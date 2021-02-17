Хилтон объявила о помолвке

По словам 40-летней американской модели и светской львицы Пэрис Хилтон, ее избранник, американский бизнесмен Картер Реум сделал ей предложение на тропическом острове.

Хилтон: Я сказала: "Да, да навсегда" Фото: ЕРА

40-летняя американская модель, светская львица, наследница империи отелей Hilton Пэрис Хилтон получила предложение руки и сердца от своего бойфренда, американского бизнесмена Картера Реума. Об этом она сообщила 17 февраля в Instagram, разместив видеозапись церемонии.

Во время помолвки Хилтон была в длинном белом платье с высоким разрезом и короной на голове, а жених выбрал наряд в тон ее платья.

"На мой день рождения он устроил специальную поездку в тропический рай. Пока мы шли ужинать, Картер привел нас в домик, украшенный цветами, и встал на колено. Я сказала: "Да, да навсегда", – сообщила Хилтон.

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О романе Хилтон и Реума стало известно в феврале 2020 года. В августе 2020 года Хилтон рассказала, что несколько лет назад заморозила яйцеклетки, чтобы без спешки подобрать достойную кандидатуру на роль отца для своих детей.

В январе 2021 года Хилтон заявила, что они с бойфрендом начали процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). По словам Хилтон, они с Реумом уже обсуждали имя будущего ребенка и детали предстоящей свадьбы.