Резников подписал с министром обороны Франции меморандум о поставках Украине радаров GM-200 для ПВО

"Вместе с моим ???????? коллегой Себастьяном Лекорню подписал Меморандум с Thales Group на поставку РЛС GM-200 для ПВО Украины. Это оборудование поможет нам обнаруживать вражеские дроны и ракеты, в том числе баллистические. Наше небо будет защищено от смертоносных атак России", – заявил Резников.

Together with my * colleague @SebLecornu signed Memorandum with @thalesgroup on supply of MG-200 radars for Ukrainian air defenders. This equipment will help us to spot enemy drones & missiles, including ballistic.

Our skies will be protected from russia’s deadly attacks.

* pic.twitter.com/BYOse4oCbo — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) February 1, 2023

Лекорню 31 января на совместной пресс-конференции с Резниковым сообщал, что покупка радаров будет профинансирована спецфондом, который был создан во Франции.

GM 200 – радар средней дальности, позволяет обнаружить вражеский самолет на расстоянии 250 км, сообщила радиостанция Europe 1. Радар также обеспечивает защиту от ракет и артиллерийского огня, предупреждая наземные войска об огне противника.