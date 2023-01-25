Яценюк: Уверен, директор ЦРУ привез четкие данные о том, что Россия планирует против Украины

Такое мнение он выразил в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.
Яценюк напомнил, что Бернс приезжал в Россию и Украину незадолго до полномасштабного вторжения РФ.
Поездка в Россию была публичной, в отличие от большинства визитов Бернса. Спикер посольства США в РФ заявлял, что Бернс возглавил американскую делегацию по просьбе президента Джо Байдена.
"Понятно, почему его президент США отправил в Москву. Бернс приехал в Москву сказать: "Мы знаем обо всех ваших планах". Фактически Бернс приехал за руки держать, останавливать Москву и объяснять, что американской разведке известно, что Россия нападет на Украину", – сказал Яценюк.
Он подчеркнул, что Бернс очень хорошо знает Россию и лично президента РФ Владимира Путина. По мнению Яценюка, после этого визита он приехал в Украину с разведданными, как, когда, куда и при каких обстоятельствах Россия будет нападать на Украину.
"Зачем Бернс приехал сейчас? Объективно директор ЦРУ приехал сейчас, чтобы политически продемонстрировать поддержку Украины. Продемонстрировать, что разведсообщество Соединенных Штатов и разведсообщество Five Eyes, которое включает в себя США, Великобританию, Австралию, Новую Зеландию и Канаду, что наши западные союзники будут делиться разведданными с Украиной. И я уверен, что Бернс привез очень четкие данные о том, что Россия планирует против Украины", – сказал Яценюк.
По его мнению, Россия "ничего хорошего не планирует", и он уверен, что в Украине к информации Бернса отнеслись "очень серьезно".
"Я думаю, что визит директора ЦРУ именно с этим связан. Он связан с тем, чтобы дать четкую картину украинскому руководству и украинскому президенту, что Путин конкретно задумал, какие его планы, какие его возможности и какие дальнейшие варианты развития событий", – подытожил Яценюк.
Яценюк: Убежден, что даже такой подонок, как Путин, сейчас сидит и чешет свою лысину, думая, зачем он начал войну. Полный текст интервью
О том, что Бернс в середине января тайно посетил Киев и встретился с Зеленским, сообщила со ссылкой на свои источники The Washington Post. По информации издания, основной темой разговора стали планы российских оккупантов на ближайшие недели и месяцы.
Бернс также приезжал в Украину и встречался с президентом в начале октября и в середине ноября. Во время одного из визитов он застал массированную ракетную атаку РФ, отмечал Зеленский.
Официально об этих визитах не сообщали. CNN отмечал, что ЦРУ придерживается "давней политики" не комментировать и не объявлять публично о поездках директора.