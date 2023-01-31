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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Горбулин: Война может длиться годами и быть замороженной

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Победа наступит тогда, когда Украина сможет развиваться как государство "без угрозы с северо-восточного направления", считает Горбулин
Победа наступит тогда, когда Украина сможет развиваться как государство "без угрозы с северо-восточного направления", считает Горбулин
Фото: Ukrainian Institute for the Future / Facebook

Украине следует выходить на самостоятельные рельсы обеспечения своей безопасности и обороны, потому что помощь стран Запада будет уменьшаться в случае "заморозки войны". Такое мнение высказал украинский политик и ученый, бывший генеральный директор Национального космического агентства Украины и экс-секретарь Совета национальной обороны и безопасности (СНБО) Владимир Горбулин во время презентации книги "Над прірвою. 200 днів російської війни", которую он написал в соавторстве с директором Центра исследований армии, военным экспертом Валентином Бадраком.

Презентация книги состоялась 27 января в Украинском доме в Киеве. Газета "Вечірній Київ" и издание "Главком" наводят цитаты автора во время презентации. 

"Война может длиться годами и быть замороженной вроде корейского сценария. Но, между прочим, эти шесть месяцев позволили понять и осознать всему миру: Украина способна защищаться… Наша армия остановила наступление войска страны с ядерным арсеналом, почти в 25 раз больше по площади и в три с половиной раза больше по количеству населения", – сказал автор.

Горбулин отметил, что между украинским и российским народами идет уже 23-я война.

"Историки уже подсчитали, что Украина ведет 23-ю войну за свою независимость против агрессивной и упорной России-Московии. Кремль на протяжении почти всей истории считал украинские земли вассальными и ничуть не лишился намерения уничтожить независимость Украинского государства. И эта 23-я война оказалась самой кровавой", – сказал он. 

Горбулин рассказал, что лично познакомился с президентом РФ Владимиром Путиным в конце 1990-х. Тогда он ему показался "незаметным человеком с очень колючим взглядом". С самого начала правления Путина было понятно, что к Украине "особое отношение", добавил Горбулин. 

"Геноцид украинского народа Путину понадобился для воплощения сталинских репрессий по принудительному смешению народов… Вычистить территорию от собственно украинцев и создать условия для будущих крупных переселений", – сказал автор. 

Горбулин добавил, что российская агрессия уничтожила установившуюся после Второй мировой войны "систему безопасности". После победы Украины в войне вместе с Западом нашей стране нужно построить другую. Он подчеркнул, что победа наступит тогда, когда Украина сможет развиваться как государство "без угрозы с северо-восточного направления".

Контекст:

В 2014 году РФ оккупировала украинский Крым и начала вооруженный конфликт на Донбассе, в результате которого были оккупированы часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года РФ начала полномасштабное вторжение в Украину.

Теги: Киев, Украина, война, Владимир Горбулин, российская агрессия, война России против Украины
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