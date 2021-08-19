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19 августа, 2021
 
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Netflix показал, как выглядят принц Чарльз и принцесса Диана в новом сезоне сериала "Корона" после замены основного актерского состава

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Королеву Великобритании Елизавету II в новом сезоне играет британская актриса Имельда Стонтон
Королеву Великобритании Елизавету II в новом сезоне играет британская актриса Имельда Стонтон
Фото: thecrownnetflix / Instagram

17 августа на официальной странице исторического сериала "Корона" в Twitter обнародованы фото, которые были сделаны во время съемок нового сезона – на них запечатлены главные герои сериала, британский принц Чарльз и его первая жена, принцесса Диана.

"Наши новые принц Чарльз (Доминик Уэст) и принцесса Диана (Элизабет Дебики)", – говорится в описании.

До этого данные роли исполняли Джош О'Коннор и Эмма Коррин.

Ранее продюсеры показали, как в новом сезоне выглядит королева Великобритании Елизавета II, роль которой играет британская актриса Имельда Стонтон.


Контекст:

"Корона" – исторический драматический телесериал, премьера которого состоялась в 2016 году на Netflix. Сериал посвящен правлению королевы Великобритании Елизаветы II. Создателем и сценаристом телешоу является британский драматург Питер Морган.

8 апреля 2021 года стало известно, что летом состоятся съемки пятого сезона. При этом продюсеры картины заменили основной актерский состав. 

Ожидается, что в новом сезоне в сериале появится бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр, которого, вероятно, сыграет ирландский актер Эндрю Скотт, а события в новом сезоне будут разворачиваться вокруг отношений принца Чарльза и его первой жены, принцессы Дианы. Премьера нового сезона запланирована на платформе Netflix в 2022 году. 

Теги: актер, Netflix, сериал "Корона"
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