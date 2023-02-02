Зеленский: Враг в специфической стадии – стратегически проигрыш России уже ясен, но тактически у них еще есть ресурс для попыток наступления

Об этом 2 февраля в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, заявил глава Украинского государства Владимир Зеленский.

"Враг в специфической стадии. Когда стратегически проигрыш России уже ясен. Но тактически у них еще есть ресурс для попыток наступательных действий. Они ищут варианты, чтобы попытаться изменить ход войны и пытаются поставить на службу агрессии потенциал всех территорий, которые они пока что контролируют", – рассказал президент.

Украина же, по словам Зеленского, должна "продолжать то же самое, что делает".

"Усиливать нашу устойчивость, быть абсолютно едиными в стремлении обеспечить нашу армию и всех защитников необходимым оружием и оборудованием – нам в Украине нужно говорить одним голосом с миром по поводу снабжения для обороны", – отметил президент.

Зеленский также призвал "ежемесячно ощутимо усиливать глобальное давление на Россию".

"Враг должен выйти из этой стадии значительно более ослабленным, чем они предсказывают для себя в самых худших сценариях. Это трудная задача для нас. Но мы должны ее выполнить", – резюмировал президент Украины.