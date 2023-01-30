НАТО может продлить мандат Столтенберга из-за войны в Украине – Politico

По данным издания, в кругах НАТО больше всего говорят о том, что срок полномочий Столтенберга будет продлен из-за войны, которую Россия развязала в Украине. Politico отмечает, что следующему генсеку придется удерживать равновесие, продолжая поставки военной помощи Украине и усиливая оборону Альянса, формально оставаясь вне конфликта, и мало кто пока выглядит способным пройти такую проверку.

Издание пишет со ссылкой на неназванного высокопоставленного европейского дипломата, что больше всего слухов идет о продлении срока Столтенберга. По словам дипломата, он считается надежным кандидатом, которых сможет сохранять спокойствие и выдержать серьезные кризисы. Источник отметил, что и сам Столтенберг хотел бы остаться.

Среди других вероятных претендентов называются премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, премьер-министр Эстонии Кая Каллас и министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Третья группа имен, которые упоминаются реже, по словам дипломата, входят премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните, президент Словакии Зузана Чапутова и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен из Германии. Есть мнение, что нужно назначить на пост генсека НАТО женщину.