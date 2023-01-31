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Яценюк: Страны НАТО показали, что они способны поддерживать единство, – фактически они прошли тест

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Яценюк: Я убежден, что наши западные союзники будут поставлять все больше оружия
Яценюк: Я убежден, что наши западные союзники будут поставлять все больше оружия
Фото: Арсеній Яценюк / Facebook

Совместное решение стран Запада предоставить Украине современные танки для борьбы с российской агрессией доказывает единство НАТО, заявил в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону премьер-министр Украины в 2014–2016 годах, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк.

"Это очень хорошо, потому что НАТО – страны НАТО и весь свободный мир – продемонстрировал, что способен удерживать единство. Фактически НАТО прошел тест на то, могут ли они [страны НАТО] самостоятельно принимать решения о предоставлении совместно не просто оборонительного, а наступательного оружия для Украины", – сказал он.

По словам политика, намерение стран Альянса передать Украине и легкие танки, и тяжелые означает, что "в принципе, НАТО продемонстрировал [президенту РФ Владимиру] Путину, что его надежды на раскол внутри НАТО не оправдались".

"С чего мы начинали год назад? Мы начинали [с американского переносного зенитно-ракетного комплекса] Stinger или начинали [с шведско-британской переносной противотанковой управляемой ракеты] NLAW. Даже не было дискуссии об [американских зенитно-ракетных комплексах] Patriot. А сегодня не то что Patriot есть, а сегодня уже принято решение о том, что тяжелое оружие придет в Украину", – объяснил Яценюк.

Он выразил уверенность, что "будут следующие решения".

"Следующие решения – это, конечно, дальнобойная артиллерия, это, конечно, дальнобойные ракеты, и это, конечно, истребители. Я убежден в том, что дальше с каждой неделей, с каждым месяцем наши западные союзники будут поставлять все больше и больше оружия", – отметил Яценюк.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года, о вторжении объявил Путин. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

НАТО и Евросоюз по отдельности неоднократно осуждали российскую агрессию и оказывали поддержку Украине. Страны из этих объединений помогают Украине в том числе оружием и другой оборонной продукцией.

25 января 2023 года генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в очередной раз призывал членов Альянса усилить поддержку Киева, в том числе танками и другой тяжелой техникой.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Арсений Яценюк, НАТО, оружие, танки, оборона, вторжение
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