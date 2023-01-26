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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Яценюк о коррупции на войне: Как вы, хлопцы, под Богом ходите? Думаете, это так просто пройдет?

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Яценюк: Сорри, еда это не национальная безопасность. Это коррупция. Поэтому я убежден, что высшее украинское руководство должно на этом примере принять самые жесткие меры
Яценюк: Сорри, еда – это не национальная безопасность. Это коррупция. Поэтому я убежден, что высшее украинское руководство должно на этом примере принять самые жесткие меры
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Коррупция в Минобороны – это "больше, чем вопросы закона и морали", считает премьер-министр Украины в 2014–2016 годах, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк.

Об этом он заявил в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, комментируя информацию о закупках Минобороны. 

"Это уже больше, чем вопрос закона. И больше, чем вопросы морали. Это вопрос вообще, знаете, а совесть есть или нет. Как вы под Богом, хлопцы, ходите? Как вы это можете делать? Думаете ли вы, что это так просто пройдет? Что статью не прочитали на передовой на фронте? Что статью не прочитали все наши западные партнеры? Поэтому первое – это безнравственно, мерзко, противно, недостойно", – сказал он. 

Яценюк напомнил, что в Украине созданы антикоррупционные органы – создана вся вертикаль. 

"Я убежден, что у антикоррупционной вертикали есть все возможности, чтобы расследовать каждый факт, не только тот, который попал в прессу. Почему, кстати, так получилось, что этот контракт не стал публичным? Потому что была такая система ProZorro. [...] ProZorro обязывала всех в публичном пространстве излагать как предложение от продавца, так и предложение от покупателя. Были внесены изменения в закон. И система ProZorro стала системой "Слипорро", от слова "слепая". И таким образом потерян публичный контроль над закупками. Да, кто-то может сказать, что это нужно с точки зрения национальной безопасности. Сорри, еда – это не национальная безопасность. Это коррупция. Поэтому я убежден, что высшее украинское руководство должно сейчас на этом примере принять самые жесткие меры, разобраться, что было 11 месяцев, и продемонстрировать жесткую политическую волю, чтобы другим было неповадно", – добавил он. 

Яценюк: Убежден, что даже такой подонок, как Путин, сейчас сидит и чешет свою лысину, думая, зачем он начал войну. Полный текст интервью 

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

21 января издание ZN.UA сообщило, что в соответствии с соглашением Минобороны от 23 декабря 2022 года министерство закупает продукты для украинских военнослужащих в два-три раза дороже, чем они стоят в киевских супермаркетах. После публикации комитет Рады по нацбезопасности, обороне и разведке заслушал руководство Минобороны.

ООО "Актив компани", о контракте с которым шла речь в статье, 22 января выступило с официальной позицией по поводу скандала в СМИ. Руководство компании утверждает, что сравнение цен на отдельную единицу товара в супермаркете со стоимостью в контракте неправильно и манипулятивно, и что разглашение деталей контрактов ставит под угрозу безопасную работу для снабжения армии.

Министерство обороны опубликовало свою позицию по этому вопросу также 22 января. В ведомстве считают, что информация о закупках распространяется "с признаками умышленных манипуляций" и вводит в заблуждение.

23 января в НАБУ сообщили, что детективам известна информация, обнародованная в СМИ, и расследование по этим фактам начали еще до публикации ZN.UA. Министр обороны Украины Алексей Резников в тот же день объяснил разницу между ценами ошибками в контракте. Также 23 января состоялось заседание Комитета Рады по вопросам нацбезопасности, на котором заслушали Резникова и правоохранительные органы. По его итогам правоохранителям поручили провести расследование дела, а депутаты договорились зарегистрировать законопроект о возвращении прозрачности по закупкам питания в армии.

24 января в Минобороны сообщили, что Резников принял отставку своего заместителя Вячеслава Шаповалова. Замминистра, отвечавший за тыловое обеспечение Вооруженных сил Украины, попросил уволить его, "чтобы не создавать угрозы для стабильного обеспечения ВСУ в результате кампании обвинений, связанных с закупкой услуг питания". Также был уволен директор департамента закупок Министерства обороны Украины Богдан Хмельницкий.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Арсений Яценюк, коррупция, Алексей Резников, расследование, законопроект, Prozorro, НАБУ, супермаркет, питание, Богдан Хмельницкий из Минобороны
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