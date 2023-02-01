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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Яценюк: Если в 2023 году Украина проведет успешную контрнаступательную операцию, то Путину хана

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Глава ГУР МО Буданов рассказывал, что весной Украина планирует серьезное наступление и в марте бои будут "самыми жаркими"
Глава ГУР МО Буданов рассказывал, что весной Украина планирует серьезное наступление и в марте бои будут "самыми жаркими"
Фото: Командування Сил спеціальних операцій ЗС України / Facebook

Президент РФ Владимир Путин осознает, что утратит власть в России, если Украина проведет успешное контрнаступление. Такое мнение в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону выразил премьер-министр Украины в 2014–2016 годах, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк.

"Вы знаете, если в 2023 году будет произведена успешная контрнаступательная операция, то ему уже хана и в 2023 году. Потому что тогда Россия и вся эта преступная российская верхушка будут принимать какие-то решения. Им нужно менять тогда эту уже такую пожилую лошадку. Потому что как тогда продавать российскому народу этого победителя? И я думаю, что это осознание есть во всем мире, что, в принципе, для него это или полная политическая – о физической смерти мы не знаем – и, соответственно, политическая смерть всего его окружения. Или тогда нужно менять человека, который будет возглавлять эту преступную империю, в 2024 году", – сказал Яценюк.

По его словам, в этом вопросе сейчас очень многое зависит от Украины.

"Это реальный механизм, вообще это реальная ситуация, может ли быть изменено преступное руководство путинской России. При таких обстоятельствах – да, однозначно. И он это понимает, он это хорошо знает", – подчеркнул экс-премьер.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов рассказывал, что весной Украина планирует серьезное наступление и в марте бои будут "самыми жаркими".

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Арсений Яценюк, Украина, наступление, война России против Украины, власть, контрнаступление
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