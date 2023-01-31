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"Дайте нам крылья нашей победы!" Стефанчук с трибуны Национального собрания Франции призвал дать Украине самолеты

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Стефанчук поблагодарил Францию за оказанную Украине военную помощь
Стефанчук поблагодарил Францию за оказанную Украине военную помощь
Фото: rada.gov.ua

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук 31 января выступил на заседании Национального собрания Франции. Стенограмму его выступления опубликовала пресс-служба украинского парламента.

Видео выступления Стефанчука опубликовал в YouTube телеканал "Рада"

"Уже почти год идет полномасштабная агрессия России против Украины. Мы как никто другой хорошо понимаем, что единственной целью агрессии является преступное желание России захватить чужие территории, лишить Украину суверенитета, сделать невозможным наше европейское и евроатлантическое будущее. Россия применяет против нас весь имеющийся у нее арсенал, шантажирует мир угрозами использовать оружие массового поражения", – сказал Стефанчук. 

Спикер ВРУ поблагодарил Францию "за лидерскую роль" в предоставлении Украине статуса кандидата на вступление в Европейский Союз. Кроме того, он заявил, что надеется, что Франция окажет такую же поддержку заявке Украины на ускоренное вступление в НАТО. 

Также Стефанчук поблагодарил Францию за оказанную военную помощь. Вспомнил о передаче Украине систем ПВО, бронетранспортеров и танков. Он отметил, что поступки Парижа дала "толчок для других государств сделать аналогичные шаги".

"Благодаря вам в украинский лексикон вошли новые слова. Теперь мы хорошо знаем, что такое Crotale, Caesar, LRU, AMX-10RC. И мы готовы обогащать свой словарный запас новыми словами. Мы хотим видеть среди [танков] Leopard, Abrams и Challenger французские Leclerc, которые укрепят нас на суше. И Mirage  с Rafale (французские истребители. – "ГОРДОН"), которые с другими союзническими самолетами оградят украинское небо! Дайте нам самолеты! Дайте нам крылья нашей победы! Крылья, которыми мы закроем Украину и защитим всю Европу!" – заявил Стефанчук.

ВИДЕО
Видео: Телеканал Рада / YouTube

В рамках визита в Париж Стефанчук также встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Они также обсудили передачу Украине оружия.

Контекст:

Как сообщала пресс-служба Верховной Рады, Стефанчук будет с визитом в Париже до 2 января.

Также з визитом во Франции пребывает министр обороны Украины Алексей Резников. Он уже встретился с французским коллегой Себастьяном Лекорню. Министр обороны Франции, как и президент Франции Макрон накануне, подтвердил, что "нет табу" в вопросе поставок Украине истребителей на определенных условиях. 

Резников также должен встретится с Макроном. По информации СМИ, он попросит у него передать ВСУ истребители.

30 января Макрон сказал, что допускает передачу Украине военных самолетов западными партнерами. По словам французского президента, "по определению ничто не исключено". При этом президент Франции назвал условия передачи Киеву боевых самолетов. В частности, возможные поставки не должны привести к эскалации в войне. То, что передает Франция, "должно не затрагивать российскую территорию, а защищать Украину", а также "не ослаблять боеспособность" французской армии, отметил Макрон.

Теги: Украина, НАТО, оружие, Франция, ПВО, Париж, Европейский союз, истребители, Эммануэль Макрон, Руслан Стефанчук, заседание, Национальное собрание, Leopard, Challenger 2, Abrams
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