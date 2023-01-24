Шустер: Надо решать проблему поставок вооружения быстрее. Россия может решиться на контрнаступление

Шустер напомнил, что во время включения на Всемирном экономическом форуме президент Украины Владимир Зеленский сказал, что дорога каждая минута.

"Время – это очень серьезный фактор. В своем видеовключении он (Зеленский. – "ГОРДОН") сказал, что проблема Европы и Запада вообще – это медленное принятие решений. Война и ситуация, которая в Украине сложилась, требуют очень быстрых решений. А Европа и Соединенные Штаты принимают решения очень медленно. Найти консенсус между 30 странами будет не так просто", – сказал он.

Шустер отметил, что у Польши не так много танков Leopard 2, у Германии их значительно больше, и было бы хорошо, чтобы Германия тоже передала их напрямую.

"Проблема сейчас в том, что Украине это нужно быстро. Мы находимся в ситуации, что только на прошлой неделе украинская команда начала обучение работе с [зенитными ракетными комплексами] Patriot. Обычно, насколько я знаю, серьезный курс работы с Patriot занимает где-то 12 месяцев. Украинские воины способные, талантливые, скажем, они это усвоят. Но все равно это шесть месяцев. Пока это вооружение поступит и пока оно будет размещено, пройдет много времени. Россияне все же какое-то количество ракет в месяц производят, и конечно же, это время опасно, и это время, по большому счету, Украина теряет", – сказал он.

Шустер подчеркнул, что Украине надо решать эту проблему быстрее, поскольку Россия может планировать контрнаступление в ближайшем будущем.

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