Яценюк: Если в 2023 году Украина проведет успешную контрнаступательную операцию, то Путину хана

"Вы знаете, если в 2023 году будет произведена успешная контрнаступательная операция, то ему уже хана и в 2023 году. Потому что тогда Россия и вся эта преступная российская верхушка будут принимать какие-то решения. Им нужно менять тогда эту уже такую пожилую лошадку. Потому что как тогда продавать российскому народу этого победителя? И я думаю, что это осознание есть во всем мире, что, в принципе, для него это или полная политическая – о физической смерти мы не знаем – и, соответственно, политическая смерть всего его окружения. Или тогда нужно менять человека, который будет возглавлять эту преступную империю, в 2024 году", – сказал Яценюк.

По его словам, в этом вопросе сейчас очень многое зависит от Украины.

"Это реальный механизм, вообще это реальная ситуация, может ли быть изменено преступное руководство путинской России. При таких обстоятельствах – да, однозначно. И он это понимает, он это хорошо знает", – подчеркнул экс-премьер.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube