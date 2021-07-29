Netflix ввела обязательную вакцинацию от коронавируса для актеров и персонала. Названы исключения

Компания также намерена обязать вакцинироваться от коронавируса персонал, который присутствует на съемочной площадке. Исключения возможны в редких случаях по религиозным, возрастным или медицинским причинам. Также новые правила не коснутся актеров, которые уже снимаются в проектах.
Издание отмечает, что Netflix стала первой крупной голливудской студией, внедрившей политику всеобщей вакцинации от коронавируса. Подчеркивается, что решение было принято из-за роста случаев заболевания COVID-19, вызванного распространением штамма "Дельта".
Новые правила сотрудничества были согласованы с отраслевыми организациями, представляющими интересы актеров, и профсоюзами, отмечает Hollywood Reporter со ссылкой на собственные источники.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.
Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции в мире началась в конце 2020 года. При этом в стране уже привили 69,3% взрослого населения и 66,8% подростков в возрасте от 12 до 18 лет.
По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, в Штатах с начала эпидемии подтвердили 34,6 млн случаев COVID-19, 609 тыс. человек умерли.