Netflix показал, как выглядят принц Чарльз и принцесса Диана в новом сезоне сериала "Корона" после замены основного актерского состава

"Наши новые принц Чарльз (Доминик Уэст) и принцесса Диана (Элизабет Дебики)", – говорится в описании.
До этого данные роли исполняли Джош О'Коннор и Эмма Коррин.
Our new Prince Charles (Dominic West) and Princess Diana (Elizabeth Debicki). pic.twitter.com/2QIMOhY1dE— The Crown (@TheCrownNetflix) August 17, 2021
Ранее продюсеры показали, как в новом сезоне выглядит королева Великобритании Елизавета II, роль которой играет британская актриса Имельда Стонтон.
An early glimpse of our new Queen Elizabeth II, Imelda Staunton. pic.twitter.com/ZeMSA1hDnv— The Crown (@TheCrownNetflix) July 30, 2021
"Корона" – исторический драматический телесериал, премьера которого состоялась в 2016 году на Netflix. Сериал посвящен правлению королевы Великобритании Елизаветы II. Создателем и сценаристом телешоу является британский драматург Питер Морган.
8 апреля 2021 года стало известно, что летом состоятся съемки пятого сезона. При этом продюсеры картины заменили основной актерский состав.
Ожидается, что в новом сезоне в сериале появится бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр, которого, вероятно, сыграет ирландский актер Эндрю Скотт, а события в новом сезоне будут разворачиваться вокруг отношений принца Чарльза и его первой жены, принцессы Дианы. Премьера нового сезона запланирована на платформе Netflix в 2022 году.