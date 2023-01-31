Яценюк: На 20% выросла капитализация европейских военных компаний, потому что помощь Украине – это увеличение инвестиций

"Если, не дай Бог, Россия будет продолжать наступательную операцию, то я вам могу точно сказать, что тогда бюджеты Германии и стран-членов НАТО на оборону нужно удвоить или утроить", – сказал он.

По словам экс-премьера Украины, "инвестировав в Украину, снабжая оружие для Украины" ее ближайшие союзники "уменьшают собственные военные расходы в стратегической перспективе".

"С другой стороны, они обеспечивают для себя безопасность. Ключевое – они стоят на правильной стороне истории, а правильная сторона истории – это они помогают стране, которая защищает себя. Они помогают стране, которая защищает мировой порядок", – заявил Яценюк.

Он отметил, что в 2022 году акции компании Rheinmetall, которая производит немецкие танки Leopard, выросли более чем на 20%.

"Если вы посмотрите полностью на весь оборонный сектор стран-членов НАТО, среднестатистически за прошлый год на 21% выросли все акции, то есть капитализация военных компаний. Почему? Потому что помощь Украине – это означает военные расходы. Военные расходы – это значит увеличение производства оружия. Увеличение производства оружия означает больше инвесторов в эти компании", – объяснил Яценюк.

Он считает, что после решения Запада предоставить Украине современные танки вырастут и акции компаний, производящих танки, а также производителей ракетных систем залпового огня HIMARS.

"Плюс также американцы приняли решение о существенном увеличении производства снарядов 155-го калибра. Это все – одни цепочки. Это большая геополитическая цепь и экономическая цепь. В рамках принятого решения по помощи Украине это помощь и самому Западу, и это защита и Украины, и самого Запада", – подчеркнул Яценюк.

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