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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Яценюк: Уверен, директор ЦРУ привез четкие данные о том, что Россия планирует против Украины

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Бернс (на фото) очень хорошо знает Россию и ее президента, отметил Яценюк
Бернс (на фото) очень хорошо знает Россию и ее президента, отметил Яценюк
Фото: ЕРА

Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс в январе этого года непублично посетил Киев, чтобы продемонстрировать, что западные союзники продолжат делиться разведданными с Украиной, считает премьер-министр Украины в 2014–2016 годах, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк.

Такое мнение он выразил в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

Яценюк напомнил, что Бернс приезжал в Россию и Украину незадолго до полномасштабного вторжения РФ.

Поездка в Россию была публичной, в отличие от большинства визитов Бернса. Спикер посольства США в РФ заявлял, что Бернс возглавил американскую делегацию по просьбе президента Джо Байдена.

"Понятно, почему его президент США отправил в Москву. Бернс приехал в Москву сказать: "Мы знаем обо всех ваших планах". Фактически Бернс приехал за руки держать, останавливать Москву и объяснять, что американской разведке известно, что Россия нападет на Украину", – сказал Яценюк.

Он подчеркнул, что Бернс очень хорошо знает Россию и лично президента РФ Владимира Путина. По мнению Яценюка, после этого визита он приехал в Украину с разведданными, как, когда, куда и при каких обстоятельствах Россия будет нападать на Украину.

"Зачем Бернс приехал сейчас? Объективно директор ЦРУ приехал сейчас, чтобы политически продемонстрировать поддержку Украины. Продемонстрировать, что разведсообщество Соединенных Штатов и разведсообщество Five Eyes, которое включает в себя США, Великобританию, Австралию, Новую Зеландию и Канаду, что наши западные союзники будут делиться разведданными с Украиной. И я уверен, что Бернс привез очень четкие данные о том, что Россия планирует против Украины",  – сказал Яценюк.

По его мнению, Россия "ничего хорошего не планирует", и он уверен, что в Украине к информации Бернса отнеслись "очень серьезно".

"Я думаю, что визит директора ЦРУ именно с этим связан. Он связан с тем, чтобы дать четкую картину украинскому руководству и украинскому президенту, что Путин конкретно задумал, какие его планы, какие его возможности и какие дальнейшие варианты развития событий",  – подытожил Яценюк.

Яценюк: Убежден, что даже такой подонок, как Путин, сейчас сидит и чешет свою лысину, думая, зачем он начал войну. Полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

О том, что Бернс в середине января тайно посетил Киев и встретился с Зеленским, сообщила со ссылкой на свои источники The Washington Post. По информации издания, основной темой разговора стали планы российских оккупантов на ближайшие недели и месяцы.

Бернс также приезжал в Украину и встречался с президентом в начале октября и в середине ноября. Во время одного из визитов он застал массированную ракетную атаку РФ, отмечал Зеленский. 

Официально об этих визитах не сообщали. CNN отмечал, что ЦРУ придерживается "давней политики" не комментировать и не объявлять публично о поездках директора.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, США, Арсений Яценюк, ЦРУ, разведка, война России против Украины, визит, Уильям Бернс
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