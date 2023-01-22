"РФ 11 месяцев бомбит, а Украина должна терпеть". Подоляк прокомментировал ядерные угрозы спикера Госдумы

"Почему Россия политнеадекватна? РФ устами Володина снова грозит, что передача военной техники Украине – это… угроза мифическим городам РФ, и потому ждите эскалации. То есть РФ 11 месяцев бомбит Украину, массово убивает гражданских, но Украина и мир должны молча это терпеть и не сопротивляться", – написал Подоляк.

Чому Рф політ/неадекватна?

Рф вустами Володіна знову загрожує, що передача військової техніки * – це ... загроза міфічним містам Рф, і тому чекайте ескалації ...

Тобто Рф 11 місяців бомбить * , масово вбиває цивільних, але * і світ мають мовчки це терпіти і не чинити опір… — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) January 22, 2023

Сегодня Володин написал, что поставки оружия украинской армии "приведут к глобальной катастрофе".

"Своими решениями Вашингтон (США) и Брюссель (Бельгия) ведут мир к страшной войне: к совсем иным боевым действиям, чем сегодня, когда удары наносятся исключительно по военной и критической инфраструктуре, используемой киевским режимом. Учитывая технологическое превосходство российского оружия, зарубежным политикам, принимающим такие решения, необходимо понять: это может закончиться трагедией мирового масштаба, которая уничтожит их страны", – написал он.

По мнению Володина, аргументы, что страны с ядерным оружием ранее не использовали оружие массового поражения в локальных конфликтах, якобы "несостоятельны".

Это не первый случай угроз ядерным оружием со стороны должностных лиц в РФ. Они звучали, в частности, и от президента РФ Владимира Путина.

8 декабря представитель Государственного департамента США Нед Прайс назвал угрозы России применить ядерное оружие "абсолютно безответственными, пустыми разговорами".