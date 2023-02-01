Резников подписал с министром обороны Франции меморандум о поставках Украине радаров GM-200 для ПВО

"Вместе с моим ???????? коллегой Себастьяном Лекорню подписал Меморандум с Thales Group на поставку РЛС GM-200 для ПВО Украины. Это оборудование поможет нам обнаруживать вражеские дроны и ракеты, в том числе баллистические. Наше небо будет защищено от смертоносных атак России", – заявил Резников.
Together with my * colleague @SebLecornu signed Memorandum with @thalesgroup on supply of MG-200 radars for Ukrainian air defenders. This equipment will help us to spot enemy drones & missiles, including ballistic.— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) February 1, 2023
Our skies will be protected from russia’s deadly attacks.
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Лекорню 31 января на совместной пресс-конференции с Резниковым сообщал, что покупка радаров будет профинансирована спецфондом, который был создан во Франции.
GM 200 – радар средней дальности, позволяет обнаружить вражеский самолет на расстоянии 250 км, сообщила радиостанция Europe 1. Радар также обеспечивает защиту от ракет и артиллерийского огня, предупреждая наземные войска об огне противника.
По состоянию на декабрь, как сообщила газета CNews со ссылкой на данные Елисейского дворца, Франция выделила Украине €2,7 млрд помощи, из которой военной помощи – на €750 млн. Франция, в частности, предоставила Украине САУ Caesar, ЗРК Crotale, противотанковые ракетные комплексы, гаубицы TRF1, бронетранспортеры VAB, боеприпасы, снаряжение, отметил телеканал France 24.
30 января 2023 Макрон допустил передачу Украине военных самолетов западными партнерами.