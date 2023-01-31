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В Париже массово протестовали против пенсионной реформы, произошли столкновения с полицией. Фоторепортаж

Вчера 23.10
31 января в столице Франции Париже прошли массовые акции протеста против пенсионной реформы, участие в которых приняли, по разным данным, от 55 тыс. до 500 тыс. человек, сообщает Le Parisien. Пенсионная реформа предусматривает повышение пенсионного возраста французов с 62 до 64 лет. BFMTV отмечает, что между некоторыми митингующими и полицией произошли столкновения. Фото из Парижа опубликовало агентство ЕРА.
Теги: Франция, протесты, полиция, митинг, столкновения, Париж, пенсионная реформа, акции протеста
 

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