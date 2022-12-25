В Париже в ходе беспорядков после убийства трех курдов ранения получил 31 полицейский и один демонстрант

В ходе беспорядков, которые произошли на бульваре Тампль после начавшейся мирно акции в память о трех погибших курдах, протестующие бросали в полицейских пиротехнику, а полицейские применяли слезоточивый газ.

По данным журналистов, протестовавшие перевернули как минимум четыре автомобиля, один из них загорелся. Были также другие действия, которые нанесли городу ущерб.

Нуньес отметил, что в ходе противостояния с нарушителями порядка было задержано 11 человек. Он подчеркнул, что позже, после изучения записей камер наблюдения, число задержанных может вырасти.

Власти Парижа объявили об одном пострадавшем (в "надлобную кость") протестовавшем, пишет Le Parisien.

Ближе к вечеру стало известно об отмене ареста 69-летнего мужчины, который был задержан за убийство трех курдов, в связи с состоянием его здоровья. Подозреваемого поместили в психиатрическую больницу при полиции.