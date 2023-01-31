В Париже массово протестовали против пенсионной реформы, произошли столкновения с полицией. Фоторепортаж
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
31 января в столице Франции Париже прошли массовые акции протеста против пенсионной реформы, участие в которых приняли, по разным данным, от 55 тыс. до 500 тыс. человек, сообщает Le Parisien
. Пенсионная реформа
предусматривает повышение пенсионного возраста французов с 62 до 64 лет. BFMTV
отмечает, что между некоторыми митингующими и полицией произошли столкновения. Фото из Парижа опубликовало агентство ЕРА
.