Netflix ввела обязательную вакцинацию от коронавируса для актеров и персонала. Названы исключения

Компания также намерена обязать вакцинироваться от коронавируса персонал, который присутствует на съемочной площадке. Исключения возможны в редких случаях по религиозным, возрастным или медицинским причинам. Также новые правила не коснутся актеров, которые уже снимаются в проектах.

Издание отмечает, что Netflix стала первой крупной голливудской студией, внедрившей политику всеобщей вакцинации от коронавируса. Подчеркивается, что решение было принято из-за роста случаев заболевания COVID-19, вызванного распространением штамма "Дельта".

Новые правила сотрудничества были согласованы с отраслевыми организациями, представляющими интересы актеров, и профсоюзами, отмечает Hollywood Reporter со ссылкой на собственные источники.