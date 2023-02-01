Столтенберг: Военная поддержка Украины может создать условия для мирного урегулирования войны

Поскольку война в Украине идет на второй год, НАТО нужно быть готовым "к долгосрочной перспективе", сказал Столтенберг. По его словам, на данный момент нет признаков того, что президент России Владимир Путин "готовится к миру".
Поэтому НАТО необходимо сохранить поддержку Украины, так как она каждый день меняет ситуацию на поле боя, подчеркнул генсек НАТО.
"Если мы хотим мира и мирного решения конфликта в Украине путем переговоров, где Украина преобладает как суверенное независимое государство, нам необходимо оказать военную поддержку. Поставленное сегодня оружие может завтра создать условия для мирного урегулирования", – отметил он.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года, о вторжении объявил президент РФ Владимир Путин. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.
В НАТО неоднократно заявляли, что не являются стороной конфликта и не будут отправлять войска воевать против России. Однако Альянс выступает в поддержку Украины. "НАТО будет продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Мы не отступим", – сказал Столтенберг 25 ноября.
25 января Столтенберг в очередной раз призвал членов Альянса усилить поддержку Киева, в том числе танками и другой тяжелой техникой.