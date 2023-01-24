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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Шустер: Надо решать проблему поставок вооружения быстрее. Россия может решиться на контрнаступление

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Шустер высказался о поставках военной техники Украине
Шустер высказался о поставках военной техники Украине
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Главная проблема Украины в поставках военной помощи от Запада – это отсутствие времени. Об этом заявил в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман украинский телеведущий Савик Шустер.

Шустер напомнил, что во время включения на Всемирном экономическом форуме президент Украины Владимир Зеленский сказал, что дорога каждая минута.

"Время – это очень серьезный фактор. В своем видеовключении он (Зеленский. – "ГОРДОН") сказал, что проблема Европы и Запада вообще – это медленное принятие решений. Война и ситуация, которая в Украине сложилась, требуют очень быстрых решений. А Европа и Соединенные Штаты принимают решения очень медленно. Найти консенсус между 30 странами будет не так просто", – сказал он.

Шустер отметил, что у Польши не так много танков Leopard 2, у Германии их значительно больше, и было бы хорошо, чтобы Германия тоже передала их напрямую.

"Проблема сейчас в том, что Украине это нужно быстро. Мы находимся в ситуации, что только на прошлой неделе украинская команда начала обучение работе с [зенитными ракетными комплексами] Patriot. Обычно, насколько я знаю, серьезный курс работы с Patriot занимает где-то 12 месяцев. Украинские воины способные, талантливые, скажем, они это усвоят. Но все равно это шесть месяцев. Пока это вооружение поступит и пока оно будет размещено, пройдет много времени. Россияне все же какое-то количество ракет в месяц производят, и конечно же, это время опасно, и это время, по большому счету, Украина теряет", – сказал он.

Шустер подчеркнул, что Украине надо решать эту проблему быстрее, поскольку Россия может планировать контрнаступление в ближайшем будущем.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

По информации украинского МИД на 13 января, танки Leopard Украине готовы передать пять стран. Однако для этого необходимо согласие Германии. Пока Берлин о таком решении не объявлял.

Кроме Германии, танки Leopard имеют в своих арсеналах еще 12 европейских стран, указало Bloomberg. Польша работает над тем, чтобы убедить союзников по ЕС предоставить Киеву до 100 танков, чтобы "изменить ситуацию на поле боя в Украине", сказал Моравецкий 18 января. По его словам, Польша решила предоставить Украине 14 танков Leopard 2 и ожидает, что это сделают и другие страны ЕС, включая Данию, Финляндию и Германию.

Глава минобороны Германии Борис Писториус заявил по итогам встречи в формате "Рамштайн" 20 января, что о предоставлении Украине немецких танков Leopard союзники пока не договорились. Он сообщил, что поручил проверить запасы танков Leopard 2 в немецкой промышленности и на складах бундесвера.

22 января министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия не будет препятствовать, если Польша захочет поставить Украине танки Leopard 2.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подчеркнул, что его страна отправит в Украину танки Leopard, даже если Германия не даст на это разрешения.

24 января стало известно, что Германия получила от Польши запрос на передачу Украине Leopard 2.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Савик Шустер, танки, военная техника, военная помощь, наступление, война России против Украины, Leopard
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