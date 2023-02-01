Украина сейчас лучший имиджмейкер для НАТО и только усилит Альянс – Ермак депутатам Европарламента

"Мы сегодня – лучший имиджмейкер для НАТО, показавший уровень России. Россия четко понимает, что она сегодня не способна диктовать условия странам НАТО. Давайте вместе не терять этого! За это заплачено тысячами жизней украинцев, украинских детей. А членство Украины в НАТО лишь усилит Альянс", – сказал руководитель Офиса президента.
Ермак также подчеркнул, что у Украины нет ни одного сценария победы в войне, который не предусматривал бы 100-процентного восстановления территориальной целостности государства в международно признанных границах.
"Все остальные предложения о любых переговорах до тех пор, пока российские солдаты находятся на нашей земле, – абсолютная российская пропаганда. При президенте [Владимире] Зеленском – и это, я уверен, также позиция украинского народа – никаких новых "минских", никаких новых "нормандских" форматов не будет. И это нужно четко понимать", – пообещал он.
Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен, также присутствовавший на встрече, отметил, что один из пунктов формулы мира, предложенной Зеленским, – система надежных гарантий, которые обеспечили бы независимость и территориальную целостность Украины в долгосрочной перспективе.
"Эти гарантии не заменяют стремления Украины присоединиться к НАТО. Это решение будет приниматься украинским народом. Но для членства в НАТО нужно много времени, а Киевский договор по безопасности – это то, что можно воплотить в жизнь сейчас", – сказал он.
На протяжении последних лет Украина стремилась к членству в НАТО, курс на вступление в Альянс зафиксирован в ее Конституции. В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.
14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вступление Украины в НАТО. Однако план действий по членству Украина не получила.
30 сентября 2022 года – после того, как Россия объявила об аннексии оккупированной территории Украины, – Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг 30 ноября заявил, что предварительным условием для начала переговоров о членстве Украины в НАТО должна стать ее победа и в этом ей помогают члены Альянса.
После очередного раунда переговоров с Россией 29 марта в Турции, когда Украина официально предложила подписать договор о международных гарантиях безопасности, Зеленский заявил, что Украина по-прежнему готова вступить в НАТО, но, поскольку Альянс этого не предлагает, власти страны будут "строить те гарантии безопасности, которые могут защитить нас".
Ермак и Фог Расмуссен в мае возглавили международную группу по подготовке вариантов гарантий безопасности для Украины.
В сентябре были представлены подготовленные этой группой рекомендации, получившие название "Киевский договор по безопасности".