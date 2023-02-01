В ОП заявили о переговорах по дальнобойным ракетам и штурмовой авиации. СМИ сообщили, что в новом пакете от США часть этого уже есть

По его словам, каждый этап войны нуждается в определенном оружии. И нынешняя концентрация резервов России на оккупированных территориях требует от Украины и партнеров конкретики.

"Поэтому: 1. Уже есть танковая коалиция (логистика, обучение, снабжение). 2. Уже есть переговоры о предоставлении ракет повышенной дальности и штурмовой авиации", – написал Подоляк.

Кожен етап війни потребує певної зброї. Концентрація резервів Рф на окупованих територіях вимагає від України й партнерів конкретики. Тому: 1. Уже є танкова коаліція (логістика, навчання, постачання). 2. Уже є переговори про надання ракет підвищеної дальності й штурмової авіації. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) February 1, 2023

За несколько часов до этого Reuters со ссылкой на двух информированных американских чиновников сообщило, что США готовят новый пакет помощи Украине на сумму более чем $1,725 млрд, включающий дальнобойное оружие.

По данным агентства, помощь будет объявлена уже на этой неделе, в нее войдут вспомогательное оборудование для систем ПВО Patriot, высокоточные боеприпасы и противотанковое оружие Javelin.

Один из источников отметил, что основная часть пакета будет обеспечена из фонда, известного как Инициатива содействия безопасности Украины (USAI), который позволяет администрации президента Джо Байдена получать вооружение от производителей, а не из запасов оружия США.

Средства USAI, в частности, пойдут на покупку ракет малого диаметра наземного базирования (GLSDB) производства Boeing Co, дальность действия которых составляет 94 мили (150 км). Кроме того, речь идет о боеприпасах для противовоздушных систем HAWK, системах борьбы с беспилотниками, радарах противодействия артиллерии и воздушному наблюдению, беспилотниках PUMA и запасных частях для уже поставленной техники.

Также в пакете будет много медицинского оборудования, "достаточного для оснащения трех полевых госпиталей", добавил чиновник.