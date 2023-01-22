Невзлин: Очевидно, что сегодня у русских никаких пределов – ни нравственных, ни законных – не существует. Можно считать, что русские теперь помогут Ирану сделать ядерную бомбу

"Нет ближе партнера, чем Иран, у России. Нет у Ирана ближе партнера, чем Россия. Они обменялись уже патентами, инженерами, технологами, они строят сколько-то цехов по производству этих прекрасных "мопедов", – сказал Невзлин.
По его информации, на территории России этим занимаются около 100 иранцев, а десятки россиян внедряют новое российское вооружение в Иране, чтобы производить там в том числе ракеты.
Он подчеркнул, что часть этих россиян – из Московского физико-технического института, "альма-матер военной и атомной промышленности".
"И ситуация развивается очень плохо. И она должна быть прикончена. Если Иран быстро закончит производство обогащенного урана и сможет создать ядерную бомбу в сокращенные сроки с помощью русских... Очевидно, что сегодня у русских никаких пределов – ни нравственных, ни законных – не существует. Поэтому давайте считать, что русские теперь помогут Ирану сделать ядерную бомбу. А может быть, даже испытать", – сказал Невзлин.
Невзлин: Путин в очень плохом состоянии и даже в депрессии. Его жалкий выход на Рождество – явное подтверждение, что человеку никуда не хочется, ему страшно выходить на улицу. Читайте полную версию интервью
Россия применяет в Украине как минимум три вида иранских БПЛА – дроны-камикадзе Shahed-136, Shahed-131 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6.
МИД Украины обвинил Иран в соучастии в преступлении агрессии РФ против Украины из-за поставок Тегераном оружия России и инициировал разрыв дипломатических отношений с Ираном.
Осенью 2022 года СМИ сообщали, что Иран готовится отправить в Россию новую партию оружия для использования в войне против Украины, в которую входят, кроме ударных беспилотников, баллистические ракеты с повышенной точностью класса "земля – земля".
7 декабря 2022 года агентство dpa сообщило, что РФ заказала у Ирана сотни новых ракет и беспилотников.
Израильский "12 канал" со ссылкой на западную разведку сообщил в конце декабря 2022 года, что в качестве платы за поставку в Россию иранских дронов-камикадзе Тегеран получит от Москвы до 24 истребителей Су-35. Иранские летчики уже учатся летать на таких самолетах, отмечали СМИ.
Пока, по данным украинской военной разведки, Тегеран не поставил России ракет. Однако глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в начале января 2023 года говорил, что переговоры между ними на этот счет, вероятно, идут.