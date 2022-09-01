Поклонники в день смерти принцессы Дианы почтили ее память возле пламени Свободы в Париже. Фото

Жители и гости столицы Франции в этот день почтили ее память, собравшись у пламени Свободы над туннелем Альма, где она трагически погибла. Соответствующие фото опубликовало агентство ЕРА.

Поклонники традиционно принесли к месту, которое расположено неподалеку от места гибели принцессы Дианы, цветы и фото с ее изображением.

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