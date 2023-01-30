Столтенберг: Путин не изменил планов, россияне готовятся к новой войне

"Проблема в том, что мы не видим никаких признаков того, что президент Путин и власти в Москве готовятся к миру. Мы видим обратное. Мы видим, что они готовятся к новой войне, что они мобилизуют больше солдат, более 200 тыс. человек, а возможно, даже больше. Что они активно приобретают новое оружие, больше боеприпасов, наращивают собственное производство, а также приобретают больше оружия у других авторитарных государств, таких как Иран и Северная Корея", – сказал он.

Столтенберг подчеркнул, что нет никаких признаков того, что Путин изменил свой план, который заключался в контроле над всей Украиной. Поэтому мир должен готовиться к долгому пути, заявил генсек НАТО. По его словам, эта война в конечном итоге должна закончиться за столом переговоров, однако на данном этапе все зависит от ситуации на фронте.

"Пока президент Путин верит, что может победить на поле боя, он не сядет и не начнет добросовестно действовать. Так что парадокс в том, что на самом деле военная поддержка Украины – лучший способ добиться мирного переговорного решения в войне", – отметил он.