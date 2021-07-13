Пэрис Хилтон запускает собственное кулинарное шоу на Netflix

"Я так взволнована. В следующем месяце я вернусь на телевидение, и на этот раз займусь кухней! Премьера моего нового шоу Cooking With Paris состоится 4 августа только на Netflix", – говорится в анонсе.

Контекст:

Хилтон родилась в 1981 году в Нью-Йорке в семье наследников основателя сети отелей Hilton Конрада Хилтона. Пэрис – старший ребенок в семье, у нее есть младшая сестра Ники Хилтон и два брата – Баррон и Конрад Хилтоны.

Модель помолвлена с американским бизнесменом Картером Реумом. Об их романе стало известно в феврале 2020 года. В мае стало известно, что Хилтон запускает реалити-шоу, посвященное подготовке свадьбы с Реумом.