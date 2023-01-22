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"РФ 11 месяцев бомбит, а Украина должна терпеть". Подоляк прокомментировал ядерные угрозы спикера Госдумы

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РФ устами Володина снова грозит, что передача военной техники Украине это&hellip; угроза мифическим городам РФ Подоляк
РФ устами Володина снова грозит, что передача военной техники Украине – это… угроза мифическим городам РФ – Подоляк
Фото: president.gov.ua

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал угрозы странам НАТО ядерным оружием спикера Государственной думы РФ Вячеслава Володина. Свое мнение Подоляк 22 января опубликовал в Twitter.

"Почему Россия политнеадекватна? РФ устами Володина снова грозит, что передача военной техники Украине – это… угроза мифическим городам РФ, и потому ждите эскалации. То есть РФ 11 месяцев бомбит Украину, массово убивает гражданских, но Украина и мир должны молча это терпеть и не сопротивляться", – написал Подоляк.

Сегодня Володин написал, что поставки оружия украинской армии "приведут к глобальной катастрофе". 

"Своими решениями Вашингтон (США) и Брюссель (Бельгия) ведут мир к страшной войне: к совсем иным боевым действиям, чем сегодня, когда удары наносятся исключительно по военной и критической инфраструктуре, используемой киевским режимом. Учитывая технологическое превосходство российского оружия, зарубежным политикам, принимающим такие решения, необходимо понять: это может закончиться трагедией мирового масштаба, которая уничтожит их страны", – написал он.

По мнению Володина, аргументы, что страны с ядерным оружием ранее не использовали оружие массового поражения в локальных конфликтах, якобы "несостоятельны".

Это не первый случай угроз ядерным оружием со стороны должностных лиц в РФ. Они звучали, в частности, и от президента РФ Владимира Путина.

8 декабря представитель Государственного департамента США Нед Прайс назвал угрозы России применить ядерное оружие "абсолютно безответственными, пустыми разговорами".

Контекст:

21 сентября 2022 года Путин заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие.

В конце октября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о возможном применении Украиной "грязной бомбы" в войне против России в ходе телефонных разговоров с министрами обороны США, Франции, ТурцииВеликобританииИндии и Китая. Эти заявления означают, что Россия сама готовит такой удар, подчеркнул Зеленский.

27 октября во время выступления в дискуссионном клубе "Валдай" Путин заявил, что Россия "никогда не говорила" о возможном применении своего ядерного оружия, а "только намеками отвечала".

По информации The New York Times, высокопоставленные российские военные обсуждали, когда и как Россия может применить тактическое ядерное оружие в Украине. Такая информация была распространена внутри правительства США в октябре, сообщило издание 2 ноября. По оценкам Пентагона, в арсенале России имеется до 2 тыс. единиц тактического ядерного оружия, предназначенного для применения на полях сражений с целью подавления обычных сил.

1 января в эфире телемарафона представитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий сообщал, что украинская разведка постоянно отслеживают перемещение всех носителей ядерного оружия в России.

Теги: Россия, Владимир Путин, НАТО, ядерное оружие, Госдума, Брюссель, Вашингтон, угрозы, Вячеслав Володин, Михаил Подоляк, Нед Прайс
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