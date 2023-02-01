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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В ОП заявили о переговорах по дальнобойным ракетам и штурмовой авиации. СМИ сообщили, что в новом пакете от США часть этого уже есть

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США планируют передать Украине ракеты GLSDB с дальностью 150 км источник
США планируют передать Украине ракеты GLSDB с дальностью 150 км – источник
Фото: defbrief.com

Украина ведет переговоры с западными партнерами о передаче ракет повышенной дальности и штурмовой авиации. Об этом 1 февраля в Twitter заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

По его словам, каждый этап войны нуждается в определенном оружии. И нынешняя концентрация резервов России на оккупированных территориях требует от Украины и партнеров конкретики.

"Поэтому: 1. Уже есть танковая коалиция (логистика, обучение, снабжение). 2. Уже есть переговоры о предоставлении ракет повышенной дальности и штурмовой авиации", – написал Подоляк.

За несколько часов до этого Reuters со ссылкой на двух информированных американских чиновников сообщило, что США готовят новый пакет помощи Украине на сумму более чем $1,725 млрд, включающий дальнобойное оружие. 

По данным агентства, помощь будет объявлена уже на этой неделе, в нее войдут вспомогательное оборудование для систем ПВО Patriot, высокоточные боеприпасы и противотанковое оружие Javelin.

Один из источников отметил, что основная часть пакета будет обеспечена из фонда, известного как Инициатива содействия безопасности Украины (USAI), который позволяет администрации президента Джо Байдена получать вооружение от производителей, а не из запасов оружия США. 

Средства USAI, в частности, пойдут на покупку ракет малого диаметра наземного базирования (GLSDB) производства Boeing Co, дальность действия которых составляет 94 мили (150 км). Кроме того, речь идет о боеприпасах для противовоздушных систем HAWK, системах борьбы с беспилотниками, радарах противодействия артиллерии и воздушному наблюдению, беспилотниках PUMA и запасных частях для уже поставленной техники.

Также в пакете будет много медицинского оборудования, "достаточного для оснащения трех полевых госпиталей", добавил чиновник.

Контекст:

20 января 2023 года Зеленский обратился к участникам восьмого "Рамштайна" с призывом дать Украине истребители F-16 и дальнобойные ракеты. Кулеба 23 января заявил, что вопрос передачи Украине боевых самолетов "сдвинулся с мертвой точки".

Кабинет министров Нидерландов рассмотрит возможность поставки истребителей F-16 Украине, если об этом попросит правительство в Киеве, сообщил министр иностранных дел Вопке Хукстра 19 января.

Издание Politico написало, что в январе западные союзники начали дебаты о поставках Украине современных истребителей.

Украина должна получить дальнобойные ракеты, чтобы у России не было чувства безнаказанности, заявил 28 января президент Владимир Зеленский.

Глава польского правительства Матеуш Моравецкий заявил 30 января, что Варшава будет лоббировать среди союзников поставку Украине истребителей F-16, как это было с немецкими танками Leopard 2. В этот же день президент США Джо Байден заявил, что Америка не будет поставлять Украине F-16

В то же время президент Франции допустил передачу Украине военных самолетов западными партнерами.

Теги: США, авиация, военная техника, ПВО, военная помощь, беспилотники, война России против Украины, Javelin, ракеты, ЗРК Patriot, Офис президента Украины, Михаил Подоляк
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