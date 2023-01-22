Невзлин: Очевидно, что сегодня у русских никаких пределов – ни нравственных, ни законных – не существует. Можно считать, что русские теперь помогут Ирану сделать ядерную бомбу

Невзлин о сотрудничестве Ирана и России: Ситуация развивается очень плохо Фото: Leonid Nevzlin / Facebook

"Нет ближе партнера, чем Иран, у России. Нет у Ирана ближе партнера, чем Россия. Они обменялись уже патентами, инженерами, технологами, они строят сколько-то цехов по производству этих прекрасных "мопедов", – сказал Невзлин.

По его информации, на территории России этим занимаются около 100 иранцев, а десятки россиян внедряют новое российское вооружение в Иране, чтобы производить там в том числе ракеты.

Он подчеркнул, что часть этих россиян – из Московского физико-технического института, "альма-матер военной и атомной промышленности".

"И ситуация развивается очень плохо. И она должна быть прикончена. Если Иран быстро закончит производство обогащенного урана и сможет создать ядерную бомбу в сокращенные сроки с помощью русских... Очевидно, что сегодня у русских никаких пределов – ни нравственных, ни законных – не существует. Поэтому давайте считать, что русские теперь помогут Ирану сделать ядерную бомбу. А может быть, даже испытать", – сказал Невзлин.

Невзлин: Путин в очень плохом состоянии и даже в депрессии. Его жалкий выход на Рождество – явное подтверждение, что человеку никуда не хочется, ему страшно выходить на улицу. Читайте полную версию интервью

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