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Яценюк: На 20% выросла капитализация европейских военных компаний, потому что помощь Украине – это увеличение инвестиций

 
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Яценюк: Помощь Украине это означает военные расходы
Яценюк: Помощь Украине – это означает военные расходы
Фото: Арсеній Яценюк / Facebook

Страны НАТО должны увеличить расходы на оборону в случае продолжения Россией войны против Украины. Такое мнение в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону выразил премьер-министр Украины в 2014–2016 годах, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк.

"Если, не дай Бог, Россия будет продолжать наступательную операцию, то я вам могу точно сказать, что тогда бюджеты Германии и стран-членов НАТО на оборону нужно удвоить или утроить", – сказал он.

По словам экс-премьера Украины, "инвестировав в Украину, снабжая оружие для Украины" ее ближайшие союзники "уменьшают собственные военные расходы в стратегической перспективе".

"С другой стороны, они обеспечивают для себя безопасность. Ключевое – они стоят на правильной стороне истории, а правильная сторона истории – это они помогают стране, которая защищает себя. Они помогают стране, которая защищает мировой порядок", – заявил Яценюк.

Он отметил, что в 2022 году акции компании Rheinmetall, которая производит немецкие танки Leopard, выросли более чем на 20%.

"Если вы посмотрите полностью на весь оборонный сектор стран-членов НАТО, среднестатистически за прошлый год на 21% выросли все акции, то есть капитализация военных компаний. Почему? Потому что помощь Украине – это означает военные расходы. Военные расходы – это значит увеличение производства оружия. Увеличение производства оружия означает больше инвесторов в эти компании", – объяснил Яценюк.

Он считает, что после решения Запада предоставить Украине современные танки вырастут и акции компаний, производящих танки, а также производителей ракетных систем залпового огня HIMARS.

"Плюс также американцы приняли решение о существенном увеличении производства снарядов 155-го калибра. Это все – одни цепочки. Это большая геополитическая цепь и экономическая цепь. В рамках принятого решения по помощи Украине это помощь и самому Западу, и это защита и Украины, и самого Запада", – подчеркнул Яценюк.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

Западные партнеры помогают Украине оборонными поставками, в том числе боеприпасов и оружия, в том числе пообещаны британские танки Challenger 2, немецкие Leopard 2, американские Abrams.

Сейчас идет речь о возможности поставок в Украину западных истребителей.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Германия, Арсений Яценюк, НАТО, оружие, инвестиции, война, экономика, бюджет, военные, танки, война России против Украины, расходы, HIMARS, компании, Leopard, Rheinmetall
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