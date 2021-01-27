Пэрис Хилтон заявила, что приступила к ЭКО

39-летняя американская модель и светская львица Пэрис Хилтон призналась, что вместе со своим партнером, бизнесменом Картером Реумом обсуждает имя для будущего ребенка и детали свадьбы.

39-летняя американская модель, светская львица, наследница империи отелей Hilton Пэрис Хилтон начала процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) вместе с партнером Картером Реуомом. Об этом она рассказала 26 января в подкасте The Trend Reporter with Mara, пишет таблоид US Weekly.

Хилтон подчеркнула, что уже завершила процедуру по извлечению зрелых яйцеклеток, назвав ее непростой.

Знаменитость подчеркнула, что вместе со своим партнером уже обсуждают имя для будущего ребенка и детали предстоящей свадьбы.



В августе 2020 года Хилтон рассказала, что несколько лет назад заморозила яйцеклетки, чтобы без спешки подобрать достойную кандидатуру на роль отца для ее детей.

В настоящее время Хилтон встречается с американским бизнесменом Реумом. Об их романе стало известно в феврале 2020 года.