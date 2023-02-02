Путин хочет рассредоточить украинские силы и отвлечь от критических направлений российского наступления – ISW

Путин заинтересован в том, чтобы украинские войска распыляли усилия и прикрывали разные направления вероятного российского наступления, отметили в ISW Фото: EPA

Отмечается, что Путин провел совещание, чтобы обсудить восстановление жилой инфраструктуры во временно оккупированном Россией Крыму, а также Белгородской, Брянской и Курской областях после обстрелов с украинской стороны. На нем президент страны-оккупанта заявил, что прекратить обстрелы должно минобороны РФ.

"Внимание Путина к украинским обстрелам приграничных районов, вероятно, служит двум целям. Он продвигает информационную операцию, направленную на то, чтобы представить войну в Украине как экзистенциальную угрозу для российских граждан, чтобы заручиться внутренней поддержкой затяжной войны", – пишут аналитики.

Путин, допускают в ISW, также может создать условия для эскалации трансграничных рейдов, чтобы отвлечь и рассредоточить украинские силы от критических направлений вероятного наступления российских войск, зажав часть подразделений ВСУ в северо-восточных приграничных районах.

"ISW по-прежнему считает, что российское вторжение из Беларуси крайне маловероятно, а продолжающаяся информационная операция по прижатию украинских войск к границе Беларуси, похоже, дает сбои, поскольку украинские официальные лица все чаще считают маловероятной угрозу вторжения", – отмечают эксперты.