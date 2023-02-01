Яценюк: Путин и его империалистическая держава перешли все "красные линии"

Об этом он сказал в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, комментируя заявление нового министра обороны Германии Бориса Писториуса о том, что о передаче Украине истребителей не может быть и речи.
Яценюк отметил, что это заявление – возврат к ситуации, которая была в начале войны, в 2014-м и последующих годах до полномасштабного вторжения РФ, когда западные союзники не хотели давать не только наступательное, но даже так называемое нелетальное оборонительное оружие.
"Это такие дефиниции юридические. Потому что все переживали о том, чтобы не испугать Россию или не спровоцировать Россию, о переходе каких-то "красных линий". Этот нарратив уже вообще сегодня не в повестке дня. Потому что [президент РФ Владимир] Путин и это империалистическая дикая держава – они уже перешли все красные линии. Мир это прекрасно осознал. Какие еще "красные линии"? Более того, Путин сам рисует красные линии и сам их переходит, и сам их двигает", – подчеркнул Яценюк.
Но, отметил он, государственные системы союзников Украины – это "очень большая машина", и любая страна трудно принимает решения, учитывая, что решения о поставках оружия являются и внутриполитическими. В частности, отметил он, в Германии есть разные результаты соцопросов, и нельзя сказать, что "весь немецкий народ аплодирует принятию решения о поставках танков Leopard для Украины", а немецкое правительство ориентируется в том числе на результаты опросов.
"Но я здесь сторонник совсем иного подхода. Мой подход следующий. Опросы бывают разные. И если ты политический лидер, ты должен идти к своему народу и убеждать в правильности принятого тобой решения", – добавил Яценюк.
Германия с начала войны в 2014 году предоставляла Украине финансовую помощь, помогала лечить раненых украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия. После полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года ФРГ изменила свою позицию по вопросу поставок оружия в зоны конфликта и согласилась поставлять вооружение в Украину.
ВСУ среди прочего уже получили от Германии противотанковое оружие, самоходные гаубицы, зенитные самоходные установки Gepard, систему ПВО, РСЗО, а также каски, обмундирование, палатки и медикаменты.
Канцлер Германии Олаф Шольц долгое время отказывался давать Украине танки Leopard. Но 25 января 2023 года правительство Германии приняло решение о предоставлении Украине основных боевых танков Leopard 2 и разрешило реэкспорт другим странам.
Украина ведет активные переговоры для разблокировки "в ключевых столицах" решений о передаче ей истребителей и дальнобойных ракет, сказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.