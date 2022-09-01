Поклонники в день смерти принцессы Дианы почтили ее память возле пламени Свободы в Париже. Фото

Жители и гости столицы Франции в этот день почтили ее память, собравшись у пламени Свободы над туннелем Альма, где она трагически погибла. Соответствующие фото опубликовало агентство ЕРА.
Поклонники традиционно принесли к месту, которое расположено неподалеку от места гибели принцессы Дианы, цветы и фото с ее изображением.
Диана Спенсер вышла замуж за принца Чарльза 29 июля 1981 года в 20-летнем возрасте. В браке у пары родилось двое детей: принц Уильям (1982) и принц Гарри (1984).
Принцесса Диана погибла 31 августа 1997 года в результате автокатастрофы. Водитель автомобиля, в котором она ехала со своим возлюбленным Доди аль-Файедом, не справился с управлением, когда машину преследовали фотографы на мотоциклах, и врезался в стену туннеля перед парижским мостом Альма на набережной Сены.