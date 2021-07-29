Бульвар Шоубиз
 
29 июля, 2021
 
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Netflix ввела обязательную вакцинацию от коронавируса для актеров и персонала. Названы исключения

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Американские СМИ отмечают, что Netflix стала первой голливудской студией, которая обязала сотрудников вакцироваться
Американские СМИ отмечают, что Netflix стала первой голливудской студией, которая обязала сотрудников вакцироваться
Фото: ЕРА

Американская стриминговая платформа Netflix вводит обязательную вакцинацию от коронавируса для актеров, которые будут задействованы в ее новых проектах. Об этом со ссылкой на информацию, полученную из собственных источников в компании, 28 июля сообщило издание Deadline.

Компания также намерена обязать вакцинироваться от коронавируса персонал, который присутствует на съемочной площадке. Исключения возможны в редких случаях по религиозным, возрастным или медицинским причинам. Также новые правила не коснутся актеров, которые уже снимаются в проектах.

Издание отмечает, что Netflix стала первой крупной голливудской студией, внедрившей политику всеобщей вакцинации от коронавируса. Подчеркивается, что решение было принято из-за роста случаев заболевания COVID-19, вызванного распространением штамма "Дельта".

Новые правила сотрудничества были согласованы с отраслевыми организациями, представляющими интересы актеров, и профсоюзами, отмечает Hollywood Reporter со ссылкой на собственные источники.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции в мире началась в конце 2020 года. При этом в стране уже привили 69,3% взрослого населения и 66,8% подростков в возрасте от 12 до 18 лет.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, в Штатах с начала эпидемии подтвердили 34,6 млн случаев COVID-19, 609 тыс. человек умерли.

Теги: США, вакцинация, актер, Netflix, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, прививки
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