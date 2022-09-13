В Париже будут выключать свет на Эйфелевой башне на час раньше для экономии энергии

В настоящее время Эйфелева башня освещается до 1.00. Выключение света в 23.45 будет означать снижение энергопотребления на 4%.

Меры направлены на то, чтобы промышленность, домохозяйства и муниципальные власти Парижа сократили потребление энергии на 10%. Это происходит из-за сокращения поставок газа Россией и роста цен на энергоносители.

Франция не так подвержена "влиянию российского газа", как ее соседи, пишет Reuters, однако рекордное количество отключений ядерных реакторов вынудило ее импортировать электроэнергию. Ранее Франция была экспортером, поэтому давление на рынки электроэнергии только увеличилось.

Также с 23 сентября в Париже в 22.00 будет выключаться освещение в общественных зданиях, а температура воды в бассейнах снизится до 25 ˚С. Отопление в общественном здании снизится до 18 ˚С.