Путин хочет рассредоточить украинские силы и отвлечь от критических направлений российского наступления – ISW

Отмечается, что Путин провел совещание, чтобы обсудить восстановление жилой инфраструктуры во временно оккупированном Россией Крыму, а также Белгородской, Брянской и Курской областях после обстрелов с украинской стороны. На нем президент страны-оккупанта заявил, что прекратить обстрелы должно минобороны РФ.
"Внимание Путина к украинским обстрелам приграничных районов, вероятно, служит двум целям. Он продвигает информационную операцию, направленную на то, чтобы представить войну в Украине как экзистенциальную угрозу для российских граждан, чтобы заручиться внутренней поддержкой затяжной войны", – пишут аналитики.
Путин, допускают в ISW, также может создать условия для эскалации трансграничных рейдов, чтобы отвлечь и рассредоточить украинские силы от критических направлений вероятного наступления российских войск, зажав часть подразделений ВСУ в северо-восточных приграничных районах.
"ISW по-прежнему считает, что российское вторжение из Беларуси крайне маловероятно, а продолжающаяся информационная операция по прижатию украинских войск к границе Беларуси, похоже, дает сбои, поскольку украинские официальные лица все чаще считают маловероятной угрозу вторжения", – отмечают эксперты.
24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.
Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в декабре 2022 года предположил, что эскалация боевых действий может произойти в феврале.
Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов в начале января 2023 года сказал, что Украина весной планирует серьезное контрнаступление, в марте бои будут "самыми жаркими".
"Весна – лучший период для возобновления наступления для всех сторон. Мы понимаем, что они будут готовы его начать, и мы, конечно, должны быть готовы к началу", – сказал министр обороны Украины Алексей Резников.
27 января Bloomberg со ссылкой на источники среди российских чиновников в Кремле сообщило, что Путин планирует новое наступление в Украине и готовится к многолетней войне.