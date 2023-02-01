Украина сейчас лучший имиджмейкер для НАТО и только усилит Альянс – Ермак депутатам Европарламента

Ермак: Россия четко понимает, что она сегодня не способна диктовать условия странам НАТО Фото: president.gov.ua

"Мы сегодня – лучший имиджмейкер для НАТО, показавший уровень России. Россия четко понимает, что она сегодня не способна диктовать условия странам НАТО. Давайте вместе не терять этого! За это заплачено тысячами жизней украинцев, украинских детей. А членство Украины в НАТО лишь усилит Альянс", – сказал руководитель Офиса президента.

Ермак также подчеркнул, что у Украины нет ни одного сценария победы в войне, который не предусматривал бы 100-процентного восстановления территориальной целостности государства в международно признанных границах.

"Все остальные предложения о любых переговорах до тех пор, пока российские солдаты находятся на нашей земле, – абсолютная российская пропаганда. При президенте [Владимире] Зеленском – и это, я уверен, также позиция украинского народа – никаких новых "минских", никаких новых "нормандских" форматов не будет. И это нужно четко понимать", – пообещал он.

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен, также присутствовавший на встрече, отметил, что один из пунктов формулы мира, предложенной Зеленским, – система надежных гарантий, которые обеспечили бы независимость и территориальную целостность Украины в долгосрочной перспективе.

"Эти гарантии не заменяют стремления Украины присоединиться к НАТО. Это решение будет приниматься украинским народом. Но для членства в НАТО нужно много времени, а Киевский договор по безопасности – это то, что можно воплотить в жизнь сейчас", – сказал он.