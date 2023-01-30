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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Столтенберг: Путин не изменил планов, россияне готовятся к новой войне

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Столтенберг заявил, что Путин не планирует прекращать войну в Украине
Столтенберг заявил, что Путин не планирует прекращать войну в Украине
Фото: EPA

Президент России Владимир Путин может уже сегодня закончить развязанную им войну в Украине, но он сделал выбор продолжить воевать. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 30 января во время своего визита в Республику Корея, сообщается на сайте НАТО.

"Проблема в том, что мы не видим никаких признаков того, что президент Путин и власти в Москве готовятся к миру. Мы видим обратное. Мы видим, что они готовятся к новой войне, что они мобилизуют больше солдат, более 200 тыс. человек, а возможно, даже больше. Что они активно приобретают новое оружие, больше боеприпасов, наращивают собственное производство, а также приобретают больше оружия у других авторитарных государств, таких как Иран и Северная Корея", – сказал он.

Столтенберг подчеркнул, что нет никаких признаков того, что Путин изменил свой план, который заключался в контроле над всей Украиной. Поэтому мир должен готовиться к долгому пути, заявил генсек НАТО. По его словам, эта война в конечном итоге должна закончиться за столом переговоров, однако на данном этапе все зависит от ситуации на фронте.

"Пока президент Путин верит, что может победить на поле боя, он не сядет и не начнет добросовестно действовать. Так что парадокс в том, что на самом деле военная поддержка Украины – лучший способ добиться мирного переговорного решения в войне", – отметил он.

Контекст:

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

На первом этапе Россия задействовала в войне против Украины около 330 тыс. человек, сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины. По данным британской разведки, этих сил было недостаточно, чтобы выполнить поставленные командованием задачи. 

21 сентября Путин объявил "частичную" мобилизацию в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Путину о ее завершении. 7 декабря Путин заявил, что в продолжении мобилизационных мероприятий в РФ "нет необходимости". Он уточнил, что 150 тыс. мобилизованных россиян находятся в резерве, еще 150 тыс. направлены в зону боевых действий в Украине. Из них, по словам президента РФ, только 77 тыс. несут службу на передовой.

Мобилизованные россияне часто заявляли, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки, и говорили о проблемах со снабжением.

По информации украинской военной разведки, в России в ближайшее время планируют объявить новую волну мобилизации и мобилизовать еще 500 тыс. военных. По состоянию на 30 января официально о возобновлении мобилизации в РФ не объявляли.

Теги: Владимир Путин, НАТО, оружие, Йенс Столтенберг, мобилизация, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины
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