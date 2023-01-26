Яценюк о коррупции на войне: Как вы, хлопцы, под Богом ходите? Думаете, это так просто пройдет?

Яценюк: Сорри, еда – это не национальная безопасность. Это коррупция. Поэтому я убежден, что высшее украинское руководство должно на этом примере принять самые жесткие меры Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Об этом он заявил в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, комментируя информацию о закупках Минобороны.

"Это уже больше, чем вопрос закона. И больше, чем вопросы морали. Это вопрос вообще, знаете, а совесть есть или нет. Как вы под Богом, хлопцы, ходите? Как вы это можете делать? Думаете ли вы, что это так просто пройдет? Что статью не прочитали на передовой на фронте? Что статью не прочитали все наши западные партнеры? Поэтому первое – это безнравственно, мерзко, противно, недостойно", – сказал он.

Яценюк напомнил, что в Украине созданы антикоррупционные органы – создана вся вертикаль.

"Я убежден, что у антикоррупционной вертикали есть все возможности, чтобы расследовать каждый факт, не только тот, который попал в прессу. Почему, кстати, так получилось, что этот контракт не стал публичным? Потому что была такая система ProZorro. [...] ProZorro обязывала всех в публичном пространстве излагать как предложение от продавца, так и предложение от покупателя. Были внесены изменения в закон. И система ProZorro стала системой "Слипорро", от слова "слепая". И таким образом потерян публичный контроль над закупками. Да, кто-то может сказать, что это нужно с точки зрения национальной безопасности. Сорри, еда – это не национальная безопасность. Это коррупция. Поэтому я убежден, что высшее украинское руководство должно сейчас на этом примере принять самые жесткие меры, разобраться, что было 11 месяцев, и продемонстрировать жесткую политическую волю, чтобы другим было неповадно", – добавил он.

Яценюк: Убежден, что даже такой подонок, как Путин, сейчас сидит и чешет свою лысину, думая, зачем он начал войну. Полный текст интервью

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube