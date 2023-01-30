НАТО может продлить мандат Столтенберга из-за войны в Украине – Politico

По данным издания, в кругах НАТО больше всего говорят о том, что срок полномочий Столтенберга будет продлен из-за войны, которую Россия развязала в Украине. Politico отмечает, что следующему генсеку придется удерживать равновесие, продолжая поставки военной помощи Украине и усиливая оборону Альянса, формально оставаясь вне конфликта, и мало кто пока выглядит способным пройти такую проверку.
Издание пишет со ссылкой на неназванного высокопоставленного европейского дипломата, что больше всего слухов идет о продлении срока Столтенберга. По словам дипломата, он считается надежным кандидатом, которых сможет сохранять спокойствие и выдержать серьезные кризисы. Источник отметил, что и сам Столтенберг хотел бы остаться.
Среди других вероятных претендентов называются премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, премьер-министр Эстонии Кая Каллас и министр обороны Великобритании Бен Уоллес.
Третья группа имен, которые упоминаются реже, по словам дипломата, входят премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните, президент Словакии Зузана Чапутова и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен из Германии. Есть мнение, что нужно назначить на пост генсека НАТО женщину.
Йенс Столтенберг – бывший премьер-министр и экс-министр финансов Норвегии. Пост генсека НАТО он занимает с октября 2014 года. Он – второй по продолжительности пребывания в должности генсек Альянса.
Полномочия Столтенберга на посту генсека НАТО должны были закончиться в сентябре 2022 года. После этого он должен был возглавить центробанк Норвегии.
Однако на саммите НАТО в Брюсселе в марте 2022 года Столтенберг, на которого, как сообщает TV2, "оказывалось давление" в связи с нежеланием менять руководителя Альянса в условиях нестабильности после российского нападения на Украину, согласился на продление срока пребывания в должности. Саммит НАТО продлил срок полномочий Столтенберга до 30 сентября 2023 года.