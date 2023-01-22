"РФ 11 месяцев бомбит, а Украина должна терпеть". Подоляк прокомментировал ядерные угрозы спикера Госдумы

"Почему Россия политнеадекватна? РФ устами Володина снова грозит, что передача военной техники Украине – это… угроза мифическим городам РФ, и потому ждите эскалации. То есть РФ 11 месяцев бомбит Украину, массово убивает гражданских, но Украина и мир должны молча это терпеть и не сопротивляться", – написал Подоляк.
Чому Рф політ/неадекватна?— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) January 22, 2023
Рф вустами Володіна знову загрожує, що передача військової техніки * – це ... загроза міфічним містам Рф, і тому чекайте ескалації ...
Тобто Рф 11 місяців бомбить * , масово вбиває цивільних, але * і світ мають мовчки це терпіти і не чинити опір…
Сегодня Володин написал, что поставки оружия украинской армии "приведут к глобальной катастрофе".
"Своими решениями Вашингтон (США) и Брюссель (Бельгия) ведут мир к страшной войне: к совсем иным боевым действиям, чем сегодня, когда удары наносятся исключительно по военной и критической инфраструктуре, используемой киевским режимом. Учитывая технологическое превосходство российского оружия, зарубежным политикам, принимающим такие решения, необходимо понять: это может закончиться трагедией мирового масштаба, которая уничтожит их страны", – написал он.
По мнению Володина, аргументы, что страны с ядерным оружием ранее не использовали оружие массового поражения в локальных конфликтах, якобы "несостоятельны".
Это не первый случай угроз ядерным оружием со стороны должностных лиц в РФ. Они звучали, в частности, и от президента РФ Владимира Путина.
8 декабря представитель Государственного департамента США Нед Прайс назвал угрозы России применить ядерное оружие "абсолютно безответственными, пустыми разговорами".
21 сентября 2022 года Путин заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие.
В конце октября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о возможном применении Украиной "грязной бомбы" в войне против России в ходе телефонных разговоров с министрами обороны США, Франции, Турции, Великобритании, Индии и Китая. Эти заявления означают, что Россия сама готовит такой удар, подчеркнул Зеленский.
27 октября во время выступления в дискуссионном клубе "Валдай" Путин заявил, что Россия "никогда не говорила" о возможном применении своего ядерного оружия, а "только намеками отвечала".
По информации The New York Times, высокопоставленные российские военные обсуждали, когда и как Россия может применить тактическое ядерное оружие в Украине. Такая информация была распространена внутри правительства США в октябре, сообщило издание 2 ноября. По оценкам Пентагона, в арсенале России имеется до 2 тыс. единиц тактического ядерного оружия, предназначенного для применения на полях сражений с целью подавления обычных сил.
1 января в эфире телемарафона представитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий сообщал, что украинская разведка постоянно отслеживают перемещение всех носителей ядерного оружия в России.