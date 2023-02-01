Столтенберг: Военная поддержка Украины может создать условия для мирного урегулирования войны

Поскольку война в Украине идет на второй год, НАТО нужно быть готовым "к долгосрочной перспективе", сказал Столтенберг. По его словам, на данный момент нет признаков того, что президент России Владимир Путин "готовится к миру".

Поэтому НАТО необходимо сохранить поддержку Украины, так как она каждый день меняет ситуацию на поле боя, подчеркнул генсек НАТО.

"Если мы хотим мира и мирного решения конфликта в Украине путем переговоров, где Украина преобладает как суверенное независимое государство, нам необходимо оказать военную поддержку. Поставленное сегодня оружие может завтра создать условия для мирного урегулирования", – отметил он.