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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Враг в специфической стадии – стратегически проигрыш России уже ясен, но тактически у них еще есть ресурс для попыток наступления

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зеленский призвал "ежемесячно ощутимо усиливать глобальное давление на Россию"
Зеленский призвал "ежемесячно ощутимо усиливать глобальное давление на Россию"
Фото: president.gov.ua

Украина не оставит без ответа ни одно агрессивное действие российских оккупантов.

Об этом 2 февраля в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, заявил глава Украинского государства Владимир Зеленский.

"Враг в специфической стадии. Когда стратегически проигрыш России уже ясен. Но тактически у них еще есть ресурс для попыток наступательных действий. Они ищут варианты, чтобы попытаться изменить ход войны и пытаются поставить на службу агрессии потенциал всех территорий, которые они пока что контролируют", – рассказал президент.

Украина же, по словам Зеленского, должна "продолжать то же самое, что делает".

"Усиливать нашу устойчивость, быть абсолютно едиными в стремлении обеспечить нашу армию и всех защитников необходимым оружием и оборудованием – нам в Украине нужно говорить одним голосом с миром по поводу снабжения для обороны", – отметил президент.

Зеленский также призвал "ежемесячно ощутимо усиливать глобальное давление на Россию".

"Враг должен выйти из этой стадии значительно более ослабленным, чем они предсказывают для себя в самых худших сценариях. Это трудная задача для нас. Но мы должны ее выполнить", – резюмировал президент Украины.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/1226490894633242/

Контекст:

24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

Изначально, по данным СБУ, президент РФ Владимир Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в декабре 2022 года предположил, что эскалация боевых действий может произойти в феврале

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов в начале января 2023 года сказал, что Украина весной планирует серьезное контрнаступление, в марте бои будут "самыми жаркими".

"Весна – лучший период для возобновления наступления для всех сторон. Мы понимаем, что они будут готовы его начать, и мы, конечно, должны быть готовы к началу", – сказал министр обороны Украины Алексей Резников. 

27 января Bloomberg со ссылкой на источники среди российских чиновников в Кремле сообщило, что Путин планирует новое наступление в Украине и готовится к многолетней войне.

Теги: Россия, Украина, оружие, агрессия, военная помощь, Владимир Зеленский, война России против Украины, президент, обращение
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