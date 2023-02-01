Яценюк: Путин и его империалистическая держава перешли все "красные линии"

Яценюк: Если ты политический лидер, ты должен идти к своему народу и убеждать в правильности принятого тобой решения Фото: Арсеній Яценюк / Facebook

Об этом он сказал в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, комментируя заявление нового министра обороны Германии Бориса Писториуса о том, что о передаче Украине истребителей не может быть и речи.

Яценюк отметил, что это заявление – возврат к ситуации, которая была в начале войны, в 2014-м и последующих годах до полномасштабного вторжения РФ, когда западные союзники не хотели давать не только наступательное, но даже так называемое нелетальное оборонительное оружие.

"Это такие дефиниции юридические. Потому что все переживали о том, чтобы не испугать Россию или не спровоцировать Россию, о переходе каких-то "красных линий". Этот нарратив уже вообще сегодня не в повестке дня. Потому что [президент РФ Владимир] Путин и это империалистическая дикая держава – они уже перешли все красные линии. Мир это прекрасно осознал. Какие еще "красные линии"? Более того, Путин сам рисует красные линии и сам их переходит, и сам их двигает", – подчеркнул Яценюк.

Но, отметил он, государственные системы союзников Украины – это "очень большая машина", и любая страна трудно принимает решения, учитывая, что решения о поставках оружия являются и внутриполитическими. В частности, отметил он, в Германии есть разные результаты соцопросов, и нельзя сказать, что "весь немецкий народ аплодирует принятию решения о поставках танков Leopard для Украины", а немецкое правительство ориентируется в том числе на результаты опросов.

"Но я здесь сторонник совсем иного подхода. Мой подход следующий. Опросы бывают разные. И если ты политический лидер, ты должен идти к своему народу и убеждать в правильности принятого тобой решения", – добавил Яценюк.

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