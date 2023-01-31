Горбулин: Война может длиться годами и быть замороженной

Победа наступит тогда, когда Украина сможет развиваться как государство "без угрозы с северо-восточного направления", считает Горбулин Фото: Ukrainian Institute for the Future / Facebook

Презентация книги состоялась 27 января в Украинском доме в Киеве. Газета "Вечірній Київ" и издание "Главком" наводят цитаты автора во время презентации.

"Война может длиться годами и быть замороженной вроде корейского сценария. Но, между прочим, эти шесть месяцев позволили понять и осознать всему миру: Украина способна защищаться… Наша армия остановила наступление войска страны с ядерным арсеналом, почти в 25 раз больше по площади и в три с половиной раза больше по количеству населения", – сказал автор.

Горбулин отметил, что между украинским и российским народами идет уже 23-я война.

"Историки уже подсчитали, что Украина ведет 23-ю войну за свою независимость против агрессивной и упорной России-Московии. Кремль на протяжении почти всей истории считал украинские земли вассальными и ничуть не лишился намерения уничтожить независимость Украинского государства. И эта 23-я война оказалась самой кровавой", – сказал он.

Горбулин рассказал, что лично познакомился с президентом РФ Владимиром Путиным в конце 1990-х. Тогда он ему показался "незаметным человеком с очень колючим взглядом". С самого начала правления Путина было понятно, что к Украине "особое отношение", добавил Горбулин.

"Геноцид украинского народа Путину понадобился для воплощения сталинских репрессий по принудительному смешению народов… Вычистить территорию от собственно украинцев и создать условия для будущих крупных переселений", – сказал автор.

Горбулин добавил, что российская агрессия уничтожила установившуюся после Второй мировой войны "систему безопасности". После победы Украины в войне вместе с Западом нашей стране нужно построить другую. Он подчеркнул, что победа наступит тогда, когда Украина сможет развиваться как государство "без угрозы с северо-восточного направления".