическое превосходство российского оружия, зарубежным политикам, принимающим такие решения, необходимо понять: это может закончиться трагедией мирового масштаба, которая уничтожит их страны", – написал он.
По мнению Володина, аргументы, что страны с ядерным оружием ранее не использовали оружие массового поражения в локальных конфликтах, якобы "несостоятельны".
Это не первый случай угроз ядерным оружием со стороны должностных лиц в РФ. Они звучали, в частности, и от президента РФ Владимира Путина.
8 декабря представитель Государственного департамента США Нед Прайс назвал угрозы России применить ядерное оружие "абсолютно безответственными, пустыми разговорами".
"Мы считаем, что любая другая риторика, будь то бряцание ядерным оружием или даже раздувание видимости применения тактического ядерного оружия, – это нечто безответственное, опасное и противоречащее духу того заявления, которое было в основе режима ядерного нераспространения со времен холодной войны", – сказал он.
1 января в эфире телемарафона представитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий сообщал, что украинская разведка постоянно отслеживают перемещение всех носителей ядерного оружия в России.
21 сентября 2022 года Путин заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие.
В конце октября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о возможном применении Украиной "грязной бомбы" в войне против России в ходе телефонных разговоров с министрами обороны США, Франции, Турции, Великобритании, Индии и Китая. Эти заявления означают, что Россия сама готовит такой удар, подчеркнул Зеленский.
27 октября во время выступления в дискуссионном клубе "Валдай" Путин заявил, что Россия "никогда не говорила" о возможном применении своего ядерного оружия, а "только намеками отвечала".
По информации The New York Times, высокопоставленные российские военные обсуждали, когда и как Россия может применить тактическое ядерное оружие в Украине. Такая информация была распространена внутри правительства США в октябре, сообщило издание 2 ноября. По оценкам Пентагона, в арсенале России имеется до 2 тыс. единиц тактического ядерного оружия, предназначенного для применения на полях сражений с целью подавления обычных сил.