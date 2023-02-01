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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Столтенберг: Военная поддержка Украины может создать условия для мирного урегулирования войны

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Столтенберг призвал не прекращать поддержку Украины
Столтенберг призвал не прекращать поддержку Украины
Фото: EPA

Поставки различного оружия Украине могут создать условия для того, чтобы завершить войну с Россией путем переговоров. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью изданию Nikkei, опубликованном 1 февраля.

Поскольку война в Украине идет на второй год, НАТО нужно быть готовым "к долгосрочной перспективе", сказал Столтенберг. По его словам, на данный момент нет признаков того, что президент России Владимир Путин "готовится к миру".

Поэтому НАТО необходимо сохранить поддержку Украины, так как она каждый день меняет ситуацию на поле боя, подчеркнул генсек НАТО.

"Если мы хотим мира и мирного решения конфликта в Украине путем переговоров, где Украина преобладает как суверенное независимое государство, нам необходимо оказать военную поддержку. Поставленное сегодня оружие может завтра создать условия для мирного урегулирования", – отметил он.

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года, о вторжении объявил президент РФ Владимир Путин. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

В НАТО неоднократно заявляли, что не являются стороной конфликта и не будут отправлять войска воевать против России. Однако Альянс выступает в поддержку Украины. "НАТО будет продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Мы не отступим", – сказал Столтенберг 25 ноября.

25 января Столтенберг в очередной раз призвал членов Альянса усилить поддержку Киева, в том числе танками и другой тяжелой техникой.

Теги: Украина, НАТО, оружие, Йенс Столтенберг, военная помощь, российская агрессия, война России против Украины
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