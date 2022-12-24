В Париже после убийства трех курдов произошли столкновения протестующих с полицией. Видео

В результате стрельбы 23 декабря в Курдском культурном центре были убиты три курда и ранены еще трое, сообщили СМИ. Стрелявшего арестовали. По данным журналистов, подозреваемый – 69-летний француз-пенсионер Уильям М. Он якобы признал при задержании, что он "расист".

Le Parisien пишет, что стрелявший находился под судебным надзором, ему было запрещено иметь оружие, так как он ранее совершал насильственные действия с его использованием.

24 декабря в Париже начались митинги в память о погибших, но затем мероприятие переросло в столкновение с полицией, которая применила в том числе слезоточивый газ. У митинговавших были дымовые шашки и фейерверки.

Представители курдской общины заявили, что в толпе протестующих были провокаторы, которые спровоцировали молодежь на насилие.

В результате столкновений город получил значительный ущерб, на видео из Парижа видны перевернутые машины и пожары.