В Париже будут выключать свет на Эйфелевой башне на час раньше для экономии энергии

В настоящее время Эйфелева башня освещается до 1.00. Выключение света в 23.45 будет означать снижение энергопотребления на 4%.
Меры направлены на то, чтобы промышленность, домохозяйства и муниципальные власти Парижа сократили потребление энергии на 10%. Это происходит из-за сокращения поставок газа Россией и роста цен на энергоносители.
Франция не так подвержена "влиянию российского газа", как ее соседи, пишет Reuters, однако рекордное количество отключений ядерных реакторов вынудило ее импортировать электроэнергию. Ранее Франция была экспортером, поэтому давление на рынки электроэнергии только увеличилось.
Также с 23 сентября в Париже в 22.00 будет выключаться освещение в общественных зданиях, а температура воды в бассейнах снизится до 25 ˚С. Отопление в общественном здании снизится до 18 ˚С.
После вторжения России в Украину западные страны, в том числе ЕС, ввели против РФ ряд экономических санкций, включая поэтапный отказ от российской нефти и угля, отключение российских банков от SWIFT и замораживание активов юридических и физических лиц, причастных или поддерживающих вторжение.
На этом фоне РФ начала сокращать поставки газа в Европу и уже несколько раз полностью останавливала прокачку газа по "Северному потоку". В связи с этим европейские страны испытывают недостаток топлива, необходимого для выработки электроэнергии. О мерах по экономии электричества уже заявляли власти Албании и Австрии.
13 сентября спикер парламента Греции Костас Тасулас распорядился отключать освещение здания парламента ночью для экономии электроэнергии.