"Дайте нам крылья нашей победы!" Стефанчук с трибуны Национального собрания Франции призвал дать Украине самолеты

Видео выступления Стефанчука опубликовал в YouTube телеканал "Рада".

"Уже почти год идет полномасштабная агрессия России против Украины. Мы как никто другой хорошо понимаем, что единственной целью агрессии является преступное желание России захватить чужие территории, лишить Украину суверенитета, сделать невозможным наше европейское и евроатлантическое будущее. Россия применяет против нас весь имеющийся у нее арсенал, шантажирует мир угрозами использовать оружие массового поражения", – сказал Стефанчук.

Спикер ВРУ поблагодарил Францию "за лидерскую роль" в предоставлении Украине статуса кандидата на вступление в Европейский Союз. Кроме того, он заявил, что надеется, что Франция окажет такую же поддержку заявке Украины на ускоренное вступление в НАТО.

Также Стефанчук поблагодарил Францию за оказанную военную помощь. Вспомнил о передаче Украине систем ПВО, бронетранспортеров и танков. Он отметил, что поступки Парижа дала "толчок для других государств сделать аналогичные шаги".

"Благодаря вам в украинский лексикон вошли новые слова. Теперь мы хорошо знаем, что такое Crotale, Caesar, LRU, AMX-10RC. И мы готовы обогащать свой словарный запас новыми словами. Мы хотим видеть среди [танков] Leopard, Abrams и Challenger французские Leclerc, которые укрепят нас на суше. И Mirage с Rafale (французские истребители. – "ГОРДОН"), которые с другими союзническими самолетами оградят украинское небо! Дайте нам самолеты! Дайте нам крылья нашей победы! Крылья, которыми мы закроем Украину и защитим всю Европу!" – заявил Стефанчук.

ВИДЕО

Видео: Телеканал Рада / YouTube

В рамках визита в Париж Стефанчук также встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Они также обсудили передачу Украине оружия.